L’Embraer E195-E2 riceve la Steep Approach Certification for London City Airport Operations

Embarer informa: “L’aereo di nuova generazione, più pulito, silenzioso, nonché il jet più avanzato di Embraer fino ad oggi, l’E195-E2, ha ricevuto la certificazione per Steep Approach in London City Airport da EASA (European Aviation Safety Agency). Questo risultato rappresenta uno sviluppo significativo, poiché consente alle compagnie aeree di operare l’E195-E2 a London City Airport (LCY), noto per il suo approccio impegnativo e short runway.

Insieme all’E190-E2, che ha ricevuto la Steep Approach certification nel 2021, entrambi i membri della E2 Family sono ora approvati per le operazioni da LCY.

Il processo di certificazione ha evidenziato l’impressionante riduzione del rumore dell’E195-E2 tra gli aerei single-aisle di nuova generazione. Supera i requisiti del severo Chapter 14 regulation ICAO, offrendo così un’esperienza di volo significativamente più silenziosa rispetto al precedente modello E195. L’impronta acustica dell’E195-E2 al decollo è inferiore di circa il 60% rispetto agli attuali aerei, come l’E190, e porterà benefici ai residenti locali in termini di riduzione del rumore. Le performance ambientali dell’E195-E2 vanno oltre la riduzione del rumore. L’aereo offre emissioni ridotte e una migliore efficienza neri consumi rispetto agli aerei della generazione precedente”.

“Nel 2022, Embraer e Pratt & Whitney hanno dimostrato con successo un volo di test di un aereo E195-E2 utilizzando 100% SAF, che potrebbe spingere la riduzione delle emissioni fino all’85% in futuro.

Durante un volo di test, l’E195-E2 è atterrato per la prima volta all’aeroporto nel luglio 2022. LCY, l’aeroporto più centrale di Londra, si rivolge sia a passeggeri d’affari che di piacere, offrendo un rapido accesso all’Europa continentale, rendendolo la scelta preferita per i voli a corto raggio. L’aeroporto è una componente vitale della più ampia connettività di Londra e gli aerei Embraer sono in grado di gestire in modo unico le sfide delle operazioni a LCY, con gli aerei Embraer che rappresentano gran parte delle operazioni a LCY su rotte diverse, come Edimburgo e Mykonos. Per servire LCY, gli aeromobili devono rispettare steep approach, short runway e le rigorose noise regulations. L’E195-E2 potrebbe sostituire l’attuale flotta E190 che le compagnie aeree esistenti attualmente operano a LCY“, prosegue Embraer.

Alison FitzGerald, Chief Operating Officer, London City Airport, ha commentato: “La certificazione dell’E195-E2 segna una nuova entusiasmante era per London City Airport. Con la sua capacità di gestire un numero maggiore di passeggeri, pur essendo significativamente più silenzioso e con maggiore efficienza nei consumi, testimonia il nostro impegno a lavorare a stretto contatto con i produttori di aeromobili per certificare aeromobili di nuova generazione più puliti e silenziosi e aspettiamo con impazienza che le nostre compagnie aeree inizino le operazioni commerciali con l’E195-E2 a London City Airport”.

Marie-Louise Philippe, Vice President Sales & Marketing, and Head of Region for Europe and Central Asia, Embraer Commercial Aviation, ha affermato: “London City è un luogo speciale per Embraer e unico in molti modi, non solo per i suoi famosi 20 minuti dal marciapiede al gate. Gli aerei Embraer dominano l’aeroporto con l’85% di tutti i movimenti aerei. Ciò è dovuto alle performance dell’aereo che non richiede il blocco dei sedili per ridurre il peso. Siamo orgogliosi che gli aerei Embraer, con la loro impareggiabile capacità di gestire le impegnative condizioni di LCY, rappresentino la maggior parte delle operazioni dell’aeroporto, e non vediamo l’ora che l’E195-E2 si unisca al gruppo”.

