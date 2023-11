easyJet: performance record nel secondo semestre, con prospettive positive per l’anno finanziario 2024

easyJet ha riportato i risultati finanziari dell’anno finanziario, chiuso il 30 settembre 2023.

“Utile ante imposte record nel secondo semestre nonostante il difficile contesto operativo esterno. Utile di esercizio prima delle imposte per l’anno finanziario 2023 di 455 milioni di sterline (in crescita di 633 milioni di sterline su base annua). Crescita dei profitti di easyJet holidays del 221%, con un utile prima delle imposte di 122 milioni di sterline.

Previsioni positive per l’anno finanziario 2024 (1 ottobre 2023 – 30 settembre 2024).

Nel mese di ottobre 2023, ricavi per posto a sedere in crescita del 12% anno su anno (attesi ricavi per posto a sedere nel 1° trimestre superiori a quelli dell’anno precedente, nonostante l’impatto del conflitto in Medio Oriente). RPS (ricavo per posto a sedere) atteso dal 2° al 4° trimestre in crescita rispetto all’anno precedente. CPS (costo per posto a sedere) atteso al netto del carburante invariato rispetto all’esercizio precedente. easyJet holidays in crescita di oltre il 35% nell’anno finanziario 2024.

easyJet è orientata a una crescita del 9% circa nell’anno finanziario 2024. Previsti 42 milioni di posti a sedere nel primo semestre dell’anno finanziario 2024, in crescita dell’11% rispetto al 2023. Previsti 59 milioni di posti a sedere nel secondo semestre dell’anno finanziario 2024, in crescita dell’8% rispetto al 2023.

41 milioni di sterline di cassa netta a fronte di 4,7 miliardi di sterline di liquidità. Rating di credito BBB/Baa3, entrambi con prospettive positive.

Ripristino dei dividendi, 4,5p per azione pagabili all’inizio del 2024, Previsto un aumento del pay-out al 20% del profitto netto di esercizio dell’anno finanziario 2024. Potenziale futuro aumento del livello di pay-out da valutare nei prossimi anni”, afferma easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “La nostra performance estiva da record dimostra che abbiamo la giusta strategia e che la domanda di easyJet rimane forte, in quanto i clienti ci scelgono per il nostro network e per il nostro valore. Le prospettive per l’anno in corso sono positive: le prenotazioni di voli e di pacchetti vacanze sono in crescita rispetto all’anno precedente e una recente ricerca sui consumatori evidenzia che circa tre quarti dei cittadini britannici prevedono di spendere di più per le loro vacanze rispetto all’anno scorso, dato che i viaggi continuano ad essere la priorità assoluta per la spesa discrezionale delle famiglie. Siamo fiduciosi sul futuro e sulle opportunità che ci attendono, rimanendo focalizzati su una gestione disciplinata del capitale e facendo leva sul nostro modello low-cost per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi a medio termine”.

“Utile della gestione ordinaria ante-imposte di 455 milioni di sterline (2022: perdita di 178 milioni di sterline). I ricavi totali sono aumentati del 42% a 8.171 milioni di sterline (2022: 5.769 milioni di sterline) soprattutto grazie alla forza del pricing, all’aumento della capacità volata, al miglioramento dei load factor e alla continua crescita di easyJet holidays.

I costi principali del Gruppo sono aumentati del 30%, raggiungendo i 7.716 milioni di sterline (2022: 5.947 milioni di sterline), principalmente a causa dell’aumento della capacità volata, del significativo incremento del costo del carburante e delle pressioni inflazionistiche del settore, combinate con le misure di ripresa nell’ambito dei preparativi per il lancio dell’estate 2023 e con i 15 aeromobili in wet lease presenti nella flotta per il mese di ottobre.

La continua crescita di easyJet holidays, con un aumento dei clienti del 77%, ha visto aumentare i costi, anche se a un ritmo più lento rispetto ai ricavi, con conseguente miglioramento dei margini.

Utile ante-imposte (non-headline) di 432 milioni di sterline (2022: perdita di 208 milioni di sterline)”, prosegue easyjet.

“easyJet ha conseguito una performance record durante l’estate del 2023, nonostante i costi elevati del carburante e le sfide derivanti dall’ambiente operativo esterno, grazie alle iniziative implementate nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Sostenuto da una forte domanda dei consumatori e dalla posizione di primo piano del marchio easyJet, il successo è stato determinato dalla crescita a basso rischio nei principali aeroporti, da un aumento significativo dei ricavi ancillari, dalla crescita di easyJet holidays che supera il mercato e da una costante attenzione ai costi”, continua easyJet.

“Con un totale di 20 milioni di passeggeri trasportati, in crescita del 15% rispetto al 2022, anche nell’anno finanziario 2023 l’Italia si è confermata per easyJet un mercato centrale, dove la compagnia ha potuto consolidare la sua posizione di seconda compagnia operante per numero di passeggeri.

In particolare, nell’anno appena terminato, easyJet ha trasportato 7,2 milioni di passeggeri da e per Milano Malpensa, in crescita del 18% rispetto allo scorso anno, 3 milioni di passeggeri da e per Napoli Capodichino (+15% rispetto al FY22) e 1,5 milioni di passeggeri da e per Venezia Marco Polo, in crescita del 28% rispetto allo scorso anno.

Nell’anno finanziario 2023 easyJet ha operato un totale di 226 rotte da e per i 21 aeroporti italiani in cui è presente. Le rotte totali operate da Milano Malpensa sono state 65; quelle da Napoli Capodichino 43 e quelle da Venezia Marzo Polo 24″, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyjet – Photo Credits: Md80.it)