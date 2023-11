Air France celebra 90 anni di eleganza in tutto il mondo

Dopo aver celebrato 90 anni di eleganza nel cuore di Parigi, Air France continua a celebrare questo evento in tutto il mondo con i suoi clienti, i suoi partner e il suo personale.

“Questo anniversario è l’occasione perfetta per Air France per mostrare 90 anni di tecnologia, innovazione e comfort a bordo dei suoi aerei in destinazioni selezionate in tutto il mondo. 90 anni di viaggi, cucina raffinata, design, alta moda, arte e architettura. Con mostre di cimeli vintage in luoghi iconici e sfilate di moda con le uniformi della compagnia, passate e presenti, Air France sta mostrando la sua eredità al mondo, con eventi che si svolgono a Roma e Delhi, Accra e Washington, Shanghai e Buenos Aires. Le celebrazioni continuano durante tutto l’anno e nel 2024, con eventi previsti a Madrid, Montreal, Abidjan e Tokyo.

A Rio de Janeiro, Air France ha creato e filmato la prima sfilata di moda al mondo con le uniformi della compagnia in cima al famoso Corcovado, appositamente illuminato con i colori della compagnia aerea. Le divise selezionate includono la prima uniforme da steward del 1933, così come abiti disegnati dalla casa di moda Dior nel 1962, Cristóbal Balenciaga nel 1969, Jean Patou nel 1976 e l’attuale uniforme disegnata da Christian Lacroix nel 2005″, afferma Air France.

“Nata dalla fusione di Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne e Aéropostale, Air France fu inaugurata ufficialmente il 7 ottobre 1933. Da allora, la compagnia ha continuato a creare la sua leggenda promuovendo l’arte francese di viaggiare intorno al mondo. Air France offre oggi ai suoi clienti quasi 1.000 voli giornalieri verso 200 destinazioni con una flotta di oltre 240 aerei”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)