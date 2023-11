Emirates è pronta a presentare l’intera famiglia di commercial and training aircraft al Dubai Airshow

Emirates informa: “Emirates presenterà la sua famiglia completa di aeromobili, composta dal retrofitted A380, dal game-changer Boeing 777-300ER, dai Diamond DA42-VI e Cirrus SR 22 training aircraft utilizzati dalla Emirates Flight Training Academy. Sarà esposto anche l’Embraer Phenom 100 charter jet. Entrambi gli aerei Emirates B777-300ER e A380 avranno la nuova livrea distintiva della compagnia aerea.

L’aereo A380 in mostra, una delle prime 10 unità ad aver subito un restyling completo nell’ambito del programma di retrofit da 2 miliardi di dollari in corso, presenterà la famosa cabina Premium Economy Class della compagnia aerea, oltre ad interni rinnovati e miglioramenti in tutte le cabine.

Lo stand espositivo di Emirates, aperto a tutti i visitatori del Dubai Airshow, presenterà una serie di divisioni Emirates. Un punto culminante di quest’anno sarà l’esperienza dei dipendenti. A partire dal Cabin Crew training, gli ambienti ludici ambientati all’interno degli aerei Emirates offriranno ai visitatori uno sguardo alle future esperienze simulate, fornendo un approccio all’avanguardia all’apprendimento e allo sviluppo delle competenze di servizio. I visitatori dell’Airshow potranno anche dare un’occhiata in anteprima alla rinnovata esperienza di onboarding per i futuri dipendenti di Emirates Group.

Presso lo stand sarà presente anche l’Emirates Official Store, che venderà modelli di aerei e altri popolari articoli di aviazione e di viaggio. Per la prima volta, il modello pressofuso dell’aereo Airbus A350 della compagnia aerea sarà in vendita come esclusiva del Dubai Airshow“.

“La Emirates Flight Training Academy esporrà il suo velivolo da addestramento più nuovo e più avanzato, il Diamond DA42-VI ricevuto all’inizio di quest’anno, oltre al suo single-engine Cirrus SR 22. Gli istruttori della Emirates Flight Training Academy saranno a disposizione per fornire informazioni sul programma di formazione di livello mondiale dell’Accademia. La Emirates Flight Training Academy è la struttura all’avanguardia della compagnia aerea che aiuta a soddisfare i futuri requisiti del settore aeronautico globale per piloti commerciali qualificati.

Anche l’Emirates Future Customer Journey sarà presentato in uno stand speciale. Si tratta di una enhanced barrier-free airport experience, resa possibile dalla biometria avanzata in collaborazione con Dubai General Directorate of Residency and Foreigner Affairs (GDRFA) e Dubai Airport.

Emirates aprirà il flying display del primo pomeriggio dell’airshow con uno speciale volo comprendente l’Airbus A380 e il Boeing 777 nell’ultima livrea della compagnia aerea, affiancati dalle partner UAE commercial airlines, seguiti dall’UAE air-display team, Al Fursan“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)