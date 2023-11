Emirates ordina 15 ulteriori Airbus A350-900 al Dubai Airshow

Emirates ha firmato un ordine per ulteriori 15 A350-900 al Dubai Airshow.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, ha dichiarato: “Gli A350-900 si aggiungeranno al nostro mix di flotta e siamo lieti di annunciare ulteriori ordini per questo tipo di aeromobile. Prevediamo di operare i nostri A350 per servire una serie di nuovi mercati, comprese missioni a lungo raggio fino a 15 ore di volo da Dubai. Lavoreremo a stretto contatto con Airbus e Rolls-Royce per garantire che i nostri aerei offrano la migliore efficienza operativa ed esperienza di volo possibili per i nostri clienti”.

“Gli ordini di Emirates questa settimana sono tutti attentamente pianificati per sostenere la nostra crescita futura e la visione economica di Dubai stabilita da HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. L’Emirates experience è spesso la prima visitor experience a Dubai e vogliamo che sia la migliore”.

Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International, ha dichiarato: “Con questo accordo segniamo un altro solido passo avanti nell’accordo di lunga data tra Emirates e Airbus. Un rapporto fondato sulla ricerca dell’innovazione, dell’efficienza e dell’eccellenza operativa. Proprio come l’A380 si è affermato nel cuore delle operazioni di Emirates, siamo altrettanto orgogliosi di ciò che l’A350 farà negli anni a venire”.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e il long range leader nella 300-410 seater category, volando in modo efficiente su qualsiasi settore, dalle rotte a corto raggio a quelle a lunghissimo raggio fino a 9.700 miglia nautiche. Il suo design pulito include tecnologie all’avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2, nonché una riduzione del rumore del 50% rispetto alla concorrenza della generazione precedente aereo.

Alla fine di ottobre l’A350 aveva ottenuto oltre 1.000 ordini da parte dei principali vettori di tutto il mondo”, afferma Airbus.

“L’ordine ha un valore di 6 miliardi di dollari e porta il portafoglio ordini totale di Emirates per l’A350 a un totale di 65 unità.

Il primo A350 entrerà a far parte della flotta Emirates nell’agosto 2024 e, con gli ordini aggiuntivi di oggi, Emirates riceverà consegne dell’A350 fino all’inizio del 2028.

Includendo gli ordini annunciati lunedì, Emirates ha impegnato un totale di 58 miliardi di dollari per 110 ulteriori aerei all’airshow di quest’anno, posizionando la compagnia aerea per la crescita futura. In totale Emirates avrà un portafoglio ordini totale di 310 aerei wide-body Airbus e Boeing”, afferma Emirates.

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di Emirates per 15 A350-900 con motori Trent XWB-84

Rolls-Royce annuncia oggi di accogliere l’ordine di Emirates per 15 A350-900 con motori Trent XWB-84. Ciò porta il totale degli ordini per la famiglia Trent XWB a 130 motori, la cui consegna inizierà nel 2025.

“L’ordine di oggi conferma la fiducia della compagnia aerea in questa combinazione vincente aereo/motore, che ha stabilito un punto di riferimento nel settore per efficienza e affidabilità.

Questo ordine si aggiungerà alla flotta esistente Rolls-Royce di Emirates composta da 132 Trent 900“, afferma Rolls-Royce.

Rob Watson, Presidente di Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi dimostra ancora una volta che i nostri clienti hanno fiducia nel Trent XWB per supportare le loro attività in espansione. Con comprovata affidabilità e versatilità, il Trent XWB – il large aero-engine in service più efficiente al mondo – è la piattaforma ideale per supportare Emirates mentre continua ad espandere la sua rete. Il rapporto di Rolls-Royce con Emirates è iniziato nel 1996 con la scelta del Trent e non vediamo l’ora di continuare questa preziosa partnership anche in futuro”.

“Più di 56 clienti hanno scelto di ordinare e/o utilizzare il Trent XWB. Tanto versatile quanto affidabile, il Trent XWB ha già dimostrato di essere altrettanto efficiente nell’alimentare voli a corto o lungo raggio, il che lo rende la soluzione ideale per passenger and freighter operators con una rete diversificata.

Con un vantaggio riguardo il consumo di carburante del 15% rispetto alla prima generazione di motori Trent, il Trent XWB va oltre con meno carburante e offre prestazioni e livelli di rumore leader. Oggi è inoltre certificato per funzionare con una miscela al 50% di SAF ed è stato dimostrato che è compatibile con 100% SAF per il futuro”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Emirates – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)