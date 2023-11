Abelo firma un accordo per un massimo di 20 ATR 72-600

Abelo, uno dei principali turboprop lessor, e il produttore di aerei regionali ATR, hanno firmato un accordo preliminare per un ordine fermo di 10 ATR 72-600, insieme a opzioni per ulteriori 10. Questo accordo sottolinea il continuo impegno di Abelo nell’adottare le ultime novità nella turboprop technology all’avanguardia. In particolare, nel luglio 2022 Abelo aveva effettuato un ordine per 10 ATR 72-600 e confermato un accordo per 10 ATR 42-600S – Short Take-Off and Landing version. Questi aeromobili aggiuntivi consentiranno al lessor di soddisfare la crescente domanda di collegamenti aerei regionali efficienti, convenienti e affidabili in tutto il mondo, il tutto promuovendo la transizione verso un’aviazione responsabile.

Steve Gorman, Chief Executive Officer of Abelo, ha dichiarato: “Negli aerei ATR abbiamo scoperto la soluzione ideale per supportare la missione di Abelo di connettere comunità e imprese in modo responsabile dal punto di vista economico e ambientale. Il nostro obiettivo è accelerare la transizione dai velivoli più vecchi alle tecnologie più avanzate e a basse emissioni, e i turboelica ATR sono emersi come la scelta migliore per raggiungere questo obiettivo. Avendo già introdotto il nostro lotto iniziale di nuovi aeromobili, abbiamo grande fiducia che il nostro investimento migliorerà notevolmente il nostro portafoglio e svolgerà un ruolo vitale nel successo dei nostri airline partners che cercano performance eccezionali, emissioni ridotte e maggiore comfort per i passeggeri”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha aggiunto: “Con un totale di 30 ATR ordinati, il continuo impegno di Abelo nei confronti di ATR testimonia la forte domanda del mercato per fuel-efficient and cost-effective turboprops. Grazie alla loro versatilità, ai bassi costi operativi e alle ridotte emissioni di CO2, costituiscono la spina dorsale di numerose compagnie aeree regionali in tutto il mondo. Il nostro forte rapporto con Abelo si basa su obiettivi e visioni comuni, nonché sul nostro riconoscimento congiunto della grande proposta di valore dei turboprop oggi e domani. Resteremo impegnati a fornire ad Abelo le soluzioni più innovative anche in futuro”.

Mentre Abelo prenderà in consegna il suo primo ATR nuovo di zecca prima della fine dell’anno come parte dell’ordine del 2022, le consegne di questi aeromobili aggiuntivi sono previste dal 2026 al 2028.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)