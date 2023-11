Airports Council International (ACI) World: Luis Felipe de Oliveira annuncia la partenza alla fine del 2024

Luis Felipe de Oliveira, Director General of Airports Council International (ACI) World, ha annunciato la sua decisione di dimettersi dal suo incarico alla fine del 2024. “Questa partenza è motivata da motivi familiari, come afferma de Oliveira, con il suo desiderio di tornare in Europa con la sua famiglia dopo quattro anni importanti alla guida di ACI World.

Assumendo il ruolo durante le sfide senza precedenti poste dalla pandemia globale, de Oliveira ha guidato ACI World attraverso la crisi più grave mai vissuta nel settore dell’aviazione. Nonostante le sfide permangano nel settore aeroportuale e richiedano attenzione a lungo termine, se ne va con la sensazione di aver compiuto la missione, avendo elevato l’organizzazione a nuovi livelli”, afferma ACI World.

“Dirigere ACI World come Direttore Generale negli ultimi quattro anni è stato un grande onore”, ha affermato de Oliveira. “La missione sostenuta da ACI, i benefici che offre ai nostri membri in tutto il mondo, il nostro personale devoto che dà vita alla sua visione e l’impatto sociale ed economico sconfinato di una fiorente industria aeronautica, tutto accende le braci del mio spirito. Il mio impegno per questa nobile causa rimarrà saldo nel mio ultimo anno come Direttore Generale di ACI World. È con il cuore pesante che annuncio la mia partenza, ma con un senso di realizzazione e gratitudine verso l’organizzazione. Mentre rifletto sul mio prossimo capitolo professionale con la mia famiglia, sono pieno di ottimismo e di voglia di affrontare nuove sfide”.

“Durante il suo mandato, de Oliveira ha raggiunto traguardi significativi nel posizionamento di ACI World come leader nel settore dell’aviazione. Uno dei suoi risultati più importanti è stato il rafforzamento delle basi finanziarie dell’organizzazione, il raddoppio delle riserve, l’aumento dei margini operativi e la riduzione delle spese. Ha guidato la trasformazione digitale e implementato una chiara tabella di marcia relativa alla tecnologia dell’informazione, garantendo la preparazione di ACI World per il futuro.

Al di là dei successi finanziari, de Oliveira ha rafforzato l’autorità e la visibilità degli aeroporti nel settore dell’aviazione. Ha rivitalizzato l’Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP) e ha ottenuto il riconoscimento di ACI World come Great Place to Work, con un notevole aumento del 23% nella soddisfazione dei dipendenti, superando i parametri di riferimento del settore”, prosegue ACI World.

Sheik Aimen Al Hosni, CEO of Oman Airports and Chair of ACI World, ha dichiarato: “È con un profondo senso di gratitudine che salutiamo Luis Felipe de Oliveira. Negli ultimi anni, la sua leadership e il suo cameratismo sono stati fondamentali per i nostri risultati in ACI World. La sua visione e la sua amicizia sono state un faro di ispirazione e, anche se ci mancherà molto, non vediamo l’ora di onorare la sua eredità mentre continuiamo a volare verso nuovi traguardi. A nome di Oman Airports e dell’ACI World Board, gli auguriamo ogni successo nei suoi impegni futuri”.

“Ringrazio Felipe per la sua leadership dedicata e mirata durante uno dei periodi più tumultuosi della storia dell’aviazione”, ha affermato Candace McGraw, CEO of the Cincinnati/Northern Kentucky International Airport and incoming Chair of ACI World. “Lavoreremo a stretto contatto nel corso del prossimo anno per garantire il successo costante e continuo dell’organizzazione durante questa transizione”.

(Ufficio Stampa ACI World)