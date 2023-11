GE Aerospace: gli XA100 engine testing raggiungono un nuovo traguardo

GE Aerospace ha annunciato che il suo motore XA100 ha completato con successo ulteriori test, in coordinamento con l’U.S. Air Force (USAF), dopo aver completato tutti i test dell’Adaptive Engine Transition Program (AETP) lo scorso anno anno. “Grazie ai continui risultati positivi dei test e al sostegno del Congresso per lo sviluppo di motori avanzati, GE Aerospace sta avvicinando questa tecnologia all’avanguardia, con conoscenze che potrebbero supportare il Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) program.

Supportato da oltre 400 ingegneri, il secondo motore XA100 è stato sottoposto al terzo ciclo di test presso la struttura GE Aerospace di Evendale, Ohio, per convalidare piccoli miglioramenti progettuali basati su precedenti test condotti nel 2022; consolidare ulteriormente engine’s detailed design and digital models; accelerare lo sviluppo della adaptive propulsion e delle tecnologie associate per le sixth-generation applications attraverso scenario-specific testing”, afferma GE Aerospace.

“Il nostro motore XA100, già il combat engine più avanzato mai sviluppato, è ora uno dei nostri prototipi più testati”, ha affermato David Tweedie, GE Aerospace Vice President and General Manager for Advanced Defense Products. “Questo terzo ciclo di test rappresenta il nostro impegno ad andare oltre per garantire che le nostre forze armate siano pronte con le capacità rivoluzionarie di cui hanno bisogno, e siamo soddisfatti degli insegnamenti che ha fornito per il nostro lavoro oggi e in futuro”.

“I motori XA100 di GE Aerospace hanno ora accumulato centinaia di ore di rigorosi system-level performance and operability testing, fornendo all’azienda una conoscenza senza precedenti della adaptive cycle engine architecture e delle capacità di trasformazione che offre. Si stima che il motore XA100 fornirà ai piloti fino al 25% in più di fuel efficiency e il 30% in più di autonomia per aiutare gli Stati Uniti a garantire il proprio vantaggio in termini di airpower advantage in contested environments. Inoltre, l’XA100 fornisce il doppio della thermal management capacity rispetto agli attuali fighter engines, il che migliora le capacità di onboard electronics and sensors per questo decennio e oltre”, prosegue GE Aerospace.

“Con un terzo ciclo di test, GE Aerospace ha dimostrato ancora una volta la nostra posizione come industry leader in adaptive cycle engines”, afferma il GE Aerospace’s Defense & Systems President and CEO, Amy Gowder. “Il recente sostegno del Congresso all’advanced engine development nei progetti di legge sugli stanziamenti per la difesa contribuirà a far proseguire i nostri progressi, mentre lavoriamo per portare questa tecnologia rivoluzionaria a disposizione degli U.S. warfighters”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)