SAS svela EuroBonus Conscious Traveler

Nel gennaio 2024, SAS lancerà EuroBonus Conscious Traveler, un nuovo programma che consente ai membri EuroBonus di fare scelte consapevoli quando viaggiano con SAS e di essere ricompensati per questo.

L’iniziativa mira a rendere ancora più semplice per i clienti SAS fare scelte più sostenibili durante l’intero percorso del cliente, dalla prenotazione di un biglietto al ritorno a casa, e i passaggi intermedi.

“SAS, insieme all’industria aeronautica, è in viaggio verso un futuro più sostenibile e invitiamo i nostri clienti a unirsi a noi in questo sforzo. Insieme, possiamo portare avanti questo importante viaggio di trasformazione coinvolgendo l’intero ecosistema di compagnie aeree, produttori, responsabili politici, fornitori, nonché i viaggiatori stessi. Il lancio di EuroBonus Conscious Traveler riflette questa realtà ed è un contributo verso l’obiettivo del settore di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, forse il nostro viaggio più importante finora”, afferma Aron Backström, Vice President, Product & Loyalty at SAS.

“Al centro di Conscious Traveler c’è un unico obiettivo: il coinvolgimento dei nostri clienti nel viaggio verso emissioni nette zero. La strategia si concentra sulla promozione della consapevolezza e sulla motivazione dei viaggiatori a optare per scelte sostenibili indipendentemente dal viaggio che stanno intraprendendo.

SAS come compagnia continua a ridurre la propria impronta in tutte le aree del viaggio, dalla riduzione e riciclaggio dei rifiuti e riduzione del peso di tutti i prodotti di bordo all’introduzione graduale di nuovi aeromobili a basso consumo di carburante, collaborando con il controllo del traffico aereo per rotte efficienti in termini di consumo di carburante e concentrandosi sullo sviluppo di sustainable aviation fuels. A partire dal 1° dicembre, SAS passerà all’acquisto di biofuel per tutti i viaggi del personale”, afferma SAS.

“Attraverso l’iniziativa Conscious Traveler, offriamo ai nostri passeggeri una piattaforma per mostrare attivamente il loro sostegno e aiutare SAS nel nostro viaggio verso un futuro più sostenibile. Optando per scelte più consapevoli, non solo contribuiscono a ridurre la propria impronta di carbonio, ma guadagnano anche meritate ricompense per il loro impegno”, ha aggiunto Aron Backström.

“Come risultato del lancio di EuroBonus Conscious Traveler, SAS interromperà l’apporto di carbon offset agli EuroBonus travelers. Invece di compensare una volta effettuato il volo, SAS ritiene che l’industria aeronautica debba concentrarsi sulla riduzione delle emissioni totali. Ciò significa aumentare la produzione di sustainable aviation fuels, che attualmente è molto costosa, e di altre tecnologie emergenti che consentiranno un volo più sostenibile fin dall’inizio. SAS si allontanerà dal carbon offsetting a partire dal 1° dicembre 2023 e reinvestirà invece nel premiare i membri EuroBonus che partecipano al percorso verso viaggi più sostenibili attraverso il Conscious Traveler program.

Completando dieci o più conscious steps durante un anno solare, i membri EuroBonus si qualificheranno come Conscious Traveler e avranno accesso a una serie di premi. Questi passaggi includeranno nel tempo, ma non saranno limitati a: ulteriori informazioni sul sustainable aviation fuel; acquisto di biofuel: donare punti EuroBonus in beneficenza; acquistare prodotti consapevoli nel SAS EuroBonus shop per ridurre l’impatto in casa; ridurre gli sprechi alimentari prenotando o rinunciando ai pasti; utilizzando scelte più sostenibili durante l’intero viaggio, anche a destinazione.

Maggiori dettagli sui dettagli dei premi saranno rivelati al momento del lancio, all’inizio del 2024. Fino ad allora le informazioni su EuroBonus Conscious Traveler possono essere trovate qui: https://www.flysas.com/en/eurobonus/conscious-traveler/“, conclude SAS.

