Emirates si unisce all’UAE-based research consortium per renewable and advanced aviation fuels

Nell’UAE Year of Sustainability e in occasione della 3rd ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3) a Dubai, otto entità fondatrici hanno annunciato il lancio dell’iniziativa “Air-CRAFT” – un UAE based research consortium focalizzato sullo sviluppo delle sustainable aviation fuel (SAF) technologies.

Air-CRAFT, o UAE Centre for Renewable and Advanced Fuel Technologies for Aviation, è un’iniziativa unica nel suo genere che riunirà entità lungo la catena del valore: responsabili delle politiche industriali, regolatori dell’aviazione, produttori di carburante, mondo accademico e ricercatori, produttori di aeromobili e di motori e operatori aerei. Pur avendo sede negli Emirati Arabi Uniti, il consorzio si impegnerà e accoglierà con favore la partecipazione di entità internazionali rilevanti man mano che procede. La nuova iniziativa è stata annunciata oggi a margine del CAAF/3 e prima della COP28.

Air-CRAFT è supportato dall’UAE Ministry of Energy and Infrastructure. “Il settore dell’aviazione riveste una grande importanza come contributore chiave al PIL e come settore target per il nostro solido percorso di decarbonizzazione”, ha affermato His Excellency Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister of Energy and Infrastructure. “Gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a raggiungere lo zero netto entro il 2050, e questo obiettivo può essere raggiunto solo riducendo drasticamente le emissioni. Air-CRAFT contribuirà notevolmente a sostenere la decarbonizzazione del settore dell’aviazione, contribuendo a renderlo resiliente e sostenibile anche in futuro”.

His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy of the UAE and Chairman of the GCAA, ha dichiarato: “L’introduzione di “Air-CRAFT” al CAAF3 di Dubai sottolinea l’impegno degli Emirati Arabi Uniti ad accelerare la produzione di SAF, unendo governo e settore privato e il mondo accademico per una spinta collettiva verso una pratica aeronautica sostenibile. Allineato con l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, questo consorzio, il più grande e unico nel settore SAF, rappresenta un passo sostanziale verso un futuro dell’aviazione più verde e non vediamo l’ora di avere un impatto positivo significativo attraverso di esso”.

La collaborazione è a sostegno dei principi della National SAF Roadmap degli Emirati Arabi Uniti e dell’obiettivo dell’industria dell’aviazione commerciale per emissioni nette pari a zero entro il 2050. Al CAAF/3 di oggi, i rappresentanti senior delle otto entità del consorzio hanno firmato un accordo di collaborazione strategica per avviare l’iniziativa Air-CRAFT.

I potenziali argomenti di ricerca presso Air-CRAFT includono valutazioni di impatto ambientale, ottimizzazione delle materie prime e dei processi e valutazioni tecnico-economiche. Air-CRAFT stabilirà inoltre collegamenti rilevanti con altri istituti accademici e di ricerca negli Emirati Arabi Uniti e a livello internazionale.

Il governo degli Stati Uniti supporta il collegamento di Air-CRAFT all’US-UAE ‘Partnership to Accelerate Transition to Clean Energy’ (PACE) agreement.

I partner industriali e istituzionali del consorzio forniranno la domanda del mercato, le competenze e la tecnologia per supportare la ricerca sulla produzione di carburanti alternativi per il settore dell’aviazione ed estenderanno un invito aperto agli Emirati Arabi Uniti e alle entità internazionali ad aderire al consorzio. Air-CRAFT è già in trattative avanzate con attori globali chiave e strategici che saranno annunciati a tempo debito.

Sheikh Majid Al Mualla, Divisional Senior VP for International Affairs, Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates sostiene iniziative che contribuiscono ai SAF. Abbiamo contribuito allo sviluppo della UAE’s National SAF Roadmap and power-to-liquids fuel roadmaps e riteniamo che gli Emirati Arabi Uniti siano in una posizione unica per guidare in questo spazio con le loro politiche, tecnologie e capacità infrastrutturali. Consideriamo Air-CRAFT una solida piattaforma per trasformare in realtà la National SAF Roadmap e siamo orgogliosi di essere una delle entità di lancio”.

