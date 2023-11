Boeing e il governo degli Stati Uniti lanciano un’iniziativa per promuovere il SAF tra le economie APEC

Boeing e gli Stati Uniti stanno lanciando un’iniziativa per catalizzare lo sviluppo e l’uso del Sustainable Aviation Fuel (SAF) tra i paesi membri della Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Il SAF, che riduce in modo significativo le emissioni di carbonio del ciclo di vita del jet fuel, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dall’ICAO e dall’industria dell’aviazione civile per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050.

La certificazione SAF per l’uso attuale può ridurre la CO2 del ciclo di vita fino all’85% e detiene il maggior potenziale per ridurre le emissioni del trasporto aereo nei prossimi 30 anni, ma le sfide principali per un maggiore utilizzo sono una fornitura limitata e costi elevati. L’attuale utilizzo di SAF da parte delle compagnie aeree rappresenta lo 0,1% della domanda globale di jet fuel.

Con l’obiettivo di sostenere gli sforzi delle economie APEC per sviluppare l’offerta SAF, l’U.S. Department of Transportation e la Federal Aviation Administration (FAA) collaboreranno con Boeing per sponsorizzare questo progetto nell’APEC Transportation Working Group. L’iniziativa affronterà le potenziali sfide per le economie APEC nella creazione e crescita dei nascenti mercati SAF, tra cui: identificazione della disponibilità di materie prime sostenibili per il SAF; analisi di nuovi percorsi per ottimizzare la produzione di SAF; sfruttare le industrie e le infrastrutture esistenti per la produzione di SAF; consentire lo sviluppo di politiche specifiche per la produzione e l’utilizzo di SAF; esplorare i SAF accounting mechanisms, incluso il book and claim.

Questa iniziativa migliorerà l’ecosistema SAF nella regione APEC acquisendo le migliori pratiche e casi di studio da economie con mercati SAF più sviluppati, fornendo al contempo guida e supporto alle economie che cercano di stabilire nuovi mercati SAF e abilitando un kit di strumenti politici per garantire la coesione regionale nelle politiche SAF e nei regolamenti.

“Studi e dati di settore ci dicono che il SAF è essenziale per rispettare l’impegno di zero emissioni dell’aviazione, ma ne abbiamo bisogno di più”, ha affermato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer, Boeing. “Questa iniziativa aiuta ad approfondire le partnership che abbiamo da anni con diversi paesi per far avanzare il SAF. Promuoveremo la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra le economie APEC, il tutto alla ricerca di un futuro dell’aviazione sicuro e più sostenibile”.

L’accordo si basa sul lavoro di Boeing per aiutare a espandere il SAF a livello globale attraverso partnership industriali e sostegno politico, investimenti nel lavoro di compatibilità dei prodotti e l’acquisto da parte di Boeing di milioni di galloni di SAF per le sue operazioni commerciali.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)