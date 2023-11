IATA: la Air Cargo Demand è aumentata dell’1,9% a settembre, sostenendo uno slancio di crescita moderato

IATA ha pubblicato i dati per i global air cargo markets relativi a settembre 2023, mostrando una continua ripresa della domanda.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata dell’1,9% rispetto ai livelli di settembre 2022 (+6% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è aumentata del 12,1% rispetto a settembre 2022 (+0% per le operazioni internazionali). La crescita è stata in gran parte correlata alla international belly capacity che è aumentata del 31,5% su base annua, poiché le compagnie aeree hanno ampliato le operazioni per soddisfare la domanda di punta della stagione estiva.

“L’air cargo ha registrato una crescita modesta (1,9%) a settembre, nonostante il calo dei volumi commerciali e gli alti prezzi del carburante per aerei. Ciò dimostra chiaramente la forza della proposta di valore dell’air cargo. Con key export order and manufacturing PMI che si aggirano vicino al territorio positivo, possiamo essere cautamente ottimisti per un forte picco stagionale di fine anno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto i loro air cargo volumes diminuire dell’1,5% a settembre rispetto allo stesso mese del 2022. Si è trattato di una performance più debole rispetto ad agosto (-0,6%). I vettori della regione hanno sofferto di ulteriori contrazioni nel mercato europeo (-5,7% a settembre contro -5,2% ad agosto). I guadagni ottenuti dall’espansione sulla direttrice commerciale Medio Oriente-Europa (+3,3% a settembre contro +0,5% ad agosto) hanno compensato alcuni cali della performance all’interno dell’Europa. La capacità è aumentata del 4,7% a settembre 2023 rispetto al 2022.

(Ufficio Stampa IATA)