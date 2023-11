Boeing: la Southeast Asia fleet quasi quadruplicherà nei prossimi 20 anni

Boeing afferma che la flotta di aerei commerciali del Sud-Est asiatico quasi quadruplicherà, arrivando a oltre 4.000 jet entro il 2042, diventando uno dei leader globali nel traffico aereo e nella crescita della flotta. Man mano che le compagnie aeree low cost (LCC) diventano il modello di business dominante in tutta la vasta regione, il Sud-Est asiatico sarà il single-aisle airplane market in più rapida crescita al mondo nel periodo di previsione di 20 anni.

Queste proiezioni sono incluse nel Commercial Market Outlook (CMO) 2023 di Boeing, la previsione annuale a lungo termine della società sulla domanda di aerei commerciali e servizi correlati.

“Con la riapertura del mercato del Sud-Est asiatico, il traffico aereo crescerà sostanzialmente”, ha affermato Dave Schulte, Boeing Commercial Marketing managing director for Asia-Pacific. “Connettività ampliata, turismo e tariffe basse continueranno ad alimentare nuovi e maggiori viaggi, soprattutto tra la crescente middle class in tutta la regione. Il ruolo delle LCC continuerà ad aumentare per soddisfare la domanda di viaggi aerei”.

Le LCC nel Sud-Est asiatico aggiungeranno più di 2.000 nuovi jet single-aisle nei prossimi 20 anni, quasi due terzi delle 3.390 consegne complessive previste nella regione. Le LCC trasporteranno il 56% del traffico passeggeri nel 2042, rispetto al 22% nel 2012.

Il 2023 Southeast Asia CMO include anche queste proiezioni entro il 2042:

– L’83% delle consegne nella regione sosterrà la crescita della flotta, mentre il 17% sostituirà gli aerei più vecchi con modelli più efficienti in termini di consumo di carburante.

– La flotta widebody vedrà un aumento di tre volte, con una domanda di quasi 800 aerei tra cui aerei passeggeri come 787 Dreamliner, 777X e freighter models.

– La crescita della flotta stimolerà la domanda di 310 miliardi di dollari in servizi aeronautici, tra cui manutenzione, riparazione, formazione e pezzi di ricambio

Commercial airplane deliveries Southeast Asia (2023-2042):

Regional Jet 45

Single Aisle 3.390

Widebody 770

Freighter 20

Total 4.225

Boeing pubblica annualmente il CMO dal 1961. Essendo la previsione più longeva il CMO è considerato l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)