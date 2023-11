SMBC Aviation Capital ordina 60 aeromobili A320neo Family

L’aircraft lessor SMBC Aviation Capital ha ordinato altri 60 aeromobili A320neo Family, portando il totale della tipologia a quasi 340 aeromobili acquistati direttamente da Airbus.

“Insieme agli ordini esistenti per la A320neo Family, questo nuovo ordine garantisce a SMBC Aviation Capital un flusso di consegne continuo oltre la fine del decennio, approfondendo la partnership strategica di lunga data tra Airbus e SMBC Aviation Capital sull’A320neo Family programme.

Con il suo imbattibile seat mile cost, la A320neo Family offre alle compagnie aeree la flessibilità di espandere le proprie reti utilizzando wide-body cabin products su nuove rotte a lungo raggio che in precedenza non erano possibili con un single-aisle jetliner”, afferma Airbus.

“Questa transazione è un’ulteriore testimonianza della sostenuta domanda globale di velivoli tecnologicamente avanzati ed efficienti nei consumi, e si inserisce nel contesto della continua forte ripresa dei viaggi aerei in tutto il mondo”, ha affermato Peter Barrett, CEO di SMBC Aviation Capital. “Poiché la sostenibilità e l’efficienza operativa rimangono priorità chiave per i nostri clienti, prevediamo una domanda ancora maggiore per aeromobili come l’A320neo e l’A321neo negli anni a venire. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra preziosa partnership con Airbus, mentre aiutiamo i nostri clienti a superare queste priorità”.

“L’ultima decisione di SMBC Aviation Capital di reinvestire a lungo termine nella A320neo Family dimostra grande fiducia e impegno verso quello che è, e continua ad essere, il programma aeronautico di maggior successo di sempre”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Essendo uno dei principali aircraft lessor al mondo, SMBC Aviation Capital si impegna a perseguire la sua sustainable aviation roadmap attraverso i single aisle products più efficienti al mondo. Apprezziamo molto il nostro rapporto di lavoro con SMBC e li ringraziamo sinceramente per la loro continua fiducia”.

“La A320neo Family incorpora le tecnologie più recenti, tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e cabin efficiency enablers, che insieme garantiscono un risparmio di carburante del 20% entro il 2020. Con oltre 6.500 ordini ricevuti da oltre 100 clienti dal suo lancio nel 2010, la A320neo Family ha conquistato quota di mercato pari a circa il 60%”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)