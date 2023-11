Etihad Airways volerà verso New York con l’A380

Etihad Airways annuncia che inizierà a volare con il suo A380 verso New York JFK dal 22 aprile 2024.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, afferma: “Siamo entusiasti di iniziare a far volare il nostro straordinario A380 attraverso l’Atlantico e sappiamo che i nostri ospiti adorano l’esperienza a bordo. Sia che volino in Economy, Business, First o nella three-room suite in the sky, The Residence, godranno di elevati livelli di servizio da parte del nostro equipaggio dedicato e si assicureranno di arrivare nella città che non dorme mai riposati e rilassati. Sappiamo che questo è importante per tutti i nostri ospiti, non ultimi i nostri clienti aziendali, e i tempi e il comfort forniti dall’A380 fanno sì che possano arrivare freschi e pronti per i loro appuntamenti di lavoro.

Mettere l’A380 sulla popolare rotta verso New York ha senso poiché soddisfiamo la domanda dei clienti per una maggiore capacità, ampliando ulteriormente la nostra rete in espansione. Il fatto che la nostra nuova rotta per Boston, il quarto gateway statunitense di Etihad, aprirà il 31 marzo, tre settimane prima che il nostro A380 inizi a volare verso New York, sottolinea i nostri ambiziosi piani di crescita”.

L’introduzione dell’A380 segna un significativo miglioramento della capacità di Etihad nel mercato cruciale degli Stati Uniti, collegandosi al più ampio GCC e al subcontinente indiano. Attirerà ulteriormente un numero maggiore di visitatori per provare le attrazioni della vivace città di Abu Dhabi.

L’A380 opererà su uno dei due voli giornalieri di Etihad per New York. L’altro volo giornaliero sarà operato da un 787-9 con cabine First, Business ed Economy.

La rotta statunitense diventa la seconda destinazione dopo Londra a vivere l’esperienza dell’A380 da quando Etihad ha riportato nei cieli il suo superjumbo.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)