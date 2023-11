Emirates e Condor attivano una interline partnership

Emirates e Condor hanno annunciato oggi l’attivazione del loro reciprocal interline agreement, che aumenterà la connettività per i clienti su 70 rotte operate da entrambe le compagnie aeree in Europa, Africa, Asia, Australasia e Medio Oriente, con unico biglietto e politica sui bagagli. I due vettori hanno inoltre firmato un accordo sul programma frequent flyer che consente ai membri Emirates Skywards di guadagnare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Condor.

“Gli accordi sono stati firmati da Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates e Jens Boyd, Condor Commercial Director. A partire da oggi, i passeggeri di Emirates potranno godere di un accesso senza soluzione di continuità a nuove destinazioni europee e caraibiche operate da Condor, tra cui 24 punti regionali via Francoforte, 12 punti regionali via Dusseldorf, 9 punti regionali via Amburgo e 12 punti regionali via Monaco. Alcune delle città più popolari disponibili per i clienti Emirates includono Malaga, Ibiza, Cancun e L’Avana, tra le altre, tutte con un unico biglietto e un comodo check-in del bagaglio fino alla destinazione finale.

L’accordo interline offrirà inoltre ai clienti Condor un comodo accesso aggiuntivo ai voli operati da Emirates tra Francoforte e Dubai, oltre Dubai, verso 12 destinazioni in Asia, Australasia, Africa e Medio Oriente, tra cui Auckland, Bangkok, Malé, Muscat e Mauritius. tra gli altri.

I biglietti sono ora in vendita immediatamente, gli itinerari possono essere prenotati su www.emirates.com, www.condor.com, con le agenzie di viaggio online (OTA) e tutti i principali GDS tramite agenti di viaggio.

La nuova partnership amplierà la presenza di Emirates in Europa di altri 57 punti attraverso i suoi quattro gateway esistenti in Germania, fornendo più opzioni e connettività per i clienti della compagnia aerea verso destinazioni popolari in Europa e nei Caraibi sia per viaggi d’affari che di piacere”.

Christian Lesjak, Condor Commercial Director Sales & Customer Care: “Stiamo compiendo sforzi continui per migliorare ed espandere l’offerta per i nostri ospiti. L’introduzione progressiva del più moderno Airbus A330neo porta l’esperienza del prodotto a un nuovo livello. Con la partnership con Emirates, stiamo aprendo le porte ai nostri passeggeri ad un’ampia rete in Medio Oriente e in Asia. Siamo lieti di dare il benvenuto ai membri Emirates Skywards a bordo e non vediamo l’ora di mettere a disposizione dei nostri clienti i vantaggi del programma Skywards”.

“Nel nostro costante impegno volto ad offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e l’accesso a destinazioni aggiuntive adatte ai loro programmi di viaggio, siamo lieti di attivare l’Interline agreement con Condor, la compagnia aerea leisure più popolare della Germania. Ora possiamo offrire ai nostri ospiti dalla Germania una gamma estesa di voli verso destinazioni popolari in Spagna, Isole Baleari e Caraibi. Nell’ambito della partnership, i nostri passeggeri comuni potranno usufruire di ulteriori vantaggi viaggiando con Emirates e Condor con un unico biglietto. Inoltre, i nostri 1,4 milioni di membri Skywards in Germania possono ora riscattare miglia Emirates sui voli Condor”, afferma Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.

“Emirates serve la Germania dal 1987 e attualmente opera 63 voli settimanali per Francoforte, Amburgo, Dusseldorf e Monaco. La compagnia aerea continua ad espandere la propria presenza globale per soddisfare la domanda dei clienti, lavorando con partner strategici per offrire ai clienti un accesso senza interruzioni a molti punti oltre la propria rete di 144 destinazioni. Con l’aggiunta di Condor, che potenzia il partner-airlines network di Emirates a 30 codeshare and 121 interline partners, i clienti di Emirates possono raggiungere senza problemi più di 1.500 città in 6 continenti.

I membri Emirates Skywards possono ora guadagnare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Condor. I soci possono guadagnare fino a 1 Miglio Skywards per ogni miglia volata in Economy Class; 1,25 Miglia Skywards per ogni miglia volata in Economy Premium Class; fino a 2,15 Miglia Skywards per ogni miglia volata in Business Class.

Oltre 1,4 milioni di cittadini e residenti tedeschi sono iscritti a Emirates Skywards e beneficiano di privilegi esclusivi tra cui voli premio, upgrade, soggiorni in hotel ed altre esperienze”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Condor – Photo Credits: Emirates – Condor)