Norwegian rilascia nuove rotte per la stagione estiva 2024, tra cui due nuove rotte da Bari per Stoccolma e Copenaghen

Norwegian lancia un totale di 40 nuove rotte, comprese nuove rotte point-to-point al di fuori dei paesi nordici.

“I viaggiatori d’affari e leisure possono scegliere tra ancora più destinazioni quando volano con Norwegian. Un totale di 40 nuove rotte sono state aggiunte al programma, con nove nuove rotte dalla Norvegia, 17 nuove rotte dalla Danimarca, nove dalla Svezia e due nuove rotte dalla Finlandia. Anche le nuove rotte point-to-point tra Malaga-Monaco, Alicante-Monaco, Riga-Corfù e Riga-Tivat fanno parte del programma per il prossimo anno. Il programma estivo comprenderà 332 rotte verso 123 destinazioni”, afferma Norwegian.

“Il lancio di queste nuove rotte espande la nostra rete e offre ai nostri clienti una scelta più ampia. Dalle nostre basi in Europa stiamo anche avviando nuove rotte point-to-point. Non vediamo l’ora che arrivi un’intensa stagione estiva e di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha affermato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer, Norwegian.

Norwegian aggiunge Basilea, Lione, Montpellier, Pristina, Zara e Bari tra le altre destinazioni al programma estivo. Una nuova rotta tra London Gatwick e Göteborg sarà operativa con quattro voli settimanali dal 2 maggio.

Le nuove rotte Monaco-Malaga e Monaco-Alicante saranno operative per tutta la stagione estiva, così come le rotte Riga-Corfù e Riga-Tivat.

“Le nostre nuove entusiasmanti destinazioni porteranno i viaggiatori verso vivaci città europee e destinazioni con acque cristalline e spiagge sabbiose. Il nostro compito è garantire che i nostri clienti arrivino dove vogliono e che il loro viaggio sia il più piacevole e agevole possibile”, ha affermato Magnus Thome Maursund.

“La prossima estate Norwegian avrà una flotta di circa 90 aerei e effettuerà un totale di 332 rotte verso 123 destinazioni. Norwegian ha un ottimo track record in termini di performance operative ed è stata classificata la compagnia aerea più puntuale in Europa per diversi mesi quest’anno”, conclude Norwegian.

Da Bari nuovo volo per Stoccolma e Copenhagen

A solo un anno dall’atterraggio in Puglia con il collegamento per Oslo, la compagnia aerea Norwegian rilancia da Bari con due nuove rotte per Stoccolma e Copenhagen. Dalla prossima estate, quindi, saranno tre i Paesi scandinavi direttamente collegati dalla compagnia low cost Norwegian con il capoluogo pugliese. Già dal 4 maggio, e sino a metà novembre, sarà operativo il volo settimanale (il sabato) tra Bari e Stoccolma al quale, dal 22 giugno, si aggiungerà quello bisettimanale per Copenhagen (mercoledì e sabato). Il volo per Oslo, invece, sarà operato il giovedì e il sabato.

“Continua con successo – ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile – l’espansione di Aeroporti di Puglia verso il mercato scandinavo. Un successo che condividiamo anche con la Regione Puglia e che è perfettamente in linea con gli obiettivi fissati dalla Società nel Piano Strategico. L’obiettivo, infatti, è quello di ampliare l’offerta per la Summer 2023 e offrire ai passeggeri un sempre più ampio network internazionale. L’operatività dei collegamenti di Norwegian sino a novembre inoltrato rappresenta un’ottima notizia che soddisfa le esigenze di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Con questi nuovi voli, peraltro, si rafforza la collaborazione con una compagnia che in poco tempo si è dimostrata un partner commerciale affidabile e di prestigio per qualità ed efficienza dei servizi offerti. Il mio invito è a cogliere sin da ora questa nuova opportunità, acquistando i biglietti”.

“Con queste nuove rotte – ha dichiarato il Chief Commercial Officer di Norwegian, Magnus Thome Maursund – siamo pronti a soddisfare la crescita della domanda di collegamenti verso i Paesi Scandinavi per la prossima stagione estiva. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aeromobili e favorire così sia l’incoming facendo volare pugliesi a Stoccolma, Copenhagen e Oslo, sia l’outgoing verso Bari e la Puglia”.

(Ufficio Stampa Norwegian – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Norwegian)