GE Aerospace registra una forte domanda di motori e servizi al Dubai Airshow 2023

GE Aerospace ha concluso la partecipazione al Dubai Airshow 2023 in modo positivo, avendo annunciato numerosi ordini strategici di motori e servizi. L’evento ha evidenziato l’importanza della solida industria dell’aviazione regionale nel più ampio contesto di crescita economica del Medio Oriente.

H. Lawrence Culp, Jr., Chairman and CEO of GE and CEO of GE Aerospace, ha partecipato all’evento affermando: “È stata una settimana ricca di eventi per GE Aerospace e i nostri partner al Dubai Airshow 2023, con oltre 450 ordini di motori e annunciati diversi accordi di servizi. Le compagnie aeree di questa regione sono motori di un più ampio sviluppo economico e siamo orgogliosi di collaborare con loro per dare forma al futuro del volo”.

Rafforzando i collegamenti con i principali attori dell’aviazione, GE Aerospace si è unita a oltre 1.400 espositori provenienti da 95 paesi all’Airshow e ha annunciato ordini significativi per motori sia widebody che narrowbody. Ciò include 202 motori GE9X per Emirates, 8 motori GEnx e ricambi per TAAG Angola Airlines, 4 motori GEnx per Royal Air Maroc e 240 motori CFM LEAP per Air Arabia. Anche le compagnie aeree regionali flydubai e Air Cairo hanno firmato accordi di servizi a lungo termine con GE Aerospace per alimentare e mantenere le loro flotte.

Di seguito è riportato un breve riepilogo degli annunci e delle attività di GE Aerospace al Dubai Airshow 2023:

Emirates ordina 202 motori GE9X e servizi aggiuntivi. L’ordine, che equipaggerà la flotta di aerei Boeing 777X di Emirates, include anche un accordo di servizi a lungo termine. Ciò porta gli ordini totali di Emirates per i motori GE9X a 460. Emirates ha il più grande arretrato di ordini di motori GE9X di qualsiasi compagnia aerea a livello globale. Il GE9X è il motore più potente al mondo e garantisce consumi di carburante, emissioni e costi operativi inferiori del 10%.

TAAG Angola Airlines ordina motori GEnx-1B. Oltre ai nuovi motori, TAAG ha firmato un accordo di servizi TrueChoice™, che copre la sua flotta di cinque aerei Boeing 777-300ER con motore GE90. GE Aerospace supporterà TAAG con pezzi di ricambio, riparazione di componenti e aggiornamenti di parti riparabili. La famiglia di motori GEnx ha accumulato più di 50 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 e rappresenta un enorme passo avanti nella tecnologia di propulsione.

Royal Air Maroc (RAM), con base in Marocco, ordina 4 motori GEnx-1B. I motori equipaggeranno il nuovo ordine di aerei Boeing 787 per soddisfare le esigenze di espansione del vettore sulle rotte a lungo raggio verso il Nord e il Sud America, il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia e l’Europa. Questo ordine si aggiunge all’attuale flotta RAM di nove Boeing 787 con motore GEnx.

240 CFM LEAP engines per Air Arabia. Air Arabia, la prima e più grande compagnia aerea low cost del Medio Oriente e del Nord Africa, ha annunciato un ordine per 240 motori CFM LEAP-1A. I motori equipaggeranno l’ordine del vettore di 120 aeromobili della famiglia Airbus A320neo e supporteranno l’ambiziosa strategia di crescita della compagnia aerea.

Services agreement con flydubai. flydubai, con sede a Dubai, ha firmato un accordo di servizi pluriennale per coprire 222 motori LEAP-1B per la flotta di Boeing 737 della compagnia aerea. L’accordo con CFM copre anche i motori di riserva e sosterrà i piani di crescita del vettore che riceverà in consegna più aeromobili nei prossimi anni.

Air Cairo ha stipulato un multi-year non-exclusive services agreement. Riguarderà le shop visits dei 28 motori CFM LEAP-1A che equipaggiano i 14 aerei Airbus A320neo attualmente operati dalla filiale di Egyptair. In base all’accordo, Air Cairo ha la flessibilità e la scelta di dove riparare i propri motori LEAP all’interno dell’ open global MRO ecosystem che CFM ha costruito per i suoi clienti.

Emirates adotta il FlightPulse Animation Module. GE Aerospace ha ampliato le capacità di oltre 4.000 piloti Emirates che attualmente utilizzano le soluzioni software FlightPulse con l’integrazione di un nuovo Animation Module. La mossa fornirà informazioni significative e consentirà una migliore revisione dei dati di volo.

Sostegno all’ecosistema aeronautico più ampio. Oltre agli annunci di ordini, la leadership di GE Aerospace ha sostenuto iniziative incentrate su imprenditorialità e diversità, equità e inclusione (DEI). Aviation X Lab, un ambizioso incubatore di imprenditorialità aeronautica fondato da cinque giganti globali dell’aviazione tra cui Emirates, Airbus e GE Aerospace, ha annunciato il suo terzo ciclo di sfide. Anche GE Aerospace faceva parte del programma della conferenze focalizzate sul futuro, partecipando a panel e tavole rotonde incentrate sull’inclusività nella forza lavoro del settore aeronautico.

“L’aviazione in Medio Oriente è uno dei settori più dinamici e importanti dell’economia. È un motore di crescita economica che GE Aerospace è orgogliosa di supportare oggi, domani e nel futuro”, conclude GE Aerospace.

