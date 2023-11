Bombardier riafferma l’impegno a coprire la totalità delle sue Flight Operations con SAF

Bombardier consolida la propria leadership nel settore della sostenibilità riaffermando il proprio impegno a coprire tutti i suoi voli operativi con SAF, utilizzando il sistema Book-and-Claim. Un anno dopo aver annunciato il suo storico accordo con Signature Aviation, Bombardier continua a dimostrare il suo fermo impegno nel promuovere cambiamenti duraturi nel settore promuovendo l’adozione del SAF a livello di settore.

“Bombardier sta compiendo passi coraggiosi nel suo percorso verso la sostenibilità ed è sempre più riconosciuta come una delle aviation companies più sostenibili. Il nostro impegno a coprire le nostre operazioni di volo con SAF, una novità nel settore della business aviation, è un’altra dimostrazione delle azioni serie e tangibili che stiamo intraprendendo per allinearci ai nostri valori”, ha affermato Eric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Bombardier crede fermamente che operare tenendo presente la sostenibilità sia l’unica via da seguire e siamo orgogliosi di raccogliere nuovamente la sfida oggi”.

I voli operativi fanno parte delle attività regolari di Bombardier e includono in particolare test di produzione, voli di certificazione, velivoli Global in transito da Toronto a Montréal per eseguire le fasi di completamento, voli dimostrativi per i clienti, certificazioni di nuove piattaforme aeree e voli di controllo post-servizio. Utilizzando una miscela con il 30% di SAF, Bombardier prevede di ridurre le proprie annual greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1) derivanti dall’uso di fuel nelle sue operazioni di volo di circa il 20-25%. Il 2023 SAF usage in flight operation attraverso il Book-and-Claim system si rifletterà nelle Bombardier 2023 scope 1 CO2 emissions che saranno pubblicate a maggio 2024.

Questo importante guadagno annuale supporta l’obiettivo precedentemente annunciato da Bombardier di ridurre del 25% le emissioni di gas serra (scope 1 e 2) entro il 2025, rispetto ai livelli del 2019. L’obiettivo di Bombardier per il 2025 è in linea con il business aviation industry goal di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050.

Le fonti approvate per la produzione di combustibili sostenibili sono materie prime come oli da cucina usati, residui forestali e residui agricoli. Questi non possono provenire da terreni con elevata biodiversità o riserve di carbonio, non possono competere con la catena alimentare e devono fornire un vantaggio sociale attraverso lo sviluppo di questa nuova attività. La riduzione delle emissioni di gas serra associate ai SAF viene raggiunta durante tutto il loro ciclo di vita, non solo al momento del consumo in volo.

Considerando che Bombardier opera in molte località del mondo in cui non viene prodotto SAF nelle vicinanze, il Book-and-Claim system è il metodo più efficace per limitare l’impatto negativo del trasporto di questi carburanti su lunghe distanze. Con questo sistema, un utente situato vicino a un SAF production site utilizza SAF nei propri voli. Le riduzioni di gas serra associate a questo utilizzo vengono rivendicate, in cambio del costo aggiuntivo del SAF, da un altro utente situato in un sito in cui il SAF non è disponibile.

(Ufficio Stampa Bombardier)