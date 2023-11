News Brevi – 23.11.2023

AEROPORTI DI ROMA: UNA #REDSUITECASE #PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE – Aeroporti di Roma informa: “Una #RedSuitcase per tutti. Questa è la nostra #CallToAction rivolta a passeggeri, colleghi e operatori del settore aeroportuale con cui li invitiamo a condividere il sostegno alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Uguaglianza e rispetto sono valori umani fondamentali che guidano la nostra visione e le nostre azioni quotidiane, siamo costantemente impegnati a dare il nostro contributo per una società senza violenza di genere. Siamo grati a tutti coloro che vorranno condividere la nostra iniziativa. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7133129789602734080“.

AMERICAN AIRLINES: LA SMART GATING TECHNOLOGY MIGLIORA LE OPERAZIONI A TERRA DEGLI AEROMOBILI – Mentre American Airlines accoglie la cifra record di 7,8 milioni di clienti durante le vacanze del Ringraziamento, sta sfruttando la potenza dell’apprendimento automatico per abbreviare i tempi di taxi, ridurre la congestione delle rampe e aiutare gli aerei a raggiungere i gate più velocemente. La tecnologia riduce al minimo le situazioni in cui gli aerei in arrivo devono attendere un gate disponibile, il che significa che i clienti American trascorrono meno tempo in attesa, con più tempo per raggiungere le loro destinazioni finali. Sviluppata dagli American Information Technology and Operations teams, la Smart Gating technology utilizza informazioni di volo in tempo reale e altri dati per assegnare automaticamente gli aerei in arrivo al gate disponibile più vicino, con il tempo di rullaggio più breve. American ha iniziato a testare lo strumento per la prima volta a Dallas Fort Worth International Airport (DFW) nel 2021. Da allora, lo strumento ha aiutato il vettore a ridurre i tempi di rullaggio degli aerei a DFW del 20%, ovvero circa due minuti per volo. Quei minuti si sommano: Smart Gating ha aiutato American a ridurre la quantità di tempo che i suoi aerei trascorrono in rullaggio a DFW di oltre 11 ore al giorno. Ha inoltre ridotto di oltre la metà i conflitti tra i gate e i cambiamenti dei gate a terra, dove gli aerei in arrivo devono attendere un gate disponibile. “Siamo sempre alla ricerca di modi per promuovere il miglioramento operativo”, ha affermato Anne Moroni, American’s Vice President of Operations Planning and Performance. “Prendiamo gating decisions migliaia di volte al giorno. Risparmiare tempo prezioso a terra garantisce che più clienti stabiliscano le loro connessioni e utilizziamo le nostre risorse in modo efficiente”. American ha inoltre implementato la Smart Gating technology nei suoi hub presso Charlotte Douglas International Airport (CLT), Miami International Airport (MIA), Washington Reagan National Airport (DCA) e Chicago O’Hare International Airport (ORD), dove è adattata per soddisfare le esigenze delle operazioni. A DCA, dove il ramp space è limitato, Smart Gating ha ridotto del 70% i casi in cui un aereo deve attendere al gate a causa di un altro aereo che blocca la rampa. Presso CLT, lo strumento ha ridotto il tempo di rullaggio degli aerei di quasi un minuto per volo ed ha eliminato l’11% delle on-the-ground ground gate changes. “Smart Gating ha rappresentato un punto di svolta nei nostri grandi hub”, ha affermato Sumit Batra, Managing Director of Operations Performance and Analytics at American. “Questa tecnologia è un altro esempio dell’attenzione continua di American all’innovazione”. Smart Gating aiuta American a ridurre il tempo totale impiegato dagli aerei in rullaggio di 17 ore al giorno, risparmiando circa 1,4 milioni di galloni di carburante all’anno, sufficienti per riempire 29 aerei Boeing 777-300. Lo Smart Gating aiuta inoltre American a ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 13.000 tonnellate all’anno.

