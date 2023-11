Pratt & Whitney Canada supporterà le PW980 auxiliary power units per gli A380 di Emirates

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha firmato un accordo decennale con Emirates per mantenere e supportare le 116 PW980 auxiliary power units (APU) della compagnia aerea sui suoi Airbus A380.

“La PW980 è l’APU più grande in commercial airline service e ne comprendiamo l’importanza per la disponibilità della flotta di aerei A380 di Emirates”, ha affermato Irene Makris, vice president of Customer Service at Pratt & Whitney Canada. “Il nostro programma di manutenzione e supporto per le APU è determinante nel fornire una pianificazione e un supporto di manutenzione tempestivi ed efficaci. Questo accordo di supporto contribuirà a garantire il continuo successo delle operazioni dell’A380 di Emirates negli anni a venire”.

La PW980 APU è un two-shaft gas turbine engine progettato specificamente per l’Airbus A380 wide-body jet liner. Pratt & Whitney Canada produce un portafoglio completo di APU per applicazioni aeronautiche sia militari che civili/commerciali. Operate da oltre 700 operatori diversi in tutto il mondo, le APU Pratt & Whitney Canada aiutano ad alimentare oltre 7.000 velivoli operativi.

Dalla sua fondazione nel 1928, i Pratt & Whitney Canada engines hanno volato per un miliardo di ore.

RTX selezionata per fornire sviluppo e servizi al NEOM Bay Airport

Innovative Contractors for Advanced Dimensions ha annunciato di aver selezionato Collins Aerospace, un’azienda RTX, per la consegna, l’implementazione e i servizi di supporto per airport operational and passenger processing systems per NEOM Bay Airport in NEOM City, Saudi Arabia.

ICAD è l’appaltatore principale dell’attuale progetto aeroportuale, con la visione di Neom sullo sviluppo di uno degli hub aeroportuali più grandi, in termini di traffico passeggeri, nel mondo. Collins fornirà la sua suite di connected Airport System products, tra cui operational database, resource management, messaging, baggage and self-bag drop systems.

“Collins sta lavorando a stretto contatto con ICAD per implementare soluzioni basate sui dati per risparmiare tempo e aumentare l’efficienza operativa di questo aeroporto”, ha affermato Rakan Khaled, General Manager Airport Solutions, Collins Aerospace. “Ci impegniamo a migliorare il viaggio dei passeggeri di tutto il mondo e a soddisfare le esigenze di modernizzazione degli aeroporti e delle compagnie aeree”.

Il completamento della Terminal 1 & Terminal 2 phase della NEOM Bay Airport expansion è previsto entro la fine del 2023. Saranno presenti i common use self-service kiosks for check-in, i VeriPax™ travel document verification system, il BagLink™ system for baggage e Muse™ per passenger processing. I display delle informazioni di volo saranno alimentati dall’AirVue™ system di Collins. Dietro le quinte, il Collins AirPlan™ AODB system gestirà le risorse e le operazioni.

“Collins sta lavorando a stretto contatto con ICAD per creare una state of the art system integration solution per ottimizzare la tecnologia aeroportuale per l’Arabia Saudita”, ha affermato Ghassan Sayegh, ICAD’s chief executive officer. “Le loro soluzioni end-to-end, la storia di innovazione e la dedizione all’eccellenza sono strettamente allineati con la missione e la visione di ICAD”.

Il completamento delle quattro fasi di costruzione del NEOM Bay Airport è previsto nel 2026.

