SEA: Lutech si aggiudica la gara per l’affidamento delle attività ICT Non Business Specific

SEA annuncia l’aggiudicazione a Lutech S.p.A. della gara per l’affidamento, attraverso procedura di dialogo competitivo conclusasi il 16 novembre 2023, dei servizi di manutenzione e monitoraggio delle attività ICT non business specific, già in parte gestiti da SEA tramite contratti con fornitori esterni.

La gara, ad evidenza pubblica, è stata avviata nel luglio 2022 al fine di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, attualmente erogato da Airport ICT Services S.r.l. (“AIS”), società interamente controllata da SEA, della quale l’aggiudicatario acquisirà l’intero capitale sociale.

L’acquisizione è soggetta alle usuali condizioni sospensive in linea con la prassi di mercato, ivi incluso l’ottenimento delle approvazioni delle autorità competenti.

Attraverso questa operazione, a cui il mercato ha dato riscontro positivo, SEA conseguirà l’obiettivo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, ottimizzando in particolare quelli ICT “non-business specific” e la garanzia di essere supportata da un importante player specializzato nel processo d’innovazione tecnologica attesa nei prossimi anni.

Il Gruppo Lutech è leader di innovazione, con oltre 5.000 professionisti e ricavi per oltre 800 milioni di euro, a supporto della trasformazione e della crescita di grandi Aziende e Istituzioni del Paese. Il gruppo ha importanti competenze e referenze nella realizzazione e gestione di sistemi IT complessi e trasformazioni digitali per grandi Clienti di tutti i settori, tra i quali ad esempio Regione Lombardia, A2A, ENI, ENEL, TIM, Autostrade, Mediaset, Terna, SNAM, RAI, Generali, Banca Intesa.

“Lutech è orgogliosa di essere partner di SEA in questo importante nuovo percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Managing Director del Gruppo Lutech. “Affiancheremo SEA, attraverso la società AIS, in progetti innovativi in ambito Cloud Transformation e 5G, con un’attenzione particolare alle Olimpiadi del 2026 che vedranno Milano e la Lombardia protagonisti”.

