CFM International: gli ordini e gli accordi di oggi al Dubai Airshow

Air Arabia ordina 240 motori LEAP-1A

Air Arabia, il primo e più grande operatore di vettore low cost del Medio Oriente e del Nord Africa, ha annunciato oggi una pietra miliare significativa nel suo costante impegno volto a migliorare la propria flotta e le proprie operazioni. A seguito di una cerimonia di firma alla quale hanno partecipato dirigenti senior di CFM e Air Arabia durante il Dubai Airshow 2023, la compagnia aerea ha annunciato l’ordine di 240 motori CFM LEAP-1A per equipaggiare il suo ordine esistente di 120 aeromobili Airbus A320neo Family, incluso il nuovo A321XLR. L’accordo prevede un multi-year services agreement e spare engines.

L’accordo supporterà la crescita della flotta di Air Arabia e la futura espansione. I motori LEAP-1A sono destinati a spingere l’attuale ordine di Air Arabia di 120 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, che comprende 73 A320neo, 27 A321neo e 20 A321XLR, la cui consegna è prevista nel 2025.

Air Arabia è diventata cliente CFM nel 2003 quando la compagnia aerea ha avviato le operazioni con un Airbus A320 con motore CFM56-5B. La compagnia attualmente opera una flotta totale di 71 aeromobili Airbus A320ceo e A321neo LR.

“Siamo lieti di espandere la nostra partnership con CFM International. Questo ordine di motori segna una pietra miliare significativa nel percorso di crescita e progresso di Air Arabia”, ha affermato Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer of Air Arabia. “L’efficienza e le performance del motore CFM giocheranno un ruolo cruciale nel supportare la nostra strategia di espansione della flotta, che prevede un consumo di carburante più efficiente e la riduzione al minimo dell’impatto ambientale. Questo investimento sottolinea il nostro costante impegno nel raggiungere livelli più elevati di efficienza operativa, mantenere l’affidabilità e contribuire attivamente a un’industria aeronautica più sostenibile”.

“Siamo onorati di espandere ulteriormente la nostra partnership di lunga data con Air Arabia attraverso l’ordine odierno di 240 motori”, ha affermato Gaël Méheust, president & CEO of CFM International. “Questa rinnovata fiducia è un prezioso riconoscimento delle prestazioni del motore LEAP. Non vediamo l’ora di introdurre il LEAP nella loro flotta e di supportare la regione con le nostre ineguagliabili capacità”.

La famiglia di motori LEAP vanta il più rapido accumulo di ore di volo nella storia dell’aviazione commerciale, accumulando più di 40 milioni di engine flight hours e 18 milioni di flight cycle.

Mentre la compagnia aerea completa 20 anni di operazioni di successo, Air Arabia continua a promuovere gli standard del settore mantenendo l’eccellenza delle sue operazioni. L’acquisizione di questo motore testimonia l’impegno della compagnia aerea verso l’innovazione e l’eccellenza nel settore low cost.

L’avanzata CFM LEAP engine family offre un consumo di carburante migliore dal 15 al 20% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento del rumore rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il LEAP engine ha consentito ai nostri clienti di risparmiare più di 28 milioni di tonnellate di CO2.

flydubai firma un services agreement per i motori CFM LEAP-1B

flydubai, compagnia aerea con base a Dubai, e CFM International hanno annunciato un multi-year services agreement per coprire 222 motori LEAP-1B per la flotta della compagnia aerea di Boeing 737-8/-9 (in servizio e su ordine). L’accordo riguarda anche i motori di scorta.

flydubai attualmente opera un’efficiente flotta di 80 aeromobili Boeing 737 e comprende: 30 Next-Generation Boeing 737-800, 47 Boeing 737 MAX 8 e 3 Boeing 737 MAX 9.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer at flydubai, afferma: “I nostri aerei con motori LEAP hanno fornito alla nostra compagnia aerea affidabilità e durata che contribuiscono al successo e all’efficienza della gestione della flotta e delle nostre operazioni. Il nostro nuovo service agreement con CFM e lo stretto rapporto esistente che abbiamo con il fornitore di motori supporteranno i nostri piani di crescita, man mano che prenderemo in consegna più aeromobili nei prossimi anni”.

“Questo accordo con flydubai consentirà alla compagnia aerea di continuare a crescere man mano che si espande la nostra partnership di lunga data”, ha affermato Gaël Méheust, president & CEO of CFM International. “Con il motore LEAP più efficiente in termini di consumo di carburante, flydubai sarà in grado di continuare a beneficiare delle emissioni ridotte della sua flotta giovane ed efficiente”.

Da quando è entrato in servizio, il motore LEAP-1B ha accumulato più di 14 milioni di ore di volo e 5,6 milioni di cicli.

Air Cairo firma un services agreement per i motori CFM LEAP-1A

Air Cairo, una controllata di Egyptair, e CFM International hanno firmato oggi un multi-year non-exclusive services agreement per coprire le shop visits di 28 motori LEAP che equipaggiano i 14 aeromobili Airbus A320neo attualmente operati dalla compagnia aerea.

Air Cairo è diventata cliente CFM nel 2005 quando ha ordinato per la prima volta i motori CFM56-5B per equipaggiare 6 aerei della famiglia A320ceo. La compagnia aerea attualmente opera con 8 aerei di questo modello.

“L’espansione del nostro rapporto con CFM è una pietra miliare fondamentale della nostra strategia di sviluppo”, ha affermato Hussein Sherif Fahmi, Chairman & CEO of Air Cairo. “Questo accordo riflette il nostro impegno per l’innovazione, la soddisfazione del cliente e il viaggio aereo sostenibile attraverso l’efficienza dei motori LEAP”.

“Siamo onorati della rinnovata fiducia di Air Cairo nella nostra società. Rimaniamo impegnati a fornire loro i più alti standard di supporto”, ha affermato Gaël Méheust, President & CEO of CFM International. “Questo nuovo accordo offre ad Air Cairo la flessibilità e la scelta di dove fornire assistenza ai propri motori LEAP all’interno dell’open global MRO ecosystem che abbiamo costruito per i nostri clienti”.

