News Brevi – 16.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO AL REPARTO SPERIMENTALE DI VOLO – Mercoledì 8 novembre si è svolta, presso l’Aeroporto Militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare (RM), la cerimonia di cambio di Comando al Reparto Sperimentale di Volo (R.S.V.) tra il Colonnello Fabio De Michele (uscente) e il Colonnello Morgan Lovisa (subentrante). Entrambi i Comandanti hanno dapprima assistito alla deposizione di una corona d’alloro in onore ai caduti del Reparto presso il monumento antistante la palazzina Comando per poi raggiungere il luogo della cerimonia. La cerimonia, svoltasi al cospetto della Bandiera di Guerra di Reparto e presieduta dal Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) Gen. D.A. Alessandro De Lorenzo, ha visto la partecipazione di Autorità militari e civili. Il Col. De Michele, nel suo discorso di commiato, ha esordito ringraziando i numerosi ospiti militari e civili intervenuti, tra i quali il Sindaco della città di Pomezia Veronica Felici, a testimonianza della vicinanza e dell’affetto di questa città verso il contesto aeroportuale di Pratica di Mare e, nella fattispecie, il Reparto Sperimentale di Volo, i rappresentanti delle Industre nazionali e del mondo universitario; per poi rivolgere un pensiero sentito ai caduti dell’R.S.V., che hanno sacrificato la loro vita servendo l’Italia. Proseguendo il suo discorso, il Col. De Michele ha voluto elogiare l’operato di tutto il personale del Reparto, da lui ritenuto una delle punte di diamante della Forza Armata, caratterizzato da una elevata specializzazione dei propri piloti, ingegneri e tecnici sperimentatori. Tra gli obiettivi raggiunti nel biennio del suo Comando particolare rilevanza assume il supporto tecnico-ingegneristico fornito nei vari programmi di integrazione armamento e dei sistemi di autoprotezione. Ha poi ricordato che quest’anno l’R.S.V. ha conseguito la certificazione di Sistema di Gestione della Qualità della Manutenzione su undici sistemi d’arma. Un periodo di Comando davvero denso di impegni, culminato con la Manifestazione Aerea dello scorso giugno per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare, che ha visto la “Sperimentale” protagonista con le dimostrazioni tecniche in volo dei velivoli C-27J Spartan, Eurofighter e T-346 e con il lavoro e l’impegno di tutto il personale che ha contribuito all’imponente macchina logistico-organizzativa messa in opera dalla Forza Armata. Dopo il momento formale del passaggio di consegne, ha preso la parola il Comandante subentrante Col. Morgan Lovisa, che dapprima ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli nell’avergli assegnato l’incarico, per poi sottolineare l’importanza crescente del ruolo dell’R.S.V. quale abilitante del progresso e dell’innovazione tecnologica dello strumento aerospaziale in un contesto strategico e tecnologico in rapida evoluzione. Un Reparto che si accinge a festeggiare i 75 anni, da sempre investito della responsabilità di dotare la Forza Armata di capacità all’avanguardia sempre più indispensabili per l’assolvimento dei crescenti e delicati compiti istituzionali. Il Reparto Sperimentale di Volo è uno dei Reparti dipendenti dalla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale. La D.A.S.A.S. rappresenta il primo ed unico esempio in Italia di razionalizzazione e accentramento in una sola struttura dei singoli centri di studio e sperimentazione dipendenti da una Forza Armata. Un Ente che, in sinergia con le eccellenze aeronautiche nazionali e internazionali, svolge attività di studio, sperimentazione, collaudo, valutazione tecnico-operativa e supporto alla ricerca, dei nuovi sistemi d’arma aeronautici, anche a beneficio di altre Forze Armate e/o Corpi Armati dello Stato, quando richiesto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES RICEVE LA UAE ROYAL DELEGATION AL DUBAI AIRCHOW 2023 – His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and the Chairman of Abu Dhabi Executive Council, ha visitato l’Emirates four-class A380 aircraft static display al 2023 Dubai Airshow, visitando le cabine di First, Business ed Economy Class completamente rinnovate della compagnia aerea, nonché l’ultima cabina Premium Economy di Emirates. Anche His Highness Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of Dubai Sports Council, ha visitato lo stand espositivo di Emirates ed è stato accolto da Adnan Kazim, Emirates Chief Commercial Officer e da Sheikh Majid Al Mualla, Emirates Divisional Senior Vice President, International Affairs. Emirates sta mostrando un enhanced four-class A380 e un Boeing 777 al Dubai Airshow 2023. Il nuovo A380 in mostra statica fa parte del programma di retrofit da 2 miliardi di dollari di Emirates, lanciato nel 2022 per aggiornare le cabine interne di 120 aerei Airbus A380 e Boeing 777 e installare il suo prodotto più recente, la Premium Economy.

