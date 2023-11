Airbus: aerial refuelling senza intervento umano

Airbus informa: “Il rifornimento aereo è una capacità sempre più vitale per la proiezione della forza militare e la tecnologia sviluppata da Airbus per automatizzare l’in-flight “topping off” degli aerei rivoluzionerà questo processo, con applicazioni più ampie sia per il settore della difesa che per quello dell’aviazione civile.

La tecnologia dirompente per fully autonomous in-flight refuelling – denominata Auto’Mate – è stata sviluppata dalla Airbus Defence and Space business unit in collaborazione con Airbus UpNext, la filiale per l’innovazione interamente controllata dall’azienda. Airbus UpNext sta inoltre perseguendo progetti trasversali come pilot assistance technologies per migliorare ulteriormente la sicurezza del volo e l’efficienza operativa degli aeromobili, insieme a nuovi propulsion systems and aircraft design per affrontare le sfide della sostenibilità.

Lo scorso marzo, una Auto’Mate demonstration di successo utilizzando un Airbus testbed tanker aircraft e quattro unmanned drones ha segnato un’importante pietra miliare per la autonomous in-flight refuelling capability (leggi anche qui).

Durante una flight test campaign condotta nel novembre 2023, l’Auto’Mate demonstrator ha mostrato il potenziale delle Autonomous Assets Air to Air Refuelling (A4R) operations volando con cinque unmanned drones (Airbus DT-25, due dei quali sono digital twins) sotto il controllo di un A310 MRTT tanker – simulando una refuelling operation, utilizzando advanced AI-based relative navigation and cooperative control technologies”.

“Automatizzando l’in-flight refuelling senza la necessità dell’intervento umano, un aerial tanker può prendere il controllo di un “receiver” aircraft da diversi chilometri di distanza e guidarlo e controllarlo autonomamente nella posizione corretta per ricevere carburante, seguito dall’effettivo trasferimento del carburante tramite il tanker’s refuelling probe, completato da una manovra di separazione in sicurezza al termine dell’operazione.

Le procedure di rifornimento in volo utilizzate oggi richiedono un coordinamento impegnativo e preciso tra l’equipaggio del tanker e il pilota dell’aereo “ricevitore”. Applicando tecnologie autonome, il processo beneficerà di maggiore sicurezza, affidabilità ed efficienza. Altri vantaggi sono la capacità di condurre operazioni più efficaci, compreso il trasferimento di carburante in condizioni di visibilità molto ridotta, e la riduzione dei costi di formazione per i flight crews.

Ancora più importante, la tecnologia Auto’Mate apre la strada all’aerial refuelling di non-piloted combat air vehicles, come i droni, oltre al riutilizzo delle tecnologie in remote carriers and “loyal wingman” operations, che sono key unmanned elements del Future Combat Air System (FCAS) europeo. Inoltre, grazie alla tecnologia Auto’Mate, l’intera operazione di rifornimento può essere eseguita senza problemi senza la necessità dell’intervento umano, né da parte dell’Aerial Refuelling Operator (ARO) sul tanker, né dal pilota del manned receiver o dell’unmanned drone operator. Ciò potrebbe eventualmente portare in futuro a autonomous tankers and aerial assets che opereranno senza equipaggio a bordo”, prosegue Airbus.

“Nell’evoluzione dell’in-flight refuelling, Airbus si sta concentrando su tre primary key technological foundations:

Navigations: il sistema può raggiungere livelli senza precedenti di precisione della posizione utilizzando diversi tipi di telecamere, high-precision satellite global positioning e LiDAR (Light Detection And Ranging) sensors, combinati con AI and sensor fusion algorithms.

Communications: sono stati testati multi-node communication systems sicuri per guidare diversi velivoli “riceventi”.

Control: gli autonomous control systems assumono un ruolo guida nella gestione dei parametri critici di volo, garantendo coordinamento e operazioni sicure ed efficienti, con built-in collision avoidance functionalities.

Airbus è ben posizionata per compiere questo passo successivo nell’aerial refuelling, basandosi sulla propria esperienza nel settore, a cominciare dall’A310 MRTT (Multi Role Tanker Transport), entrato in servizio nel 2004, e seguito dal new-generation A330 MRTT.

L’A330 MRTT posiziona Airbus come leader nel multi-role tanker transport sector, avendo già aperto la strada a progressi come l’uso del fly-by-wire control per il refuelling probe e lo sviluppo di un high-definition 2D/3D digital system per una visione migliorata da parte dei fuelling operators”, continua Airbus.

“Un totale di 60 A330 MRTT sono stati ordinati da Australia, Francia, North Atlantic Treaty Organization (NATO), Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, con la flotta di aerei che ha registrato migliaia di ore di volo in supporto di military deployments and humanitarian operations”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)