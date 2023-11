flydubai ordina 30 Boeing 787 Dreamliner, i suoi primi aerei widebody

Boeing e flydubai hanno annunciato oggi un accordo per l’acquisto di 30 787-9 Dreamliner, mentre la compagnia aerea diversifica la sua flotta con l’introduzione di jet widebody. In una cerimonia di firma al Dubai Airshow, la compagnia aerea con sede a Dubai ha dichiarato che prevede di utilizzare l’efficiente 787 per aprire nuove rotte e aumentare la capacità sulle rotte esistenti.

“Nel 2008, quando abbiamo effettuato il nostro primo ordine in assoluto per 50 aerei Boeing 737, eravamo fiduciosi del ruolo vitale che flydubai avrebbe svolto nel supportare l’hub aeronautico di Dubai”, ha affermato Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai. “Sono orgoglioso oggi di vedere flydubai evolversi ulteriormente, superando le etichette e sfidando le tradizionali convenzioni sui viaggi. L’ordine di oggi riafferma l’impegno di flydubai nel consentire a più persone di viaggiare attraverso la sua rete in espansione. Il Boeing 787 Dreamliner ad alta efficienza nei consumi consentirà a flydubai di espandersi il suo orizzonte e soddisfare la crescente domanda sulle rotte esistenti”.

“L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo in flydubai. Ci impegniamo a offrire il prodotto giusto al momento giusto per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato e dei clienti”, ha affermato Chief Executive Officer at flydubai. “Il Boeing 787 Dreamliner offre una perfetta combinazione di eccellenza operativa, efficienza nei consumi e attrattiva per i passeggeri”.

Il 787-9 può trasportare 296 passeggeri per 14.010 km (7.565 miglia nautiche) oltre a più merci. Da quando è iniziato il revenue service nel 2011, la famiglia 787 ha lanciato più di 380 nuove rotte non-stop in tutto il mondo. La metà di tutti i voli del Dreamliner sono operati in mercati a corto e medio raggio inferiori a 5.000 km (2.700 miglia nautiche), dimostrando la sua versatilità ed efficienza in tutti i segmenti della rete.

“Il 787-9 è perfettamente adatto alle esigenze di flydubai poiché mira ad aprire rotte a lungo raggio e ad aggiungere capacità al suo network”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “I passeggeri di flydubai potranno godere dell’effetto Dreamliner, un’esperienza come nessun’altra nell’aria, volando con più comfort e arrivando a destinazione sentendosi più riposati”.

flydubai attualmente opera una 737 fleet composta da 79 aerei. La compagnia aerea ha un portafoglio ordini di 137 737.

Secondo il Commercial Market Outlook di Boeing, si prevede che la flotta di aerei del Medio Oriente raddoppierà nei prossimi 20 anni. Quasi la metà di queste consegne riguarderà aerei widebody, spinti dalla crescente posizione della regione come hub di transito aereo internazionale.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)