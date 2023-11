La Royal Jordanian Air Force riceve la consegna dei primi Bell 505

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la consegna dei primi cinque dei 10 elicotteri Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force (RJAF). L’accordo di acquisto, firmato il 6 luglio 2022, prevede la consegna dell’aeromobile completo di un flight training device e di un comprehensive computer-based training package, per supportare il basic and advanced rotorcraft flight training al King Hussein Air College in Mafraq, Jordan.

“Bell è entusiasta di completare le prime consegne di Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force e non vede l’ora di dotare i suoi cadetti di una flotta completa di velivoli tecnologicamente avanzati e dinamici, che miglioreranno la prontezza operativa delle forze armate”, ha affermato Patrick Moulay, senior vice president, International Commercial Sales, Bell.

“Siamo lieti di ricevere il primo Bell 505 della nostra nuova flotta e non vediamo l’ora di fornire ai nostri piloti una delle migliori piattaforme di addestramento possibili. Queste consegne segnano l’espansione delle nostre operazioni nel Paese e la crescita delle capacità della Royal Jordanian Air Force”, ha detto il Brig. Gen. Mohammad F. Hiyasat, Commander, Royal Jordanian Air Force.

La Royal Jordanian Air Force è una delle tante forze militari nella regione del Medio Oriente che impiegano il Bell 505 come advanced military trainer preferito. La Horizon International Flight Academy negli Emirati Arabi Uniti opera 12 Bell 505 e il Regno del Bahrein ha recentemente preso in consegna tre Bell 505 all’inizio del 2023. Più di 30 elicotteri Bell 505 operano in tutto il Medio Oriente e in Africa. Inoltre, il Bell 505 è il military training helicopter per Montenegro Air Force, Republic of Korea Army e Republic of Korea Navy.

Il Bell 505 è un five-seat aircraft progettato per garantire affidabilità ed efficienza utilizzando la tecnologia più avanzata fino ad oggi. La piattaforma utilizza una suite avionica Garmin G1000H NXi completamente integrata e un motore Safran Arrius 2R con dual-channel FADEC.

Bell consegna il primo Bell 429 per operazioni offshore in Camerun

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato un accordo di acquisto firmato con Caverton Helicopters Limited per un Bell 429, che sarà utilizzato per operazioni offshore in Camerun. Questo è il primo Bell 429 ad operare nell’oil and gas market in West Africa.

“La scelta di Caverton di introdurre il Bell 429 nella sua flotta non solo dimostra il rafforzamento del nostro rapporto con Caverton, ma anche la capacità del Bell 429 di superare i requisiti critici del West Africa offshore utility market. Gli uomini e le donne che lavorano duramente e che costituiscono il fulcro delle industrie più importanti dell’Africa occidentale potranno contare sul Bell 429 per garantire il successo della missione”, ha affermato Patrick Moulay, senior vice president, International Sales.

Caverton Helicopters è una filiale di Caverton Offshore Support Group Plc (COSG), una società di supporto offshore completamente integrata che fornisce servizi logistici aeronautici e marittimi alle aziende che operano nella oil and gas industry in Nigeria e in tutta l’Africa occidentale.

“Dopo aver utilizzato una varietà di prodotti Bell in tutte le nostre attività nel corso degli anni, siamo entusiasti di continuare con questo brand, sinonimo di prestazioni eccellenti”, ha affermato Rotimi Makanjuola, Chief Operating Officer, Caverton Offshore Support Group. “L’introduzione del Bell 429 nella nostra flotta rappresenta per noi una pietra miliare entusiasmante e ci consentirà di fornire il miglior supporto ai nostri oil and gas clients in tutto il continente”.

Attualmente ci sono più di 450 Bell 429 che operano in tutto il mondo, con oltre 602.000 ore di volo globali. Il Bell 429 mantiene gli equipaggi al sicuro in ambienti insidiosi, combinando una large multi-mission cabin e una tecnologia moderna, per fornire funzionalità fondamentali per gli operatori di tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)