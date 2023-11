Gli Embraer E190-E2 e E195-E2 ottengono la Civil Aviation Authority of Singapore type certification

Gli E190-E2 ed E195-E2 di Embraer hanno ottenuto la type certification dalla Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS). Scoot, filiale low cost di Singapore Airlines, opererà l’E190-E2 dal 2024.

L’E190-E2 e l’E195-E2 sono stati certificati da tre principali autorità dell’aviazione civile: FAA (USA), EASA (Europa) e ANAC (Brasile) rispettivamente nel 2018 e 2019.

“Accogliamo con favore la type certification dell’E190-E2 e dell’E195-E2 e ringraziamo CAAS per la loro valutazione approfondita”, ha affermato Mr. Raul Villaron, Vice President and Head of Region, Asia Pacific, Embraer Commercial Aviation. “Questo è l’ennesimo traguardo raggiunto mentre lavoriamo affinché il moderno ed efficiente E190-E2 di Embraer possa solcare i cieli con la livrea di Scoot nel 2024”.

Mr Leslie Thng, Scoot’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La certificazione dell’E190-E2 e dell’E195-E2 da parte della Civil Aviation Authority of Singapore segna una pietra miliare significativa per Scoot. Rafforza il nostro impegno nell’operare una flotta moderna ed efficiente nei consumi e ci avvicina di più all’offerta di maggiori opportunità di viaggio ai nostri clienti. Essendo il primo vettore di Singapore a operare gli E2, non vediamo l’ora di migliorare la connettività in Asia e l’ulteriore sviluppo di Singapore come hub per i viaggi regionali”.

“L’E190-E2 e l’E195-E2 sono stati progettati utilizzando i 20 milioni di ore di esperienza maturate dalla prima generazione di E-Jets, garantendo che gli aerei E2 aircraft siano moderni e avanzati, pur conservando la maturità e l’affidabilità degli aerei della generazione precedente. La prima generazione di E-Jets è uno dei programmi di aerei commerciali di maggior successo nel settore, che vola con più di 80 compagnie aeree in 50 paesi.

Recentemente, Embraer e CAE hanno annunciato la creazione a Singapore di uno state-of-the-art E2 full flight simulator and pilot training program, che inizierà le operazioni entro la fine di quest’anno. Il full flight simulator è basato presso il Singapore-CAE Flight Training Centre, che si trova presso il SIA Training Centre“, conclude Embraer.

Embraer accoglie con favore l’adesione del Brasile al WTO Agreement on Trade in Civil Aircraft

Il Brasile integrerà un importante forum per la definizione delle regole commerciali nel settore aerospaziale.

“Embraer accoglie con favore l’adesione del Brasile al World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade in Civil Aircraft (TCA). La firma è stata formalizzata nel corso di una cerimonia tenutasi presso il WTO headquarters a Ginevra (Svizzera).

“L’adesione del Brasile all’accordo è molto positiva e rappresenta una pietra miliare importante per il commercio internazionale brasiliano. D’ora in poi il Paese farà parte di un importante forum nella discussione delle regole per il commercio di aerei civili tra i principali paesi operanti nel settore”, afferma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

“Il TCA porterà maggiore prevedibilità e certezza giuridica nell’accesso al mercato per le aziende aerospaziali brasiliane, poiché stabilisce regole per il commercio internazionale di aeromobili civili. L’accordo elimina inoltre tutti i dazi sull’importazione di aeromobili, loro parti e componenti, evitando che tra i paesi firmatari vengano imposte barriere tariffarie sulle importazioni del settore”, afferma Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)