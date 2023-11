Rolls-Royce mira a un cambiamento radicale nelle performance a medio termine

Rolls-Royce ha tenuto oggi un Capital Markets Day in cui ha fissato obiettivi finanziari a medio termine che rappresenteranno un cambiamento radicale nella performance finanziaria.

Tufan Erginbilgic, Chief Executive, ha dichiarato: “Rolls-Royce si trova in un momento cruciale della sua storia. Dopo un buon inizio del nostro programma di trasformazione, oggi presentiamo una visione chiara del viaggio che dobbiamo intraprendere e delle aree su cui dobbiamo concentrarci. Stiamo creando una Rolls-Royce altamente performante, competitiva, resiliente e in crescita che avrà la forza finanziaria per controllare e modellare il proprio destino. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di raggiungere queste ambizioni e abbiamo un piano chiaro e granulare per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo compiuto progressi significativi, con previsioni di profitti e liquidità per il 2023 sostanzialmente superiori a quelle del 2022.

Stiamo fissando obiettivi finanziari convincenti e raggiungibili per il medio termine che porteranno Rolls-Royce significativamente oltre qualsiasi performance finanziaria precedente. Ciò andrà a beneficio non solo dei nostri azionisti, ma anche dei nostri dipendenti, clienti e partner. Stiamo costruendo ‘one Rolls-Royce’. Un’azienda in grado di realizzare appieno il proprio potenziale, garantendo l’eccellenza e l’innovazione che hanno contribuito a plasmare il mondo moderno”.

“Il nostro obiettivo è rendere Rolls-Royce finanziariamente più forte e più resiliente di quanto lo sia stata prima. Nel medio termine ciò significa raggiungere:

Operating profit di £2,5 miliardi – £2,8 miliardi.

Operating margin del 13-15%.

Free Cash Flow di £2,8 miliardi – £3,1 miliardi.

Rendimento del capitale del 16-18%.

Abbiamo inoltre fissato obiettivi divisionali a medio termine per l’operating margin:

Civil Aerospace ha il cambiamento di passo più grande, migliorando dal 2,5% nel 2022 al 15-17%.

In Defence prevediamo di migliorare dall’11,8% nel 2022 al 14-16%.

InPower Systems, il nostro business a ciclo più breve e più diversificato, prevediamo di migliorare dall’8,4% nel 2022 al 12-14%.

Questi obiettivi si basano sulle nostre aspettative per un orizzonte temporale pari al 2027. Ci aspettiamo un miglioramento progressivo, ma non necessariamente lineare, anno dopo anno, e se riusciremo ad accelerare il raggiungimento delle nostre ambizioni, lo faremo. Questi obiettivi, i miglioramenti delle prestazioni che ne sono alla base e le azioni necessarie per raggiungerli, sono condivisi da tutto il Gruppo e supportati attraverso una rigorosa gestione delle prestazioni e chiare linee di responsabilità. Il nostro forte inizio del 2023 fornisce ulteriore fiducia nella nostra capacità di fornire risultati”, afferma Rolls-Royce.

“A febbraio abbiamo lanciato il nostro programma di trasformazione e revisione strategica per definire cosa dovevamo fare per portarci a un nuovo livello di performance. Stiamo costruendo sulle nostre solide basi e sulle nostre attività vantaggiose per creare una Rolls-Royce in grado di sbloccare tutto il suo potenziale.

La nostra nuova strategia realizzerà la nostra proposta Rolls-Royce: costruire un business ad alte prestazioni, competitivo e resiliente con una crescita redditizia, far crescere sustainable free cash flows, costruire un bilancio solido e aumentare i rendimenti per gli azionisti.

Si basa su quattro pilastri: portfolio choices & partnerships, Advantaged businesses & strategic initiatives, Efficiency & simplification, Lower carbon & digitally enabled businesses.

In Civil Aerospace, ci concentreremo su widebody commercial airline market and business aviation, dove potremo sfruttare il valore delle nostre famiglie di motori Trent e Pearl, investendo al contempo per il futuro con il nostro programma di motori UltraFan leader a livello mondiale. In Defence abbiamo opportunità per prestazioni più forti e un aumento degli investimenti finanziati dai clienti.

In Civil Aerospace, riteniamo di essere ben posizionati per rientrare nel mercato narrowbody, scegliendo un approccio di partnership per il next new engine programme, e la nostra tecnologia UltraFan rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.

Il nostro trading attuale è in linea con la guidance fornita con i nostri risultati semestrali il 3 agosto 2023 e la nostra guidance per l’anno è invariata. Il nostro prossimo aggiornamento programmato sarà il 22 febbraio 2024, quando pubblicheremo i risultati dell’intero anno 2023 e forniremo indicazioni per il 2024″, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)