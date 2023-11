News Brevi – 21.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: A MILANO LA FIERA DEDICATA A CYBER SECURITY E TECNICHE DI DIFESA INFORMATICA – Si è tenuta nei padiglioni della Fiera di Milano, dal 15 al 17 novembre, l’annuale edizione di “Sicurezza” una tra le principali manifestazioni europee nel settore security. In un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso uno dei focus principali dell’evento è stato il tema della cyber security poiché trasversale alla gestione di tecnologie sempre più avanzate e intelligenti che hanno il compito sia di trasmettere sia di garantire la tutela dei dati. Il Comando della 1ª Regione Aerea di Milano ha organizzato l’evento predisponendo la presenza della Forza Armata su due aree, di cui una dimostrativa e una promozionale. Il primo spazio, di natura dimostrativa, è stato diviso in due parti: in una porzione è stata allestita una postazione dedicata alla cyber security gestita dal personale del Reparto Sistemi Informativi Automatizzati di Roma, dove i visitatori hanno potuto confrontarsi con tecnici dell’Aeronautica Militare e potuto osservare delle simulazioni di attacchi informatici e tecniche di difesa. Nell’altra parte dell’area è stato invece esposto un simulacro del velivolo Predator dove il personale del 32° Stormo di Amendola ha interagito con il pubblico simulando le attività operative su una postazione di analisi immagini. In una seconda aerea promozionale infine è stato posizionato il simulatore di volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, gestito dal personale del Comando della 1a Regione Aerea di Milano, che ha suscitato l’interesse dei visitatori e delle numerose autorità intervenute (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG ENAC E IL RESPONSABILE OPERAZIONI JAA-TO SIGLANOACCORDO SU FORMAZIONE AERONAUTICA PER IL PERSONALE ENAC – Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, e Mr. Murat Yalcin, Head of Sales, Marketing & Operations della JAA-TO, a margine dei lavori della conferenza ICAO sui carburanti alternativi, CAAF/3, in corso a Dubai, hanno siglato l’accordo che permetterà al personale Enac di ricevere una formazione personalizzata, in presenza e da remoto, su temi di rilievo del settore. I corsi saranno erogati da docenti esperti e di alto livello. I primi in programma coinvolgeranno sia personale con profilo legale-amministrativo e riguarderanno la regolazione aerea internazionale, sia professionisti su aspetti della certificazione dei prodotti aeronautici. JAA-TO, organizzazione senza scopo di lucro, fornisce, da oltre 50 anni, corsi di formazione in diversi settori dell’aviazione con l’obiettivo di contribuire a migliorare la sicurezza aerea e promuovere l’aggiornamento sulle normative europee e sui regolamenti dell’International Civil Aviation Organization. Il Direttore Generale Quaranta ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio della Fondazione per oltre 10 anni, fino al mese scorso.

ENAC: INCONTRO PRESIDENTE ENAC CON AMBASCIATORE D’ITALIA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI – In occasione dei lavori CAAF/3, la terza conferenza ICAO sui carburanti alternativi per l’aviazione civile, in corso a Dubai, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Lorenzo Fanara. Occasione per il Presidente Di Palma, che ieri è intervenuto a nome del Governo italiano rappresentando lo statement del nostro Paese, per uno scambio istituzionale su temi di grande rilievo non solo per uno sviluppo equo e sostenibile dell’aviazione civile, ma anche per illustrare all’Ambasciatore alcune delle sfide, come Mobilità Aerea Avanzata e Space Economy, su cui l’Enac è impegnato in sinergia con la politica e l’industria nazionale.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 3° GRUPPO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (G.M.A.) – Si è svolta mercoledì 15 novembre, presso il 3° Gruppo Manutenzione Autoveicoli (G.M.A.) di Mungivacca (BA), la cerimonia di passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Domenico Romano, Comandante uscente, ed il Tenente Colonnello Domenico Bruni, Comandante subentrante. L’evento è stato presieduto dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, Colonnello Gaetano Fusco. Nel suo discorso di commiato, il Ten. Col. Romano ha ringraziato il personale militare e civile del 3° G.M.A., definendolo un “Reparto in possesso di uomini e donne di grande pregio, qualità e spessore”. Dopo la “formula di riconoscimento”, il nuovo Comandante, Ten. Col. Bruni, si è rivolto ai presenti indicando nella lealtà, integrità morale, onestà e passione, gli elementi sui quali baserà la propria azione di comando per perseguire gli obiettivi del Reparto, ente di riferimento nel settore della manutenzione e della motorizzazione A.M., caratterizzato dall’alto profilo tecnico del personale che vi opera. A conclusione della cerimonia, nel prendere la parola, il Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti, Col. Fusco, ha espresso grande soddisfazione per quanto fatto nel periodo di comando dal Ten. Col. Romano “per essersi costantemente adoperato, lungo tutto il corso del suo comando, per addivenire alla risoluzione di problematiche complesse legate al settore motorizzazione e alla gestione di un’infrastruttura piccola ma estremamente articolata qual è il 3° Gruppo Manutenzione Autoveicoli”. Esprimendo, inoltre, un plauso particolare al personale militare e civile del Gruppo che da sempre svolge, senza alcuna soluzione di continuità, un’attività silenziosa ma estremamente significativa nel garantire la piena efficienza operativa dei Reparti di Forza Armata dislocati sull’intero territorio nazionale. Il 3° G.M.A. effettua la manutenzione di 3° livello tecnico dei veicoli ad alta valenza operativa, tattici e speciali e dei Gruppi Elettrogeni