DELTA E LATAM AIRLINES LANCIANO LA CAMPAGNA ‘MEANT TO BE TOGETHER’ – Delta e LATAM Airlines hanno presentato una campagna di marketing per i viaggiatori in tutte le Americhe. “Da quando hanno implementato la loro partnership trasformativa nel 2022, le pluripremiate compagnie aeree hanno reso i viaggi tra il Nord e il Sud America più facili e divertenti che mai espandendo le loro reti di rotte, ottimizzando gli orari dei voli e le operazioni aeroportuali e offrendo ai viaggiatori un migliore accesso a 300 destinazioni su i due continenti. Questo è il motivo per cui Delta e LATAM, come i viaggiatori, i loro cari, gli amici e le destinazioni, si completano a vicenda e sono ‘pensati per stare insieme’, come suggerisce lo slogan della campagna”, afferma Delta. “Fin dall’inizio della nostra collaborazione con LATAM, abbiamo lavorato instancabilmente per unire i due continenti come mai prima d’ora, collegando le culture e costruendo ponti tra le persone”, ha affermato Alex Antilla, Delta’s vice president for Latin America. “Rispecchia la nostra visione condivisa e il nostro impegno nel fornire esperienze eccezionali ai nostri clienti”. “L’obiettivo di questa campagna è celebrare i nostri progressi in collaborazione con Delta Air Lines per migliorare significativamente l’esperienza di viaggio dei clienti che si spostano tra il Nord e il Sud America”, ha affermato Marty St. George, Chief Commercial Officer, LATAM Airlines Group. “Più rotte, connessioni più veloci e una gamma molto più ampia di vantaggi è qualcosa che i viaggiatori stanno già vedendo e siamo entusiasti di raccontarlo al mondo”. “La campagna ‘Meant to Be Together’ sarà presente attraverso diversi canali di comunicazione, inclusi i media digitali e i social network. La campagna è incentrata sulla partnership tra Delta e LATAM, con viaggi senza soluzione di continuità e collegamenti facilitati grazie alla forza dei loro network superiori, vantaggi fedeltà e pluripremiata esperienza cliente a terra e in volo. La joint venture Delta-LATAM ha annunciato espansioni nei suoi servizi tra gli Stati Uniti e il Sud America, comprese nuove rotte e frequenze potenziate. Tra le rotte già operative grazie alla partnership ci sono Orlando-Bogotá, Los Angeles-San Paolo, Medellín-Miami e una seconda frequenza Lima-Atlanta, tutte operate da LATAM. Inoltre, Delta ha introdotto il suo secondo volo giornaliero tra Atlanta e Bogotá. A dicembre i partner introdurranno nuove rotte, tra cui tre servizi Delta: da Atlanta a Cartagena a partire dal 22 dicembre, il servizio stagionale da New York-JFK a Rio de Janeiro a partire dal 16 dicembre e il ritorno del servizio Atlanta-Rio de Janeiro, a partire dal 16 dicembre e operativo tutto l’anno in risposta alla crescente domanda”, conclude Delta.

AIR CANADA E’ OFFICIAL ROAD JERSEY PARTNER DEI MONTREAL CANADIANS – I Montreal Canadiens e Air Canada hanno annunciato un multi-year jersey partnership agreement, che vedrà il logo Air Canada presente sulle maglie da trasferta dei Canadiens indossate in viaggio per tutta la durata della partnership, a partire da oggi. La notizia approfondisce una partnership di oltre 40 anni tra due brand con un patrimonio comune a Montreal. “In qualità di compagnia aerea ufficiale dei Montreal Canadiens, Air Canada nutre una profonda passione per il nostro rapporto con l’organizzazione e i suoi devoti fan in tutto il Quebec e in tutto il Nord America”, ha affermato Mark Nasr, Executive Vice President, Marketing and Digital at Air Canada, and President of Aeroplan. “Essendo noi stessi amanti dell’hockey, è un privilegio far volare la squadra attraverso il continente e rappresentare con orgoglio il nostro supporto e la nostra partnership dentro e fuori dal ghiaccio”.