PREMIO SCUDI DI SAN MARTINO A SOTTUFFICIALE DELL’AERONAUTICA MILITARE – Lo scorso 11 novembre ha avuto luogo, presso il suggestivo Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio di Firenze, la cerimonia di assegnazione del Premio “Scudi di San Martino” che ha visto, tra i premiati, il Maresciallo di 2a Classe Saverio Luce, giovane Sottufficiale in servizio presso il Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica di Pratica di Mare. Dal 1983 l’Istituto Scudi di San Martino si pone l’obiettivo di premiare quanti, tra cittadini, Associazioni ed Enti pubblici o privati, si siano particolarmente distinti in opere meritorie di altruismo ed umana solidarietà, sviluppatesi sia in territorio Nazionale che in altri Paesi, quali tipici e consolidati valori di chi quotidianamente opera a supporto della collettività, come il personale dell’Aeronautica Militare. Nello specifico, il riconoscimento è costituito da medaglioni recanti in bassorilievo l’immagine di San Martino a cavallo, raffigurato nell’atto di tagliare con la spada il proprio mantello per farne dono ad un povero bisognoso. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità Militari, Civili e Religiose. Il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, quale rappresentante dell’Arma Azzurra, ha personalmente consegnato il riconoscimento al Sottufficiale premiato. Al Militare, accompagnato all’evento dal Comandante del Reparto, Colonnello Paolo Papiri, e dal Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, Primo Luogotenente Antonio De Bei, è stato conferito lo Scudo di Bronzo, quale riconoscimento per l’encomiabile e straordinaria opera meritoria cui si è reso protagonista (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE A EVENTO SUL FUTURO DELL’AEROPORTO DI FOGGIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto al convegno sul rilancio dell’aeroporto di Foggia quale volano per la rinascita del territorio. “Foggia è uno scalo di interesse che deve crescere per lo sviluppo del territorio sia dal punto di vista economico, sia turistico. Per potenziare lo scalo di Foggia, Aeroporti di Puglia potrebbe dedicare uno specifico team tanto da potersi, con più facilità, confrontarsi con le realtà territoriali, imprenditoriali e istituzionali per lavorare insieme nel percorso di sviluppo. L’Enac ha la missione di far crescere il comparto nell’ambito di un contesto di intermodalità, sostenibilità e innovazione. Questo è possibile creando anche un network parallelo tra aeroporti nazionali e aeroporti regionali che possono costituire sia delle basi logistiche, sia diventare sedi di servizi istituzionali. Non servono nuovi aeroporti, ma aeroporti diversificati tra loro dal punto di vista dell’impiego, ma soprattutto riconciliati con l’ambiente. Questo l’obiettivo del Piano Nazionale Aeroporti elaborato da Enac e ora in fase di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

AEROPORTO DI PARMA: INCONTRI ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE ENAC CON PRESIDENTE SOGEAP E PRESIDENTE CENTERLINE AIRPORT – Giornata di incontri importanti per lo sviluppo dell’aeroporto di Parma: il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha visitato lo scalo di Parma e incontrato Presidente di Sogeap Guido Dalla Rosa Prati e il Presidente e Ceo di Centerline Airport Partners Andrew O’Brian. “Il fatto che un imprenditore straniero decida di investire sullo scalo ne dimostra le potenzialità di sviluppo. Qui a Parma si parte con l’idea di un network di qualità, con un’aviazione business che sta crescendo molto”.

