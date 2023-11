flydubai firma un accordo con CAE per una struttura di addestramento da 56 milioni di dollari

flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato l’apertura di una struttura di addestramento da 56 milioni di dollari. I lavori di costruzione sono già iniziati e si prevede che sarà pienamente operativa entro gennaio 2025.

Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, ha dichiarato: “Negli ultimi 14 anni, flydubai ha seguito un’enorme traiettoria di crescita che l’ha vista evolversi e innovarsi fino a diventare la compagnia aerea che è oggi. L’investimento di 56 milioni di dollari nella nuova struttura di formazione segna un’altra pietra miliare nella nostra storia di successo e riflette il nostro costante impegno verso l’efficienza operativa e l’eccellenza. Con oltre 130 velivoli previsti per la consegna entro il 2035, la pressione di confermare gli slot di addestramento disponibili con fornitori di simulatori di terze parti è alleviata dal fatto di disporre di una nostra struttura di simulazione”.

La nuova struttura di 38.000 piedi quadrati si trova sul terreno del Campus flydubai e ospiterà sei aree simulatore, offrendo una capacità di oltre 43.000 ore di formazione all’anno. Il design modulare dell’edificio consente un’espansione futura.

Mohammed Hareb AlMheiri, Chief Technology and Supply Chain Officer di flydubai, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare i piani per la nostra struttura di simulazione di volo, che è sempre stata una parte vitale della nostra strategia di crescita. Poiché la domanda di piloti e la loro formazione continua ad aumentare nella regione, è diventato essenziale per le compagnie aeree disporre di proprie strutture di formazione, consentendo loro di avere un maggiore controllo sui propri requisiti di formazione. La nuova struttura, la cui apertura è prevista per il 2025, ci consentirà di ridurre i costi di formazione, avere un controllo costante sui nostri programmi di formazione pilota e di riqualificazione, supportando ulteriormente il nostro percorso di crescita”.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con CAE, che fornirà i simulatori del Boeing 737 MAX in tempo per iniziare il primo addestramento programmato dei piloti presso il nuovo centro nel gennaio 2025, nonché la disponibilità di due ulteriori aree simulatore adatte sia per simulatori di aeroplani narrow body sia wide body”, ha aggiunto AlMheiri.

Nick Leontidis, Presidente del Gruppo CAE, Civil Aviation, ha dichiarato: “Siamo felici di consolidare il nostro rapporto di lunga data con flydubai e di supportare la loro crescita con i quattro simulatori di volo B737 MAX all’avanguardia e il dispositivo di addestramento al volo inclusi in questi accordi. CAE è partner di formazione di flydubai sin dall’inizio delle sue operazioni e non vediamo l’ora di fornire la nostra esperienza e le nostre soluzioni mentre si espande e sviluppa un nuovo centro di formazione nella regione”.

I nuovi simulatori di volo e la struttura di addestramento di flydubai porteranno a risparmi sui costi nei primi 10 anni di attività. La struttura soddisfa principalmente le esigenze di formazione dei piloti di flydubai e dell’equipaggio di cabina. La maggiore flessibilità nel programma di formazione dei piloti e l’accesso su richiesta alle aree dei simulatori consentiranno un’ulteriore espansione delle capacità di formazione della compagnia aerea, che potranno essere estese ad altre compagnie aeree in futuro.

Oltre alle strutture di formazione avanzata per il personale in cockpit, flydubai offre una gamma di programmi di formazione e sviluppo per la sua forza lavoro in crescita e per altri professionisti dell’aviazione nel suo campus a Dubai, che include un programma per cadetti, un programma di apprendistato di manutenzione e ingegneria, così come il suo centro di formazione per l’equipaggio di cabina di flydubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)