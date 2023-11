Qatar Airways aumenterà le frequenze dei voli verso più destinazioni per la winter holiday season

Qatar Airways continua ad ampliare la sua rete in crescita con maggiori frequenze di volo, in tempo per la stagione delle vacanze invernali. “I passeggeri che intendono rilassarsi su spiagge di sabbia bianca o scoprire una nuova vivace città possono ora usufruire di opzioni più interessanti al momento della prenotazione dei loro viaggi. Una maggiore connettività con Amsterdam, Bangkok, Barcellona, Belgrado e Miami, attraverso l’Hamad International Airport, è attualmente disponibile per la prenotazione su www.qatarairways.com“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways è una compagnia aerea che migliora continuamente la propria offerta ai viaggiatori d’affari e leisure in tutto il mondo. La pluripremiata compagnia aerea è orgogliosa di annunciare l’ampliamento delle frequenze dei voli per la sua rete in continua crescita e non vediamo l’ora di vedere i nostri passeggeri godere di una maggiore connettività in tutto il mondo tramite il nostro hub di casa, l’Hamad International Airport, a partire da questa stagione invernale”.

Bangkok – da 35 settimanali a 38 settimanali in vigore dal 15 dicembre 2023.

Amsterdam – da 10 settimanali a 14 settimanali a partire dal 16 dicembre 2023.

Belgrado – da 7 settimanali a 10 settimanali in vigore dal 23 dicembre 2023.

Barcellona – da 18 settimanali a 21 settimanali a partire dal 01 gennaio 2024.

Miami – da 7 settimanali a 10 settimanali a partire dal 13 gennaio 2024.

“La gamma ampliata di opzioni di volo su una rete globale di oltre 170 destinazioni consente una connettività senza interruzioni attraverso il pluripremiato Hamad International Airport di Doha. Dalla lussuosa departure lounge all’oasis-styled Orchard, l’Hamad International Airport rappresenta l’eleganza moderna. È uno dei pochi hub del Medio Oriente a connettersi con tutti e sei i continenti, ponendosi al centro del trasporto aereo internazionale”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)