dell’A.M.; svolge anche attività di addestramento e attività di ricerca, studio e sperimentazione di nuove soluzioni manutentive. Ha capacità per la realizzazione della verniciatura policroma su automezzi tattici e speciali. Infine, l’Ente effettua la manutenzione degli equipaggiamenti GSE/MHE in dotazione agli Air Terminal Operation Center (ATOC) e alle basi aeree su tutto il territorio nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA LA 3° EDIZIONE DELLA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE “HACKATON” ORGANIZZATA DAL FRENCH SPACE COMMAND – Lo scorso 17 e 18 novembre, sotto l’egida del Distretto Aerospaziale Campano (DAC), si è svolto presso il polo federiciano di San Giovanni a Teduccio (nei locali dell’Apple Developer Academy) un “Hackathon” a carattere internazionale organizzato su iniziativa del French Space Command. La challenge ha visto tutti i team partecipanti sfidarsi per 24 ore consecutive con l’obiettivo di trovare la soluzione a un problema concreto delineato dal citato Comando militare. Le due tracce, una per la challenge generalista e una per quella tecnica, sono state svelate contemporaneamente in tutti Paesi coinvolti e hanno riguardato il tema delle costellazioni di satelliti. Nella sede italiana si sono affrontati 10 team composti da studenti universitari e da giovani aventi al massimo 3 anni di esperienza lavorativa post laurea: 7 hanno partecipato alla traccia tecnica e 3 a quella generalista. L’Accademia Aeronautica, nell’alveo delle attività cosiddette extra-curriculari e, nello specifico, a quelle rivolte alla conoscenza del dominio aero-spaziale, ha partecipato con due squadre, una per ogni challenge. Dopo gli sforzi profusi, vi è stata l’esposizione dei progetti di fronte a una giuria locale composta da rappresentati di industrie e università. Successivamente è avvenuto il collegamento in diretta con la Francia durante il quale il French Space Command ha ufficializzato i vincitori per ognuna delle sfide locali svolte, oltre all’Italia e diverse città francesi, anche in Singapore, Messico, Perù e Cipro, con la possibilità di competere anche in modalità digitale. Per l’Italia, la challenge generalista ha visto il trionfo del team “Air Force Academy” costituito da frequentatori dell’Istituto che, grazie alla eterogeneità della composizione, alla capacità espositiva e all’originalità della soluzione proposta, hanno favorevolmente colpito tutti i componenti della giuria, classificandosi al primo posto con un punteggio molto elevato. Nello specifico, il team era composto da frequentatori appartenenti ai Corsi Vulcano V, Zodiaco V, Aquila VI, Borea VI e Centauro VI. Gli stessi, dopo aver ricevuto la targa premio, sono stati quindi invitati dal DAC a partecipare a Parigi il prossimo 12 dicembre, nelle semifinali e nell’eventuale finale, contro gli altri team vincitori. Il premio finale consisterà in una visita presso lo spazio porto di Kourou nella Guyana francese. Anche il team che ha sviluppato la traccia tecnica ha ben figurato, prospettando una soluzione basata sulla capacità ipersonica, tematica approfondita durante il Simposio tecnico-scientifico da poco tenutosi presso l’Accademia Aeronautica e che ha suscitato l’interesse dei componenti della giuria (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DELTA PROPEL COMPANY PATH ACCOGLIE IL PIU’ GRANDE GRUPPO DI FUTURI PILOTI – Lanciato nel 2018, il Propel Pilot Career Path program di Delta identifica, seleziona e sviluppa la prossima generazione di piloti. La classe più grande di sempre si è appena unita al Propel Company Path, diversificando la popolazione di piloti e contribuendo alla costante formazione di piloti di talento. Nel 2018, sei candidati sono stati accolti per la prima volta nel Propel Company Path di Delta. Cinque anni dopo, 61 candidati si sono riuniti nel programma, con occhi puntati sullo stesso obiettivo: diventare un pilota Delta. Il Company path è uno dei quattro percorsi diversi e chiaramente definiti all’interno del Propel Pilot Career Path program, insieme ai Community, Collegiate e al nuovo Flight Academy path, progettato per identificare, selezionare e sviluppare la prossima generazione di piloti. Con il Propel Company Path, i dipendenti Delta di tutta l’organizzazione hanno pari opportunità di sviluppare la propria carriera. Dal servizio clienti e marketing alla gestione delle entrate, servizi a bordo e altro ancora, i 61 partecipanti al programma di quest’anno contribuiranno a raggiungere l’obiettivo di Delta di sostenere una pipeline costante di piloti di talento per gli anni a venire. “Si tratta del nostro corso Propel Company Path più grande di sempre e questo programma leader del settore offrirà a questi dipendenti un percorso strutturato verso una cockpit Delta”, ha affermato Eric Hendrick, Director of Pilot Outreach at Delta. “Come tutti i nostri Propel programs, il company path è un ottimo modo per portare più diversità alla nostra popolazione di piloti e, cosa più importante, offre alle persone Delta il supporto di cui potrebbero aver bisogno per seguire il loro sogno di diventare un pilota”. Nell’ambito del continuo impegno di Delta per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della carriera, la compagnia aerea ha iniziato ad accettare un bacino più ampio di candidati e ad offrire sostegno finanziario a coloro che ne hanno bisogno. Per i partecipanti passati, presenti e futuri al Propel Company Path, il programma prevede percorsi di carriera personalizzati e percorsi e tempistiche definiti per ogni studente. Ciascuno dei 61 studenti che sono stati entrati nel programma l’8 novembre avranno ora circa 42 mesi per ricevere i pilot certificates and ratings e lavorare come flight instructor alla loro flight school di scelta. Una di queste opzioni include la Propel Flight Academy di Delta, recentemente aperta a Vero Beach, Florida, creata in collaborazione con Skyborne Aviation.