IBERIA MAINTENANCE: 68 STUDENTI INIZIANO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE – Iberia Maintenance ha organizzato un evento per accogliere la nuova classe di 68 Vocational Training students, che svolgeranno il loro tirocinio presso Iberia Maintenance nei seguenti corsi: Aeromechanical Maintenance of Turbine Engine Aircraft, Technician in Assembly of Structures and Installation of Aeronautical Systems, Advanced Technician in Maintenance of Aircraft Electronic and Avionic Systems, Technician in Mechanics. Gli studenti hanno studiato presso il Centro Formación Profesional Profesor Raúl Vázquez e l’IES Barajas e svolgeranno stage formativi in aula o in modalità DUAL per periodi compresi tra 3 e 9 mesi, dove completeranno il curriculum adattandosi a un ambiente di lavoro reale. Questi stage sono monitorati dai tutor Iberia nelle diverse aree produttive in cui sono assegnati gli studenti: Engines, Components, Heavy Maintenance and Line Maintenance. María Guilarte, Iberia Maintenance’s Transformation Director, spiega la strategia alla base di questa collaborazione con i due centri di formazione: “La manutenzione degli aeromobili è un settore che richiede professionisti altamente qualificati con una formazione molto specifica. Con questi accordi di collaborazione, il nostro obiettivo è formare gli studenti di oggi, che saranno i professionisti di domani, per anticipare una possibile carenza di alcuni profili nel mercato del lavoro. Vorrei cogliere l’occasione per dare il benvenuto a tutti loro”. Dall’avvio delle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini formativi professionali, dal 2018 ad oggi hanno completato la loro formazione presso La Muñoza circa 300 studenti, il 40% dei quali sono stati assunti in azienda. Nel 2011, Iberia Maintenance e Regional Ministry of Education of the Community of Madrid hanno firmato un accordo di collaborazione per lanciare questo nuovo corso tecnico-professionale.

UNITED AIRLINES ANNUNCIA UN GRANDE PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DEL TERMINAL B A HOUSTON – United Airlines e Houston Airport System (HAS) hanno annunciato oggi un investimento epocale nell’hub di United presso il George Bush Intercontinental Airport (IAH) con l’United Terminal B Transformation Program. Questo ambizioso progetto è destinato a ridefinire l’esperienza del viaggio aereo e a soddisfare le esigenze future di circa 36 milioni di passeggeri. Il programma prevede la realizzazione di 40 nuovi gate sia per i viaggi domestici che internazionali, garantendo un’esperienza all’avanguardia per i viaggiatori. “Questo investimento rafforza ulteriormente la posizione di United come compagnia aerea preferita di Houston”, ha affermato Phil Griffith, United’s Vice President of IAH. “A nome dei nostri oltre 14.000 dipendenti che chiamano casa Houston, non vedo l’ora di continuare a fare tutto il possibile per servire i nostri clienti che volano da, verso e attraverso il nostro hub su più di 400 voli ogni giorno”. I viaggiatori troveranno nuove comodità e servizi durante la loro esperienza in aeroporto. La trasformazione del Terminal B prevede l’espansione della capacità sui marciapiedi, oltre all’ampliamento dell’atrio della biglietteria, offrendo comodità ai passeggeri attraverso segnaletica dinamica, sistemi di orientamento intuitivi e un’area check-in al piano terra. Si prevede che il terzo piano ospiterà un’area ottimizzata per i processi di sicurezza. Una volta superati i controlli di sicurezza, l’espansione del nuovo Terminal B Nord comprende due nuovi passenger concourses, che sostituiscono quelli del 1969. Il Terminal B North Concourse, che si estende su una superficie di circa 765.000 piedi quadrati su tre livelli, ospiterà 22 narrow-body gates. Inoltre, un grande United ClubSM al piano mezzanino offrirà una vista libera dell’aeroporto, destinato a diventare il club più grande del sistema United. Il progetto del Terminal B South Concourse prevede la conversione di 30 gate che attualmente ospitano jet regionali più piccoli da 50 posti per ospitare jet regionali più grandi a due classi. A differenza del terminal attuale, tutti i voli verranno imbarcati tramite jet bridge. United Airlines prevede di investire più di 1,9 miliardi di dollari nel programma di trasformazione del Terminal B e la città di Houston prevede di finanziare 624 milioni di dollari per realizzare progetti necessari per il programma.

