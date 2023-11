Embraer – Eve: nuovi accordi al Dubai Airshow per l’Urban Air Mobility

Eve Air Mobility e Hunch Mobility collaborano per portare eVTOL Flights a Bangalore

Eve Air Mobility (“Eve”) e Hunch Mobility (“Hunch Mobility”), una joint venture tra Hunch Ventures e Blade Air Mobility, Inc., hanno annunciato che le due aziende stanno lavorando insieme per portare i primi electric commuter flights a Bangalore, India. Con l’annuncio, Bangalore diventa la città di lancio nella regione per urban air mobility flights che utilizzano electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft.

L’annuncio è il primo passo in quanto entrambe le società lavoreranno con funzionari locali, statali e federali e fornitori di infrastrutture, energia e tecnologia. L’obiettivo è garantire che siano presenti le infrastrutture adeguate per introdurre i voli eVTOL.

“L’annuncio di questa città di lancio è il passo successivo di un ottimo rapporto che Hunch Mobility ed Eve hanno costruito per co-creare l’ecosistema della mobilità aerea urbana in India”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “L’India è un mercato incredibilmente importante per la mobilità aerea urbana e il nostro obiettivo è collaborare con Hunch Mobility per fornire ai residenti un’ulteriore modalità di trasporto efficiente e conveniente, per facilitare i tempi di spostamento in una delle città più densamente popolate del mondo”.

“Questa collaborazione con Eve Air Mobility sottolinea l’impegno a contribuire alla crescita dell’India affrontando il collo di bottiglia della congestione stradale nel paese. Non vediamo l’ora di introdurre voli eVTOL che democratizzeranno la mobilità aerea a corto raggio, offrendo biglietti a prezzi convenienti e zero emissioni di carbonio”, ha affermato Amit Dutta, director, Hunch Mobility.

L’eVTOL di Eve offrirà ai clienti di Hunch Mobility un modo rapido ed economico per evitare la congestione del traffico in uno degli ambienti urbani più densi del mondo.

Eve è stato il primo produttore di eVTOL ad annunciare una lettera d’intenti in India con Hunch Mobility che annunciava un accordo per l’acquisto di 200 eVTOL, servizi e la soluzione Urban ATM (Air Traffic Management) dell’azienda. Come parte dell’annuncio della LOI, Eve e Hunch si sono imbarcati in un progetto pilota di tre mesi, effettuando voli in elicottero all’interno della città a Bangalore. L’obiettivo era raccogliere dati sulle operazioni e sulle esperienze dei clienti durante il progetto pilota. Questi dati, a loro volta, stanno informando l’ulteriore sviluppo dell’eVTOL di Eve, della sua soluzione di gestione del traffico aereo e delle soluzioni di servizio e supporto.

Oltre a una nuova ed efficiente opzione di trasporto, Eve e Hunch Mobility hanno osservato che si prevede che i voli eVTOL a Bangalore avranno un impatto economico positivo sulla comunità, comprese nuove opportunità di lavoro. Si prevede inoltre che lo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le operazioni eVTOL apporterà valore e opportunità di lavoro alla comunità.

L’eVTOL di Eve dovrebbe entrare in servizio nel 2026.

Eve e NATS annunciano una collaborazione per sviluppare Urban Air Mobility Traffic Management Services

Eve Air Mobility (“Eve”) e NATS Services, il braccio commerciale dell’UK provider of air traffic control services, hanno annunciato oggi al Dubai Airshow uno sforzo di collaborazione a sostegno dello sviluppo di futuri traffic management services for UAM operators in tutto il mondo.

Il Memorandum of Understanding (MoU) firmato rafforza la partnership tra le due società per rendere l’UAM una realtà sicura e farà avanzare le tecnologie per un sistema di trasporto aereo urbano più veloce, più efficiente e sostenibile per tutti.

“La nostra prima associazione con NATS è iniziata all’inizio del 2021 come parte dell’UAM Consortium con l’UK CAA Regulatory Sandbox, sviluppando un concetto di operazioni per l’ambiente londinese, compresi accordi di gestione del traffico aereo e proponendo nuove soluzioni normative”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Il nostro lavoro con NATS nel corso degli anni rafforza la nostra relazione appena stabilita e supporta i nostri prossimi progetti e gli sforzi futuri, volti a trasformare il settore della mobilità aerea urbana a livello globale”.

L’Eve-led UK Concept of Operations (CONOPS) è stato sviluppato in collaborazione con la UK Civil Aviation Authority (UK CAA) e aziende globali, tra cui NATS e altri sei membri, e ha sfruttato i dati per concentrarsi sulle soluzioni necessarie.

Eve e NATS fanno anche parte della Future Flight Challenge attraverso l’Advanced Mobility Ecosystem Consortium con le principali compagnie aeree britanniche da luglio 2022. Sviluppato da UK Research and Innovation e fornito da Innovate UK, il programma è finanziato dal governo britannico e mira ad accelerare il progresso delle nuove tecnologie e delle soluzioni aeronautiche avanzate, mostrando al contempo i vantaggi sociali derivanti dal progresso dell’aviazione.

“Lavoriamo già a stretto contatto con Eve come parte dell’UK Future Flight Phase 3 AMEC project, per preparare lo spazio aereo del Regno Unito per le future operazioni UAM”, ha affermato Guy Adams, MD di NATS Services. “In futuro, intendiamo aumentare i nostri sforzi di collaborazione per esplorare futuri prodotti e soluzioni per la gestione del traffico in tutto il mondo e consentire l’introduzione e la scalabilità dell’UAM in molti paesi con un approccio coerente, sicuro e ad alte prestazioni”.

Il software Urban ATM di Eve consentirà l’integrazione di tutti gli utenti dello spazio aereo nell’ambiente urbano. Ciò è fondamentale per supportare la sicurezza, l’efficienza e il miglioramento dell’intero ecosistema UAM, compresi operatori di flotte e vertiport.