Hanan Balalaa, Senior Vice President, New Energies, ADNOC, ha dichiarato: “Il mondo deve accelerare il ritmo dei progressi verso lo zero netto e questo ci impone di decarbonizzare settori chiave come l’aviazione. La collaborazione e l’innovazione saranno fondamentali per affrontare tutte le emissioni e ADNOC sta già lavorando con i nostri clienti per aiutarli a passare a nuove energie. Il lancio di Air-CRAFT supporta questo obiettivo e non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner per sbloccare tecnologie sostenibili che possano decarbonizzare il settore più rapidamente”.

Brian Moran, vicepresident, Global Sustainability Policy and Partnerships, Boeing, ha dichiarato: “Scalare i SAF è fondamentale affinché l’aviazione raggiunga il suo net zero commitment entro la metà del secolo. Costruire una fiorente economia SAF locale richiede la collaborazione lungo tutta la catena del valore e siamo onorati di lavorare con questo stimato gruppo Air-CRAFT per stimolare ulteriormente l’innovazione SAF negli Emirati Arabi Uniti e oltre”.

Sua Eccellenza Saif Humaid Al Falasi, CEO di ENOC Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con i principali leader del settore nel lancio di Air-CRAFT, un’iniziativa innovativa che sottolinea il nostro impegno nel promuovere i SAF. Attraverso la ricerca e l’innovazione collaborative, miriamo a spingere l’industria aeronautica verso un futuro più verde, allineandoci alla visione degli Emirati Arabi Uniti e alla costante ricerca della sostenibilità e della gestione ambientale”.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad applaude lo sviluppo di Air-CRAFT e si schiera con orgoglio al fianco dei nostri partner per questo annuncio. Per oltre un decennio, Etihad si è impegnata a essere pioniera nello sviluppo delle catene di fornitura SAF negli Emirati Arabi Uniti e oltre, e dal 2019, con l’implementazione del programma Etihad Boeing Greenliner, ha guidato un’iniziativa di sostenibilità leader del settore che si rivolge a tutte le aree nella nostra catena del valore. Con Air-CRAFT, l’etica di partnership e collaborazione di Etihad continua con forza, sotto la bandiera della sostenibilità e degli Emirati Arabi Uniti”.

Mohammed Mohaisen, Presidente e CEO di Honeywell per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha dichiarato: “Honeywell è un partner tecnologico di fiducia per i settori dell’aviazione e dell’energia, che condivide l’obiettivo comune di decarbonizzare il futuro dei viaggi aerei. La nostra suite di tecnologie consente ai produttori di SAF di trarre vantaggio da una gamma di materie prime non concorrenti, tra cui grassi di scarto, oli e grassi usati, biomassa, etanolo, metanolo e anidride carbonica catturata, e siamo pienamente impegnati ad accelerare la produzione locale e la diffusione di SAF negli Emirati Arabi Uniti. Sottolineando questo impegno, siamo orgogliosi di formare Air-CRAFT insieme ai nostri stimati partner per supportare la tabella di marcia nazionale SAF degli Emirati Arabi Uniti e promuovere la sua leadership in questa innovazione fondamentale”.

Steven Griffiths, Senior Vice-President, Research and Development, and Professor of Practice, Khalifa University, ha dichiarato: “Khalifa University pone la transizione energetica degli Emirati Arabi Uniti al centro della sua strategia. Data l’importanza fondamentale dell’aviazione per l’economia degli Emirati Arabi Uniti, l’iniziativa Air-CRAFT si allinea quindi perfettamente con la nostra agenda di ricerca. L’Università Khalifa non vede l’ora di fungere da pietra angolare delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e sviluppo del capitale umano di Air-CRAFT”.

Mohammad Abdelqader El Ramahi, Chief Green Hydrogen Officer, Masdar, ha dichiarato: “In qualità di campione dell’energia pulita degli Emirati Arabi Uniti, Masdar è lieto di sostenere questa iniziativa per accelerare l’innovazione e l’adozione dei SAF. I combustibili sostenibili hanno un enorme potenziale per decarbonizzare settori difficili da abbattere. Masdar non vede l’ora di lavorare in collaborazione con i membri di Air-CRAFT per far avanzare la ricerca e raggiungere risultati rispetto alla tabella di marcia nazionale SAF, oltre a continuare a guidare il nostro green hydrogen business che sarà fondamentale per la più ampia produzione commerciale di SAF e un elemento chiave della UAE Energy Strategy 2050″.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)