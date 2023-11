flydubai annuncia i suoi piani per un impianto MRO da 190 milioni di dollari a Dubai South

Durante una conferenza stampa tenutasi al Dubai Airshow, flydubai ha annunciato i suoi piani per una struttura MRO da 190 milioni di dollari a Dubai South entro il 2026, appositamente costruita.

Alla cerimonia della firma con il Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH) hanno partecipato Sua Eccellenza Khalifa Al Zaffin, Executive Chairman di Dubai Aviation City Corporation e Dubai South; Tahnoon Saif, CEO di MBRAH; e Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai.

La costruzione del nuovo hangar e dell’officina inizierà il prossimo anno e si prevede che si concluderà entro l’ultimo trimestre del 2026.

Commentando il nuovo annuncio, Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di flydubai, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di annunciare i piani per la struttura MRO all’avanguardia di flydubai a Dubai South. Questo traguardo riafferma il nostro impegno per l’eccellenza operativa, proprio qui nel dinamico ecosistema di Dubai South. Ciò consentirà a flydubai un maggiore controllo sulle proprie esigenze di manutenzione mentre continua a far crescere la propria flotta e le proprie capacità con un fermo focus sul futuro”.

Sua Eccellenza Khalifa Al Zaffin, CEO di Dubai Aviation City Cooperation e Dubai South, ha affermato: “La nuova struttura di flydubai a Dubai South riflette il nostro impegno nel migliorare l’ecosistema che contribuisce alla crescita e alla sostenibilità dell’industria aeronautica. Questa partnership riafferma la posizione di Dubai come hub internazionale e rafforza la nostra visione condivisa di fornire servizi aeronautici di livello mondiale ai nostri partner”.

Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, ha dichiarato: “Dubai sta emergendo come un fiorente hub che promuove la connettività, l’innovazione, la crescita, stabilendo parametri di riferimento per l’industria aeronautica globale. Lo spirito di Dubai è nel nostro DNA e siamo orgogliosi di annunciare oggi i piani per la nostra struttura MRO, che rappresenta un nuovo capitolo nel nostro viaggio. A flydubai continuiamo a investire nelle nostre persone e nelle nostre tecnologie, nonchè a costruire solide basi per consentire un’ulteriore crescita come parte del nostro ruolo nel sostenere la vision economica e aeronautica di Dubai”.

Mick Hills, Chief Operating Officer di flydubai, ha commentato: “Quando sarà operativo, nel 2026, l’impianto MRO a Dubai South ci porterà significative riduzioni dei costi operativi. Avere la nostra struttura MRO nel paese garantirà tempi di manutenzione della nostra flotta più rapidi, rispettando i più alti standard di qualità. Questo maggiore livello di controllo si tradurrà in una riduzione dei tempi di inattività poiché le attività di manutenzione potranno essere pianificate ed eseguite in modo efficiente, riducendo al minimo eventuali interruzioni dei nostri programmi di volo in futuro e migliorando l’affidabilità operativa complessiva”.

flydubai ha ulteriormente ampliato le sue capacità interne nel corso degli anni e nel 2022 ha ricevuto l’approvazione per la manutenzione della base CAR-145 dall’Autorità Generale per l’Aviazione Civile (GCAA). Ciò ha consentito alla compagnia aerea di eseguire C-Checks ed entrata in servizio per la sua flotta di aeromobili Boeing 737 MAX, apportando alla compagnia aerea maggiori efficienze operative e di costo.

Il vettore ha creato un team di 455 ingegneri qualificati che lavorano nella manutenzione di linea, nei servizi tecnici, nei materiali e nelle officine, responsabili di garantire l’aeronavigabilità e la sicurezza della flotta in crescita. Più di 230 ingegneri si uniranno alla crescente forza lavoro di flydubai nei prossimi 12 mesi. Questa continua campagna di assunzioni garantirà che la compagnia aerea sia ben posizionata per l’apertura della sua struttura MRO entro il 2026.

flydubai attualmente opera una flotta giovane ed efficiente di 80 aeromobili Boeing 737 e prenderà in consegna oltre 150 aeromobili aggiuntivi entro il 2030.

MBRAH offre opportunità di investimento agli operatori aerospaziali ed è una destinazione di zona franca per le principali compagnie aeree, compagnie di jet privati, MRO e industrie associate del mondo. Situato e sviluppato a Dubai South, MBRAH ospita anche centri di manutenzione e campus di formazione e istruzione. Cerca di rafforzare le industrie metalmeccaniche per promuovere la visione dell’emirato di diventare un importante hub aeronautico.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)