Diamond consegna il primo DA50 RG in Medio Oriente

Durante il Dubai Airshow è stato consegnato un Diamond DA50 RG al primo cliente in Medio Oriente. Khalid Al Khater di Aviation Home Qatar ha preso in consegna l’aereo dai rappresentanti di Diamond Aircraft nella mostra statica presso il sito dello show.

“Diamond Aircraft è sempre stata un pioniere innovativo e la prima azienda i cui prodotti innovativi si adattano perfettamente al settore dell’aviazione in continua evoluzione e al mercato dell’aviazione generale. Hanno sempre ascoltato le esigenze dei GA pilots e delle scuole di volo. Con i Diamond jet-fueled aircraft, c’era finalmente una soluzione, soprattutto per le regioni in cui l’AVGAS è difficile da ottenere”, afferma Khalid Al Khater, CEO di Aviation Home Qatar. “Personalmente ho sempre posseduto aeroplani Diamond sin dall’introduzione del jet-fuel engine. Ho posseduto un DA40, un DA42-VI e un DA62 con cui ho volato in Medio Oriente e in Europa e sono sempre rimasto impressionato dalle performance. Quindi, la mia decisione di acquistare il DA50 RG è stata un passo logico”.

“Sono molto entusiasta di essere l’orgoglioso proprietario del primo DA50 RG in Medio Oriente e non vedo l’ora di godere delle performance senza precedenti e dei vantaggi economici di volare con un aereo del genere, soprattutto in questa regione. Credo che presto vedremo più DA50 volare in questa regione”, aggiunge.

“Non potremmo essere più entusiasti di portare per la prima volta il sensazionale DA50 RG al Dubai Airshow e di consegnarlo al primo cliente in Medio Oriente”, afferma Jane Wang, Sales Director, Diamond Aircraft Austria. “Ci congratuliamo con il nostro partner commerciale regionale Aviation Home Qatar per il loro recente acquisto. Saranno più che soddisfatti della perfetta combinazione di prestazioni, comfort, economia e sicurezza del DA50 RG”.

“Il DA50 RG, alimentato dal FADEC controlled 300hp Continental CD-300 jet-fuel engine, è dotato di carrello retrattile e vanta una delle cabine di lusso più grandi della sua categoria. Il five-seat single engine piston aircraft è la scelta migliore per ogni pilota che cerca un aereo che offra un pacchetto completo: sicurezza, efficienza nei consumi, sostenibilità, composite technology (carbon fibre) nel design dell’airframe, state-of-the-art Garmin G1000 NXi avionics, spazio generoso con interni premium ed ergonomici, nonché un aspetto eccezionale, molte funzionalità opzionali e, soprattutto, il piacere di volare.

Diamond Aircraft è ancora in mostra con il DA50 RG a DWC, sito del Dubai Airshow, presso lo stand numero 1785 fino al 17 novembre”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Creditd: Diamond Aircraft)