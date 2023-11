Journey 2030 di Etihad Airways traccia la rotta verso una crescita sostenibile

Etihad Airways ha delineato i suoi piani di crescita futuri al Dubai Airshow di questa settimana.

In un’intervista chiave questa mattina, il CEO di Etihad, Antonoaldo Neves, è salito sul palco principale dell’airshow per discutere dell’ambizioso piano di crescita della compagnia aerea per i prossimi sette anni, Journey 2030.

Questa strategia, supportata dall’azionista della compagnia aerea, ADQ, rappresenta un punto di svolta fondamentale nel viaggio di Etihad, ponendo le basi per un futuro caratterizzato da una crescita sostenibile e da una migliore esperienza per i clienti, con un significativo contributo economico ad Abu Dhabi.

“Mentre celebriamo il 20° anniversario di Etihad, siamo entusiasti di ciò che verrà dopo. Journey 2030 è il piano guida che proietta Etihad nel futuro”, ha affermato Neves. “Etihad ha consolidato la sua presenza globale e affrontato con successo le sfide. Ora, con il forte sostegno degli azionisti e un piano strategico in atto, la compagnia aerea è pronta per una crescita sostenibile e redditizia”.

Nell’ultimo anno Etihad ha trasportato 13 milioni di passeggeri, con un aumento del 30% rispetto al 2022. Attraverso Journey 2030, questa traiettoria di crescita è destinata a continuare, prevedendo un ritorno al peak 2017 passenger numbers di Etihad entro la fine del prossimo anno o l’inizio del 2025, culminando in un obiettivo di 33 milioni di passeggeri entro il 2030.

Nell’ambito di Journey 2030, il network di Etihad si estenderà a oltre 125 destinazioni, sfruttando il suo vantaggio geografico strategico che collega Asia ed Europa. Allo stesso tempo la flotta raddoppierà arrivando a oltre 160 aeromobili, concentrandosi sul collegamento di destinazioni a corto e medio raggio nel GCC, in India e in Asia con destinazioni a lungo raggio in Europa e Nord America. I principi fondamentali della sua strategia di rete includono l’introduzione di nuove destinazioni, la fornitura di più opzioni e l’aumento delle frequenze verso i principali mercati internazionali.

“Il nostro mandato è chiaro: fornire un servizio clienti straordinario e una redditività sostenibile, come base per il contributo di Etihad alle aspirazioni di Abu Dhabi”, ha affermato Neves.

Journey 2030 non rappresenta solo una pietra miliare strategica per l’espansione, ma promette anche sostanziali vantaggi economici per Abu Dhabi. Il piano mira ad attirare 10 milioni di point-to-point travellers nella capitale degli Emirati Arabi Uniti entro il 2030, catalizzando la crescita economica, creando opportunità di lavoro e consolidando lo status di Abu Dhabi come principale hub di viaggio globale.

“L’apertura del nostro nuovo home airport Terminal A è un trampolino di lancio perfetto per la nostra crescita e fornirà la capacità e la qualità di cui abbiamo bisogno per soddisfare i nostri ospiti”, ha aggiunto Neves.

Quest’anno si è già rivelato un successo per la compagnia aerea, che ha aggiunto 12 nuove destinazioni, con ulteriori nuove rotte in India, nonché Boston e Nairobi che inizieranno a breve. La compagnia aerea ha inoltre ampliato le proprie operazioni in diversi mercati chiave, aggiungendo voli e migliorando la connettività attraverso la rete, e ha dato il benvenuto a 16 nuovi aerei nella sua flotta.

“Vent’anni fa, i leader degli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato una compagnia aerea straordinaria che ha acquisito una reputazione globale”, ha affermato Neves. “Il nostro ricco passato è il punto di partenza perfetto per il nostro prossimo capitolo. Journey 2030 ci garantirà di continuare a deliziare i nostri clienti, la nostra gente e la nostra nazione negli anni a venire e di diventare la compagnia aerea con cui tutti vogliono volare”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)