Emirates conclude con successo il Dubai Air Show, con importanti annunci di investimenti per le sue operazioni future

Emirates informa: “Emirates ha concluso con successo il Dubai Air Show 2023, concludendo una settimana di importanti annunci di investimenti nella sua flotta e nelle sue capacità future e siglando nuove partnership che segnalano fiducia in ciò che ci aspetta.

Già più grande operatore al mondo di aerei passeggeri wide-body, Emirates ha annunciato ordini significativi per ampliare la propria flotta e alimentare i futuri piani di crescita della compagnia aerea, in linea con la Dubai Economic Agenda (D33). Confermando un ordine per ulteriori 90 Boeing 777-9, 777-8 e 5 787, per un valore di 52 miliardi di dollari e per altri 15 Airbus A350-900, per un valore di 6 miliardi di dollari, Emirates ha ora un portafoglio ordini totale di 310 aeromobili e continuerà a ricevere la consegna di nuovi aeromobili fino al 2035.

Emirates ha inoltre annunciato un investimento di 950 milioni di dollari per costruire una nuova ultra-modern engineering facility a Dubai World Central (DWC), appositamente costruita per supportare la flotta di Emirates e i requisiti operativi negli anni ’40. Distribuito su 1 milione di metri quadrati, il complesso ingegneristico sarà il più grande e avanzato del suo genere mai gestito da una compagnia aerea, aggiungendo un impulso alle infrastrutture aeronautiche di livello mondiale di Dubai.

Sottolineando l’importanza della catena del valore dell’aviazione, Emirates ha siglato accordi significativi con partner nuovi e di lunga data. La compagnia aerea ha assegnato a Safran una serie di contratti del valore di 1,2 miliardi di dollari, combinati per fornire alla nuova flotta Emirates di Airbus A350, Boeing 777X-9 e al suo esistente Boeing 777-300ER i sedili Safran di ultima generazione. Inoltre, i contratti con Safran includono servizi esclusivi per cabin equipment, wheels and carbon brakes, landing gear component repairs, retrofit, MRO support”.

“Per garantire che la sua popolare flotta A380 rimanga in ottime condizioni, Emirates ha firmato accordi per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari per ottimizzare la durata di vita del jet a due piani. Sfruttando l’esperienza dei partner nell’ambito dell’aviation aftermarket e degli MRO services, la compagnia aerea ha inoltre firmato accordi per maintenance, repair and overhaul services, parts provisioning, component repairs and technical support, per garantire che la flotta A380 continui a soddisfare gli standard rigorosi di Emirates nel decennio successivo.

Sviluppando il pool di talenti ingegneristici degli Emirati Arabi Uniti, Emirates e l’UAE General Civil Aviation Authority (GCAA) commercial and training arm, l’International Aviation Consulting and Training (IACT), hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per curare soluzioni di formazione su misura.

Emirates e Boeing hanno firmato un protocollo d’intesa per sfruttare le tecnologie digitali avanzate, comprese le ispezioni degli aeromobili assistite da droni, l’uso della realtà virtuale e aumentata per affinare la precisione e l’efficacia e inaugurare la prossima generazione di prognostic and predictive maintenance.

Aumentando le opzioni di connettività per i clienti, Emirates e Condor hanno attivato un accordo interline reciproco che offrirà ai clienti l’accesso a 70 rotte operate da entrambe le compagnie aeree in Europa, Africa, Asia, Australasia e Medio Oriente, con un biglietto unico e unica baggage policy”, prosegue Emirates.

“Al Dubai Airshow, Emirates ha avuto una presenza visibile in testa allo spettacolare flypast di apertura, così come attraverso i suoi display statici degli aerei e lo stand espositivo che mostra le ultime novità in fatto di realtà estesa e AI immigration innovation. Durante la settimana dell’airshow, Emirates ha accolto migliaia di visitatori presso il suo stand e sui suoi aerei e ha ospitato gli ospiti presso l’Emirates Chalet.

Presentando le ultime novità in fatto di esperienza dei dipendenti, Emirates ha lanciato MIRA, che utilizza la realtà estesa (iXR) per formare i nuovi dipendenti. Emirates è stata onorata di mostrare questa tecnologia a HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Ruler of Dubai, quando ha visitato lo stand di Emirates.

Nella sua mostra statica Emirates ha esposto la sua famiglia completa di aerei, che si sono rivelati apprezzati dai visitatori. Emirates è stata orgogliosa di ricevere His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, per un tour dell’A380 a quattro classi.

Oltre all’A380, Emirates ha esposto il rivoluzionario Boeing 777-ER e il private charter recentemente lanciato, l’Embraer Phenom 100. Emirates Flight Training Academy ha esposto gli ultimi velivoli da addestramento tra cui il Diamond DA42-VI e il single engine Cirrus SR 22. Oltre 43.500 persone hanno visitato gli aerei Emirates nel corso della settimana”, conclude Emirates.