QANTAS LANCIA UNA NUOVA TRAVEL MANAGEMENT EXPERIENCE PER LE AZIENDE AUSTRALIANE – Qantas ha lanciato un one-stop travel management tool che consentirà a quasi mezzo milione di piccole e medie imprese australiane di semplificare e gestire le proprie esigenze di viaggio. La soluzione di prenotazione personalizzata è stata sviluppata per Qantas Business Rewards sulla base del feedback dei membri sulle esigenze di gestione dei viaggi d’affari, in particolare perché i viaggi aziendali e delle PMI continuano a tornare ai livelli pre-COVID. Dopo il successo della prova avvenuta in agosto, la nuova esperienza viene ora estesa agli oltre 480.000 membri del programma. La nuova esperienza di gestione dei viaggi è integrata nell’abbonamento Qantas Business Rewards e aggiunge ulteriore valore al programma. I vantaggi esistenti includono sconti sui voli e la possibilità di guadagnare punti sulle spese aziendali e di viaggio quotidiane, inclusi voli Qantas, carburante, hotel, noleggio auto, pagamenti, carte di credito. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “Abbiamo ascoltato i nostri membri Qantas Business Rewards che ci hanno detto che semplificare la gestione dei loro viaggi d’affari aggiungerà più valore al programma. L’investimento che stiamo facendo in Qantas Business Rewards fornirà alle aziende australiane una piattaforma unica per gestire le loro esigenze di viaggio d’affari e ottenere il massimo. Una piccola e media impresa australiana su cinque è membro di Qantas Business Rewards e questa nuova esperienza di prenotazione si aggiunge ai vantaggi di cui già godono, inclusi sconti sui voli e accumulo di punti Qantas sui viaggi e sulle spese aziendali quotidiane”. L’esperienza di prenotazione è supportata dalla piattaforma Travel-as-a-Service di Spotnana. Spotnana continuerà a collaborare con Qantas Business Rewards per creare nuove funzionalità e capacità. Qantas Business Rewards è il più grande airline small and medium enterprise (SME) loyalty program.

RTX ANNUNCIA IL NUOVO LEAD INDEPENDENT DIRECTOR – RTX ha annunciato la nomina di Fredric G. Reynolds come Lead Independent Director. Reynolds sostituisce Dinesh C. Paliwal che lascerà il Board con effetto dal 1° dicembre 2023. “A nome del Board, del management team di RTX e dei nostri azionisti, vorrei ringraziare Dinesh per il suo servizio nel nostro Board of Directors”, ha affermato Gregory J. Hayes, Chairman and CEO of RTX. “Il suo contributo negli ultimi tre anni e mezzo come Lead Independent Director è stato estremamente utile per affermare RTX come azienda leader nel settore aerospaziale e della difesa a livello mondiale, e gli auguriamo il meglio per il futuro”. “È stato un onore lavorare al fianco di Greg Hayes e dei miei illustri colleghi nel Board of Directors di RTX per supportare gli obiettivi del management team. Dopo sette anni di servizio nel Board of Directors e dopo aver assistito alla riuscita fusione di Raytheon Company e United Technologies, ritengo che questo sia il momento di dimettermi”, ha detto Paliwal. “Rimango fiducioso nel team RTX e nella loro capacità di guidare il settore”. Oltre ai suoi compiti di Lead Independent Director, Reynolds continuerà a ricoprire la carica di chair of the Audit Committee e di member of the Governance and Public Policy Committee. Paliwal è stato nominato membro del Board of Directors di RTX il 3 aprile 2020, in relazione alla fusione tra Raytheon Company e l’aerospace business di United Technologies Corporation.

