L’U.S. Army assegna a Textron Aviation un contratto per tre Beechcraft King Air

Textron Aviation ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un contratto da parte del U.S. Army Contracting Command, Redstone Arsenal, AL, per Cessna SkyCourier, Cessna Grand Caravan EX, Beechcraft King Air 360 e Beechcraft King Air 260 turboprop aircraft, a sostegno delle Foreign Military Sales (FMS). L’indefinite delivery, indefinite quantity (IDIQ) contract prevede fino a 100 milioni di dollari per l’acquisizione di aerei Textron Aviation in un periodo di cinque anni.

Il Cessna SkyCourier, il Cessna Grand Caravan EX e il Beechcraft King Air sono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc

L’aggiudicazione iniziale riguarda tre velivoli King Air 360 Extended Range (KA360ER), di cui due destinati alla Peruvian Naval Aviation Force (Fuerza de Aviación Naval) e uno per l’Ecuadorian Naval Aviation (Aviación Naval Ecuatoriana).

“Questo IDIQ è in linea con la recente nota di incarico del Segretario alla Difesa Lloyd Austin che dirige il miglioramento e l’accelerazione dei processi istituzionali del DOD per eseguire i casi FMS. Fornirà highly capable commercial off-the-shelf (COTS) aircraft che possono essere equipaggiati con la COTS releasable technology e accelererà le tempistiche di acquisizione e contrattazione da molti mesi o anni a settimane”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales for Textron Aviation. “Siamo onorati che l’esercito americano abbia creato questo contratto IDIQ pluriennale con Textron Aviation, che offre la possibilità di procurare rapidamente COTS aircraft e modifiche per gli alleati FMS e le nazioni partner”.

Tutti e tre i primi turboelica King Air assegnati effettueranno il pattugliamento marittimo per far rispettare la sovranità del Perù e dell’Ecuador sulle rispettive Exclusive Economic Zones (EEZ).

“Quando government, military and commercial customers cercano airborne solutions for critical missions, si rivolgono a Textron Aviation. Le soluzioni aeronautiche dell’azienda forniscono le prestazioni elevate e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide uniche delle special missions operations. Con qualità senza pari, versatilità e bassi costi operativi, i prodotti Textron Aviation sono scelti per air ambulance, ISR, utility transport, aerial survey, flight inspection, training e diverse altre special operations”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)