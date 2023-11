Il primo Boeing T-7A Red Hawk arriva alla Edwards Air Force Base per gli U.S. Air Force Flight Testing

Il primo Boeing T-7A Red Hawk advanced trainer per l’U.S. Air Force ha completato il suo volo di 1.400 miglia attraverso il paese verso la Edwards Air Force Base in California, per iniziare la fase successiva dei flight testing. L’aereo, noto come APT-2, è il primo production representative jet uscito dalla assembly line ed è stato pilotato da un equipaggio congiunto dell’U.S. Air Force e di Boeing.

Il T-7A Red Hawk ha fatto tappa nelle Air Force bases in Oklahoma, New Mexico e Arizona per fare rifornimento e offrire ai dipendenti della base uno sguardo di prima mano al nuovo addestratore avanzato, prima della tappa finale verso Edwards. Boeing ha consegnato il primo Red Hawk all’Air Force il 15 settembre.

“Questo è un momento cruciale per il programma T-7”, ha affermato Evelyn Moore, vice president and program manager, T-7 programs. “Portare il T-7A Red Hawk nel cuore della U.S. Air Force test community a Edwards per i dynamic flight testing dimostrerà le prestazioni del jet come addestratore agile e sicuro per i futuri piloti”.

Una volta che i piloti collaudatori dell’Air Force avranno acquisito familiarità con l’aereo, espanderanno l’inviluppo di volo iniziando con i flutter testing. Seguiranno altri due Red Hawk per testare vari flight attributes and systems, come parte di una rigorosa serie di test.

“Come la maggior parte dei programmi di test, avremo scoperte e le supereremo rapidamente”, ha affermato il Col. Kirt Cassell, division chief, U.S. Air Force, T-7A Red Hawk program. “Questa è la squadra giusta per affrontare qualsiasi sfida che troviamo”.

Nel 2018 l’Air Force ha assegnato a Boeing un contratto da 9,2 miliardi di dollari per 351 T-7A advanced trainers, 46 simulatori e supporto. Il T-7A sostituirà il vecchio velivolo T-38 dell’Air Force.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Air Force photo by Bryce Bennett – Boeing)