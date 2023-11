Emirates celebra 15 anni di operazioni a Los Angeles

Emirates ha completato 15 anni di operazioni verso Los Angeles, una delle rotte più trafficate della sua rete statunitense. “Da quando la compagnia aerea ha iniziato i servizi per Los Angeles International Airport nel 2008, Emirates ha trasportato oltre 3,5 milioni di passeggeri su 12.000 voli tra Dubai e lo scalo e ha trasportato 252.000 tonnellate di merci, supportando viaggi e scambi commerciali.

Quando iniziarono i servizi inaugurali di Emirates, la destinazione divenne la seconda città degli Stati Uniti ad essere servita dalla compagnia aerea.

Emirates attualmente serve la popolare rotta con sette voli settimanali operati con A380, in grado di trasportare fino a 475 passeggeri e 15 tonnellate di carico nella stiva. L’A380 di Emirates offre posti in quattro classi di cabina, inclusi i posti Premium Economy recentemente lanciati. La nuova classe di cabina offre posti con un’ampia reclinazione, più spazio per le gambe e un’esperienza culinaria elevata, oltre ad altri tocchi premurosi e lussuosi che offrono ai suoi clienti più comfort e servizi a valore aggiunto”, afferma Emirates.

“La compagnia aerea è stata anche un facilitatore degli scambi tra Los Angeles e il mondo, supportando le industrie e le imprese locali. Con la sua vasta rete cargo e strutture all’avanguardia, Emirates SkyCargo è stata determinante nel consentire il trasporto senza interruzioni delle merci. I voli Emirates hanno trasportato più di 154.000 tonnellate di merci da Los Angeles.

Emirates continua a impegnarsi a fornire a Los Angeles servizi, comfort e connettività di livello mondiale. Mentre la compagnia aerea segna questo traguardo significativo, mantiene il suo impegno nei confronti della città, della sua gente e della facilitazione del commercio”, prosegue Emirates.

“I premium class passengers e i membri Skywards selezionati possono usufruire dei servizi lounge e di trasferimento con autista prima del volo a Los Angeles. A Dubai, il complimentary Chauffeur Drive service da e per l’aeroporto è disponibile per i premium class customers, che possono anche rilassarsi o mettersi in pari con il lavoro in una delle lounge presso Dubai International Airport“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)