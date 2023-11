Estate da record per Wizz Air, con 33 milioni di passeggeri trasportati

Wizz Air ha annunciato di aver raggiunto la cifra record di 33 milioni di passeggeri trasportati nella stagione estiva tra aprile e settembre 2023.

“I risultati mostrano una crescita significativa per il vettore europeo, con un aumento del numero di passeggeri di oltre il 24% rispetto all’estate precedente.

In Italia, anno dopo anno, Wizz Air ha registrato un’ulteriore crescita del numero di passeggeri, raggiungendo un tasso di prenotazioni dei voli del 99,32% a settembre. Tra le destinazioni più gettonate dai clienti italiani quest’estate figurano l’Albania e l’Egitto, ma anche mete inusuali come l’Armenia”, afferma Wizz Air.

“A seguito degli ottimi risultati, Wizz Air ha annunciato la programmazione per l’estate 2024 con voli in vendita a partire da 14,99 euro, agevolando i passeggeri a prenotare le proprie vacanze estive a prezzi accessibili. I clienti possono scegliere tra voli nazionali e internazionali da Roma, Milano, Catania, Venezia e Napoli. L’offerta spazia dalle bellezze italiane come Torino, Venezia, Olbia, Lampedusa o Bologna, alle popolari destinazioni europee di Nizza (Francia), Tirana (Albania), Francoforte Hahn (Germania) e Londra (Regno Unito), oltre alle nuove rotte da Roma a Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Danimarca (Copenaghen), nonché da Milano a Parigi (Francia) e Tenerife (Spagna)”, prosegue Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager at Wizz Air, ha commentato: “Oltre 33 milioni di persone hanno scelto di volare con Wizz Air quest’estate e siamo grati per la loro fiducia. Crediamo nel rendere i viaggi accessibili e siamo lieti di offrire una varietà di opzioni per le vacanze estive. Con l’annuncio della programmazione per il 2024, i passeggeri possono pianificare il prossimo anno con largo anticipo. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo a un numero sempre maggiore di passeggeri nei prossimi 12 mesi e di offrire ai clienti nuove ed entusiasmanti destinazioni da visitare con la famiglia e gli amici”.

I voli sono ora disponibili tramite l’app Wizz Air o online su wizzair.com.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)