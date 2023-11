Emirates ordina 95 ulteriori velivoli widebody Boeing al Dubai Airshow

Boeing ed Emirates hanno annunciato oggi che il più grande operatore di 777 al mondo ha effettuato un ordine per 90 777X, inclusi 55 777-9 e 35 777- 8. Il nuovo ordine, che aumenta il portafoglio ordini della famiglia 777X di Emirates a 205 aerei, è stato annunciato durante il Dubai Airshow in un evento di firma a cui ha partecipato His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group e Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes.

Inoltre, Emirates ha aggiornato il suo portafoglio ordini del 787 Dreamliner per allineare meglio la capacità futura alla domanda. La compagnia aerea sta acquistando altri cinque 787 – portando il suo portafoglio ordini per il 787 a 35 – mentre converte 30 787-9 in 20 787-8 e 10 787-10.

“Emirates è il più grande operatore di aerei Boeing 777 e l’ordine di oggi consolida questa posizione”, ha affermato HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group. “Siamo stati strettamente coinvolti nel programma 777 sin dal suo avvio fino a quest’ultima generazione di aerei 777X. Il 777 è stato centrale nella flotta di Emirates e nella strategia di rete di collegare città di tutti i continenti senza scalo a Dubai. Siamo lieti estendere il nostro rapporto con Boeing e attendiamo con ansia che il primo 777-9 si unisca alla nostra flotta nel 2025”.

“Il rapporto di Boeing con Emirates risale al primo ordine di 777 della compagnia aerea nel 1992. Oggi Emirates ha quasi 150 777 nella sua flotta. Basata sull’aereo a doppio corridoio di maggior successo di sempre, il 777, la famiglia 777X è progettata per massimizzare l’efficienza e le prestazioni ambientali del 25%, fornendo allo stesso tempo un’esperienza di bordo eccezionale”, afferma Boeing.

“Questo ordine è un incredibile voto di fiducia nell’efficientissima famiglia widebody di Boeing e nella versatilità dei nostri aerei 777X e 787 per soddisfare le esigenze di Emirates per i viaggi globali a lungo raggio”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “I 777-9 e 777-8 sono gli aerei perfetti per supportare la crescita di Emirates, migliorando le performance ambientali e la payload capability senza eguali lungo il percorso”.

“Il 777-9 sarà il jet bimotore più grande ed efficiente al mondo, con il costo operativo per posto più basso di qualsiasi aereo commerciale. Aprendo nuove opportunità di crescita per le compagnie aeree, il 777-9 può ospitare 426 passeggeri in una tipica configurazione a due classi, con un’autonomia di 13.510 km (7.295 miglia nautiche).

Il 777-8 può ospitare 395 passeggeri con un’autonomia fino a 16.190 km (8.745 miglia nautiche). Il 777-8 offre inoltre alle compagnie aeree un maggiore potenziale di guadagno attraverso un maggiore carico utile e una migliore efficienza nei consumi sui voli brevi e lunghi.

Il 787 è il jet widebody più versatile del settore, che opera con efficienza e comfort superiori in tutti i segmenti della rete.

Il Commercial Market Outlook 2023 di Boeing prevede che gli aerei widebody costituiranno il 45% delle consegne alle compagnie aeree del Medio Oriente nei prossimi 20 anni, la percentuale regionale più alta a livello mondiale. Molte compagnie aeree nella regione forniscono servizi tra i principali centri abitati del mondo e, di conseguenza, è necessaria una percentuale maggiore di aerei widebody per trasportare volumi di passeggeri maggiori”, conclude Boeing.

Emirates effettua un ordine di aerei wide-body da 52 miliardi di dollari al Dubai Airshow 2023

Emirates ha aperto oggi il Dubai Airshow 2023 con un ordine significativo per 95 ulteriori velivoli wide-body, portando il suo portafoglio ordini totale a 295 velivoli.

Già il più grande operatore al mondo di aerei passeggeri wide-body, Emirates si è impegnata ad acquistare ulteriori Boeing 777-9, 777-8 e 787, per un valore di 52 miliardi di dollari, per alimentare i suoi piani di crescita, mantenere una flotta moderna ed efficiente e fornire la migliore esperienza di volo per i suoi clienti.

Alla presenza di HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of the Dubai Executive Council, HH Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Deputy Prime Minister and Minister of Finance, and Deputy Ruler of Dubai e HH Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Dubai Sports Council, l’ordine è stato siglato da HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, con Stan Deal, President and CEO of Boeing Commercial Airplanes e Larry Culp, Chairman and CEO for GE, and CEO of GE Aerospace.

Sua Altezza Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Dal primo giorno, il modello di business di Emirates è stato quello di operare aerei wide-body moderni ed efficienti in grado di trasportare un gran numero di viaggiatori in modo confortevole e sicuro, su lunghe distanze da e verso Dubai. Gli ordini di aerei di oggi riflettono questa strategia. Questi aerei aggiuntivi consentiranno a Emirates di collegare ancora più città, supportando l’agenda economica di Dubai D33 stabilita da Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, per aggiungere 400 città alla mappa del commercio estero di Dubai nel prossimo decennio. Entro l’inizio degli anni ’30, prevediamo che la flotta Emirates sarà composta da circa 350 aerei, collegando Dubai ad un numero ancora maggiore di città in tutto il mondo”.

Emirates, già il più grande operatore al mondo di aerei Boeing 777, ha firmato ordini fermi per 55 ulteriori 777-9 e 35 777-8. Ciò porta il portafoglio ordini per il 777-X della compagnia aerea a un totale di 205 unità.

Emirates ha inoltre confermato un ordine di 202 motori GE9X per equipaggiare gli ulteriori aerei 777X ordinati oggi, portando il totale degli ordini di motori GE9X a 460 unità.

Rispetto al precedente ordine di 115 unità, il primo 777-9 dovrebbe unirsi alla flotta di Emirates nel 2025. Gli ordini aggiuntivi di oggi significano che Emirates introdurrà nuovi 777-9 nella sua flotta fino al 2035.

Con quest’ultimo ordine, Emirates sarà anche uno dei clienti di lancio della variante passeggeri 777-8, con le prime consegne previste nel 2030.

Il 777 rimane la spina dorsale delle operazioni di Emirates, capace di missioni fino a 18 ore che consentono alla compagnia aerea di collegare Dubai senza scalo a città di sei continenti. I nuovi 777-9 e 777-8 sostituiranno gli aerei 777 ritirati di Emirates e forniranno i futuri piani di crescita della compagnia aerea.

Emirates ha inoltre aggiornato il suo precedente ordine di 30 Boeing 787-9, aumentando il suo impegno per un totale di 35 Dreamliner comprendenti: 15 Boeing 787-10 e 20 Boeing 787-8.