ROLLS-ROYCE CELEBRA IL SUCCESSO DELL’FFX II NAVAL PROGRAMME – Rolls-Royce informa: “In Corea del Sud, l’ottava e ultima fregata di classe Daegu alimentata dalla turbina a gas MT30 di Rolls-Royce viene consegnata alla Republic of Korea (ROK) Navy. Rolls-Royce è stata selezionata dalla ROK Navy nel 2012 per fornire il propulsion system per le loro planned FFX Batch II frigate”. “Il programma ha rappresentato per noi un’opportunità significativa e strategica”, spiega Sam Cameron, SVP Sales & Business Development, Pacific Rim at Rolls-Royce. “È stato il primo successo di questo tipo in Corea del Sud, in cui abbiamo sostituito un concorrente chiave e vinto un main propulsion engine contract con la ROK Navy. Per fare ciò, abbiamo dovuto creare la fiducia riguardo ciò che il nostro motore avrebbe offerto per le loro capacità attuali e future. Ci siamo anche avvalsi del sostegno dei nostri attuali naval customers per parlare delle elevate prestazioni dell’MT30”. “MT30 sta già dimostrando il suo successo a livello globale in una varietà di propulsion system arrangements inclusi mechanical, hybrid-electrical and full-electric per le moderne navi militari”, conclude Rolls-Royce.

DASSAULT AVIATION MAJOR PATRON DELLA MAUBUISSON FOREST VICINO A PARIGI – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation è orgogliosa di essere uno dei Major Patron della Maubuisson forest (Val d’Oise, Paris Region), che oggi ha visto il lancio della sua campagna di piantumazione 2023-2024. La campagna è stata lanciata alla presenza di Cyril Alavoine, Sub-Prefect of Argenteuil, Valérie Pécresse, President of the Ile-de-France Regional Council, Marie-Christine Cavecchi, President of the Departmental Council, Bernard Tailly, President of the Plaine de Pierrelaye-Bessancourt joint development association (SMAPP). Con un milione di alberi di 30 specie diverse da piantare su una pianura incolta, il Maubuisson project non ha precedenti nella regione parigina. Questa foresta di 3.310 acri andrà a beneficio non solo dei 100.000 abitanti delle sette città vicine, ma anche dei 12 milioni di persone che vivono nella regione parigina. Storicamente presente in Val d’Oise, ad Argenteuil e ora a Cergy, Dassault Aviation è particolarmente lieta di sostenere questo progetto”. “Come ci ha ricordato il One Forest Summit 2023, le foreste svolgono un ruolo molto prezioso nel preservare la biodiversità e nella regolazione del clima, sequestrando grandi volumi di CO2. Essere uno dei Major Patron della Maubuisson forest è in linea con la nostra politica di riduzione del nostro impatto ambientale. Stiamo adottando una serie di misure per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, in linea con i nostri impegni. Stiamo esplorando diverse strade per ridurre drasticamente le emissioni di CO2 dei nostri business jet Falcon, compreso l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF), che consideriamo una soluzione molto promettente. Stiamo inoltre concentrando i nostri sforzi su circular economy ed energy frugality nei nostri stabilimenti e sulla riduzione delle emissioni industriali”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation. “La Dassault Aviation CSR policy si basa su sette pilastri. Use of Sustainable Aviation Fuel (SAF), il Falcon 10X sarà “100% SAF” compatible non appena entrerà in servizio; Aviation innovation, come fonte di guadagno per i nostri velivoli in termini di aerodinamica, peso ed efficienza dei motori; Optimization of flight operations, grazie a sistemi come FalconEye; Energy frugality and reducing industrial emissions, con nuovi edifici più efficienti dal punto di vista energetico, uso ottimizzato dell’energia, installazione di celle solari, processi produttivi più efficienti, transizione verso veicoli elettrici o ibridi; Circular economy, attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle materie prime, l’approvvigionamento di materiali riciclati e il recupero dei rifiuti; Offsetting emissions, finanziando progetti di stoccaggio della CO2”, conclude Dassault Aviation.