Volotea annuncia nuovi voli da Olbia e da Roma Fiumicino

Volotea annuncia una nuova rotta da Olbia: dalla prossima primavera si vola verso Brest

Volotea si prepara a decollare da Olbia verso una nuova destinazione internazionale. Infatti, a partire dal 19 aprile 2024 sarà disponibile presso lo scalo sardo il nuovo collegamento esclusivo verso Brest, città della Francia nord-occidentale e da poco nuova base operativa di Volotea, con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20.000 posti in vendita.

Dopo più di 10 anni di attività a Olbia, con 3.8 milioni di passeggeri trasportati e quasi 29.000 voli operati, la compagnia rafforza ulteriormente il suo impegno sul territorio, incrementando i flussi di turisti incoming e supportando l’economia locale e dell’intera Sardegna.

“Siamo molto orgogliosi di ampliare la nostra offerta a Olbia, a conferma della sinergica collaborazione tra Volotea e la Sardegna”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Grazie a questa nuova destinazione, non solo i passeggeri sardi avranno l’opportunità di volare facilmente alla volta della storica città bretone, ma i tanti turisti francesi potranno già pensare alle loro vacanze estive e raggiungere le acque cristalline della Sardegna”.

La rotta verso Brest arriva in un anno già ricco di novità a Olbia. Dopo l’annuncio di ben 10 nuovi collegamenti e la possibilità di viaggiare per la prima volta anche d’inverno verso una destinazione internazionale, Barcellona, Volotea è pronta a un 2024 ancora più performante, con un +4% in termini di capacità rispetto al 2023 e confermandosi prima compagnia aerea per numero di destinazioni collegate da e per Olbia. Inoltre, anche per il prossimo anno la compagnia si avvarrà di 3 aeromobili A320.

Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale sardo, l’offerta di Volotea comprende un totale di 28 rotte, 14 verso l’Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 verso l’estero, 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia) e 10 in Francia (Bordeaux, Brest – Novità 2024, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa).

Volotea a Roma Fiumicino: al via dalla prossima primavera la nuova rotta verso Brest

Ancora novità per Volotea a Roma Fiumicino: dalla prossima primavera, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee è pronta a prendere il volo verso una nuova destinazione. Infatti, a partire dal 18 aprile sarà disponibile il collegamento alla volta di Brest, storica città nord-occidentale della Francia e ventesima base operativa di Volotea, con un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita. La nuova destinazione, raggiungibile con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, si aggiunge alle 6 internazionali e alla rotta nazionale da e per Olbia.

Attiva presso lo scalo romano dal 2021, Volotea si prepara a un 2024 ancora più performante, prevedendo un incremento del 12% in termini di capacità rispetto al 2023 e supportando ulteriormente l’economia locale attraverso il flusso di turisti incoming.

“L’avvio della nuova rotta alla volta di Brest ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a Roma, dove solo quest’anno abbiamo annunciato ben 3 nuove destinazioni”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Infatti, a partire dalla prossima primavera, non solo i numerosi turisti di Brest potranno viaggiare facilmente verso la Città Eterna, alla scoperta di arte, cultura e buon cibo, ma anche i viaggiatori in partenza da Roma potranno organizzare una veloce fuga verso una delle cittadine francesi più storiche e caratteristiche e che, proprio quest’anno, abbiamo scelto come nostra nuova base operativa”.

Per il 2024, salgono a 8 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Roma Fiumicino: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest-novità 2024, Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo) e 1 in Spagna (Bilbao).

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)