DELTA SI PREPARA AL PERIODO DI VIAGGIO DEL RINGRAZIAMENTO – Delta sta entrando nel periodo di viaggio del Ringraziamento sulla scia delle ottime prestazioni operative della compagnia aerea nelle ultime sei settimane, pronta a trasportare più di 6 milioni di passeggeri per una delle festività americane più importanti dell’anno. Le stime ufficiali di Delta collocano il numero totale di clienti stimato tra 6,2 e 6,4 milioni da venerdì 17 novembre a martedì 28 novembre, con una media di 515.000-530.000 clienti al giorno. “Sappiamo quanto sia importante questa festività”, ha affermato Matt Sparks, S.V.P. – OCC & Ops Analytics. “Questo è un momento prezioso che le persone amano trascorrere con la famiglia, gli amici e i propri cari, e vogliamo essere sicuri di portarli lì in tempo”. Come sempre, i clienti sono incoraggiati ad arrivare in aeroporto almeno due ore prima dei voli domestici e tre ore prima dei voli internazionali. Potrebbe essere necessario più tempo venerdì 17 novembre, domenica e lunedì dopo il Ringraziamento (26-27 novembre), tutti periodi di punta della stagione. Il Delta Operations and Customer Center serve come airline’s “mission control” per oltre 4.000 voli al giorno, con personale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in costante comunicazione con gli equipaggi e i team in prima linea per garantire il servizio più fluido, sicuro e puntuale possibile.

SOSTENIBILITÀ: SITA SI AVVICINA ALLA SUA VISIONE “NET CARBON ZERO” CON L’APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI BASATI SULLA SCIENZA – SITA, fornitore IT globale per il trasporto aereo, ha annunciato che i suoi obiettivi di decarbonizzazione a breve e lungo termine sono stati convalidati dalla Science Based Targets initiative (SBTi). L’iniziativa è in linea con gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C e con l’impegno di SITA, assunto nel 2022, di ridurre le emissioni e di lavorare attivamente per raggiungere un bilancio netto di carbonio pari a zero. La convalida degli obiettivi di SITA è un passo fondamentale per diventare carbon net zero entro il 2050. Questo garantisce che gli obiettivi di azione per la tutela del clima da parte di SITA siano in linea con la scienza climatica e con lo Standard Net-Zero di SBTi, che offre alle aziende un quadro chiaro attraverso il quale sviluppare e raggiungere i propri obiettivi di zero emissioni. “La posizione di SITA in materia di sostenibilità è chiara: consideriamo il cambiamento climatico come il problema più urgente che il nostro pianeta deve affrontare. Sosteniamo fermamente l’appello della SBTi ad un’azione urgente da parte delle aziende per fissare obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni, in linea con le più recenti conoscenze scientifiche sul clima, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali”, ha dichiarato David Lavorel, CEO di SITA. “Siamo profondamente consapevoli che il cambiamento climatico sia una sfida monumentale e globale che richiede che Paesi, aziende e individui si uniscano e agiscano con decisione. Come partner di fiducia dell’industria del trasporto aereo, continuiamo a svolgere un ruolo attivo nell’aiutare il settore a misurare e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Limitare il riscaldamento climatico è un compito globale che può essere portato a termine solo con trasparenza, impegno e cooperazione”. La SBTi definisce e promuove le migliori pratiche per la definizione degli obiettivi sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche sul clima, offre risorse e indicazioni per ridurre gli ostacoli all’adozione e valuta e approva in modo indipendente gli obiettivi delle aziende.

LEONARDO AVVIA OFFERTA SECONDARIA DI UNA QUOTA MINORITARIA DI AZIONI ORDINARIE DI LEONARDO DRS – Leonardo informa: “Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) ha annunciato in data odierna l’avvio di un’offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, LLC, società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), che rappresentano circa il 6,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS. L’Azionista Venditore intende concedere alle banche sottoscrittrici un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di DRS dall’Azionista Venditore. Tutte le azioni dell’offerta saranno vendute dall’Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta. In seguito all’offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,9% se l’opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici). Morgan Stanley, BofA Securities, and J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l’offerta proposta”.

DICHIARAZIONE BOEING SULLA SELEZIONE DA PARTE DELLA NATO DELL’E-7 AEW&C PER LA CAPACITA’ I-AFSC – La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha annunciato la selezione degli aerei Boeing E-7 Airborne Early Warning & Control (AEW&C) per la capability “Initial Alliance Future Surveillance and Control” (I-AFSC). Dichiarazione di Boeing in merito: “Apprezziamo la fiducia della NSPA e delle nazioni NATO partecipanti nelle comprovate capacità e nei vantaggi di interoperabilità del velivolo E-7 Airborne Early Warning & Control (AEW&C). Siamo pronti a supportare questa vendita militare straniera (FMS – Foreign Military Sale) e a fornire questa capacità eccezionale che migliorerà la prontezza di missione della NATO”.