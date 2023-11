China Eastern Airlines ordina 25 GEnx Engine per la sua flotta 787

China Eastern Airlines ha annunciato oggi un ordine per 25 motori GEnx-1B per equipaggiare la sua flotta Boeing 787 al 6th China International Import Expo. L’ordine include anche un long-term TrueChoice services agreement.

China Eastern Airlines è cliente GEnx dal 2018, quando ha acquistato per la prima volta 15 aerei Boeing 787 con motori GEnx, oltre al contratto di servizi TrueChoice. Dal 2018 il motore GEnx ha svolto un ruolo importante nella flotta della compagnia aerea, con prestazioni eccellenti, elevata affidabilità ed eccezionale efficienza nei consumi.

L’ordine evidenzia l’impegno congiunto di China Eastern Airlines e GE Aerospace nel fornire servizi aeronautici di livello mondiale e promuovere un futuro forte e più sostenibile per l’industria aeronautica cinese.

Guowei Cheng, Deputy General Manager of China Eastern Airlines, ha dichiarato: “China Eastern Airlines e GE Aerospace hanno sempre un buon rapporto di collaborazione. Al 6° CIIE, China Eastern Airlines acquisterà un nuovo lotto di motori GEnx e servizi correlati, che supporteranno le operazioni e lo sviluppo della flotta di China Eastern Airlines. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con GE Aerospace per vantaggi reciproci, servendo i consumatori con nuove tecnologie e prodotti aeronautici e promuovendo lo sviluppo sostenibile”.

Weiming Xiang, Vice President of GE, and President of GE Aerospace Greater China, ha dichiarato: “China Eastern Airline ha ordinato per la prima volta i nostri motori GEnx in occasione della CIIE inaugurale nel 2018. Siamo grati che China Eastern Airlines abbia selezionato nuovamente il motore GEnx-1B questo anno. Questo accordo dimostra pienamente la fiducia della compagnia aerea nei nostri prodotti e servizi. Continueremo a lavorare a stretto contatto con loro per supportare l’operatività della loro flotta di Boeing 787 con motori GEnx, sostenuta da un’eccellente efficienza nei consumi e da una tecnologia innovativa e all’avanguardia”.

“La famiglia di motori GEnx ha più di 50 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling, high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in arretrato, compresi i ricambi. Attualmente, sei delle sette compagnie aeree cinesi che volano con flotte di Boeing 787 hanno scelto il motore GEnx. Il motore equipaggia oltre il 90% degli aerei Boeing 787 in Cina, accumulando un totale di oltre 6,8 milioni di ore di volo.

Il GEnx-1B equipaggia due aerei 787 su tre in servizio. Il motore fornisce inoltre un risparmio di carburante dell’1,4% per la tipica missione del 787 rispetto alla concorrenza. L’ulteriore risparmio di carburante consente di produrre oltre 2 milioni di libbre di CO2 in meno per aereo all’anno.

Rappresentando un gigantesco passo avanti nella tecnologia di propulsione, GEnx utilizza materiali leggeri e durevoli e processi di progettazione avanzati per ridurre il peso, migliorare le performance e ridurre la manutenzione, rendendolo la scelta migliore per i voli a lungo raggio”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)