Airbus e Mubadala firmano un accordo per guidare una nuova generazione di Emirati aerospace engineers

Airbus e Mubadala Investment Company hanno firmato un accordo per offrire opportunità di stage agli Emirati senior university students in engineering. Fatima Al Marzooqi, Director of Portfolio Emiratisation from Mubadala e Mikail Houari, President, Airbus, Africa and Middle East, hanno firmato l’accordo al Dubai Airshow 2023.

Nel corso dei prossimi tre anni, 12 studenti di ingegneria degli Emirati saranno ospitati presso la sede centrale di Airbus a Tolosa, in Francia, dove svolgeranno il loro stage sotto la supervisione di esperti e specialisti di Airbus.

Fatima Al Marzooqi, Director of Portfolio Emiratisation at Mubadala, ha dichiarato: “Mubadala è lieta di sostenere questa importante iniziativa che non solo rafforzerà la nostra economia basata sulla conoscenza orientata al futuro negli Emirati Arabi Uniti, ma fornirà un’opportunità eccezionale agli studenti degli Emirati.

Sappiamo che la nostra risorsa più preziosa sono le persone e attraverso questa partnership innovativa con Airbus possiamo contribuire a far crescere talenti di livello mondiale. Questo tirocinio di spicco rappresenta una pietra miliare significativa nel nostro Emiratisation programme, mentre continuiamo a sostenere la continua accelerazione e trasformazione degli Emirati Arabi Uniti, promuovendo talenti che possono prosperare in settori vitali per la crescita e il successo futuri di Abu Dhabi”.

Mikail Houari, President, Airbus Africa and Middle East, ha commentato: “Per molti decenni Airbus ha lavorato a stretto contatto con organizzazioni locali e regionali per coltivare, sviluppare e ispirare i giovani talenti. Garantire che i giovani abbiano le giuste competenze e conoscenze favorisce la crescita e il progresso futuri dei settori aeronautico e aerospaziale. L’industria è vitale per la diversificazione economica a lungo termine e lo sviluppo sostenibile della regione. Siamo orgogliosi di aver firmato questa nuova partnership con Mubadala e attendiamo con impazienza molti anni di collaborazione per guidare la localizzazione del nostro global expertise e sostenere gli sforzi di emiratizzazione”.

Airbus è presente in Medio Oriente da oltre cinquant’anni, collaborando con un’ampia gamma di governi e compagnie aeree. Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, Airbus ha collaborato regolarmente con istituzioni educative e università nella regione del Medio Oriente e dell’Africa per sviluppare e implementare programmi che migliorino l’istruzione relativa all’aerospaziale e all’aviazione. Ciò include l’arricchimento delle competenze per studenti e giovani professionisti, progetti di ricerca guidati dall’innovazione e borse di studio per studenti.

Airbus è impegnata a sostenere la Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education in Medio Oriente e Africa sponsorizzando e partecipando a programmi che promuovono queste discipline.

Dal 2015, più di 5.000 studenti di tutti i livelli e imprenditori hanno partecipato ai programmi Airbus nella regione, acquisendo consapevolezza del settore, esperienza pratica e supporto nello sviluppo delle proprie capacità.

