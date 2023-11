Emirates firma accordi con Safran per un valore complessivo di 1,2 miliardi di dollari

Emirates ha annunciato oggi una serie di contratti assegnati a Safran, per un valore complessivo di oltre 1,2 miliardi di dollari. Ciò include un accordo da 1 miliardo di dollari per i sedili Safran di ultima generazione per la nuova flotta di Airbus A350, Boeing 777X-9 e Boeing 777-300 esistenti di Emirates.

L’accordo include posti in Business, Premium Economy ed Economy Class per l’Airbus A350 di Emirates e posti in Business, Premium Economy ed Economy Class per il Boeing 777X-9. I nuovi sedili offriranno una serie di miglioramenti che stabiliscono un nuovo standard di comfort, privacy e comodità, tra cui spazio generoso e una gamma di caratteristiche di lusso, finiture interne eleganti e tecnologia di livello superiore in ogni classe di cabina.

L’accordo rappresenta anche un significativo ordine di esportazione per un’azienda francese e fa parte dei continui investimenti di Emirates in Francia e in Europa.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Safran è un partner chiave per Emirates e stiamo lavorando a stretto contatto per reimmaginare ed elevare le nostre cabine future con un design intelligente e le tecnologie più recenti. Questi sono stati fattori decisivi nella nostra selezione dei tipi di posti che saranno personalizzati per Emirates. L’annuncio di oggi è significativo non solo perché consolida la partnership tra Emirates e Safran, ma anche perché supporta la produzione aeronautica e la più ampia catena del valore in Francia e in tutta Europa”.

“Safran è molto orgogliosa della nostra alleanza strategica di lunga data con Emirates”, ha affermato Olivier Andriès, CEO di Safran. “La continuazione della nostra partnership trentennale sottolinea l’impegno di Safran verso soluzioni innovative per gli interni degli aerei, critical aircraft equipment e i servizi per garantire la migliore esperienza possibile ai passeggeri. Gli accordi di oggi pongono le basi per la continua crescita di Safran insieme al nostro cliente, leader nel mercato globale. Oggi più che mai guardiamo al futuro”.

Oltre ai sedili, Safran Cabin fornirà alla flotta A350 di Emirates Galley shipsets in linea con gli elevati standard della compagnia aerea in termini di qualità e design. I Galleys, sia per la flotta A350 che B777-9 di Emirates, saranno equipaggiati con GEMini e i nuovi high-end type NUVO galley inserts con caratteristiche avanzate, efficienza e tecnologia.

Safran Landing Systems fornirà high performance wheels and carbon brakes per la flotta A350 di Emirates. Questi freni offrono un notevole risparmio di peso e presentano un design unico che fornisce un migliore raffreddamento per shorter turnaround times (TAT) e una maggiore disponibilità della flotta.

Safran Passenger Innovations fornirà la sua RAVE AeroConnect Ka solution a Emirates, consentendo la connettività tra più fornitori e frequenze. Questa soluzione end-to-end sconvolgerà lo status quo della connettività in volo offrendo a Emirates una flessibilità senza rivali nell’intrattenimento e nella scelta dei fornitori. 50 Airbus A350, 60 Airbus A380 e 50 Boeing 777X-9 saranno equipaggiati con la soluzione di connettività satellitare agnostica di Safran.

Oltre a fornire equipaggiamenti per la nuova flotta di Emirates, Safran sta anche lavorando a stretto contatto con la compagnia aerea sul suo attuale programma di retrofit, che include la fornitura di nuovi posti per il Boeing 777 e l’Airbus A380.

Safran Landing Systems fornirà servizi esclusivi a Emirates per Nose Landing Gear overhaul per la flotta A380. L’ampia rete di Safran Landing Systems, che comprende strutture a Singapore e in Francia, fornirà a Emirates le competenze, le capacità e i servizi di supporto su misura che coprono l’A380 landing systems lifecycle.

Inoltre, Emirates ha firmato un accordo di servizio di 10 anni con Safran Aerosystems che copre la riparazione e la manutenzione dei Boeing 777 safety and cabin systems components. La struttura in Medio Oriente di Safran Aerosystems si trova vicino all’Al-Maktoum Airport a Dubai e fornirà servizi di manutenzione che miglioreranno ulteriormente l’efficienza operativa di Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates – Safran)