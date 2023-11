Ryanair annuncia le nuove rotte dall’Italia a Dubrovnik per l’estate 2024

Ryanair ha annunciato le nuove rotte dall’Italia a Dubrovnik, che saranno in vigore a partire da aprile, come parte dell’operativo per l’estate 2024.

“I clienti possono ora prenotare la loro meritata vacanza estiva, comprese queste nuove rotte per Dubrovnik, e beneficiare delle tariffe più convenienti e della scelta più ampia di destinazioni per l’estate 2024, disponibili solo sul sito ufficiale di Ryanair“, afferma Ryanair.

Milano Bergamo – Dubrovnik: 2 voli settimanali

Roma Fiumicino – Dubrovnik: 5 voli settimanali



Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare ulteriormente la scelta e offrire ancora più valore ai nostri clienti italiani grazie all’aggiunta di queste nuove rotte per Dubrovnik come parte del nostro operativo per l’estate 2024, offrendo così ai nostri clienti italiani una selezione ancora più ampia per pianificare le prossime vacanze estive. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Dubrovnik la prossima estate, mentre Ryanair continua a offrire più connettività e le tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Europa”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)