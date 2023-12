Air France-KLM e Apollo Global Management annunciano l’aumento e il completamento di un quasi-equity financing da €1,5 miliardi

A seguito della firma, il 26 ottobre 2023, di un accordo definitivo tra Air France-KLM e Apollo relativo al finanziamento di un’affiliata operativa dedicata di Air France-KLM, le società annunciano oggi di aver completato la transazione per un un importo totale maggiorato pari a 1,5 miliardi di euro.

Il finanziamento da parte di veicoli di investimento gestiti da Apollo e di terzi supporta un’affiliata operativa dedicata di Air France-KLM che detiene il marchio e la maggior parte dei contratti dei partner commerciali relativi all’Air France and KLM joint loyalty program (“Flying Blue”), nonché come diritto esclusivo di emettere “Miles” per le compagnie aeree e i loro partner. Il finanziamento è contabilizzato come patrimonio netto secondo IFRS. Come annunciato da Air France-KLM durante i risultati del terzo trimestre 2023, questo risultato concretizza le misure attuate dal Gruppo per ripristinare il suo IFRS equity a positivo entro la fine dell’anno.

L’aumento della transazione a 1,5 miliardi di euro riflette la forte fiducia degli investitori e la qualità dell’attività di emissione di Air France-KLM Flying Blue Miles. I termini dell’operazione comunicati alla fine del 26 ottobre 2023 rimangono invariati, con una cedola fissa del 6,4% p.a. per i primi quattro anni, con diritto di riscatto per Air France-KLM al costo fisso complessivo del finanziamento pari al 6,75% alla prima call date.

Steven Zaat, Chief Financial Officer, Air France-KLM, ha dichiarato: “Siamo lieti di confermare oggi l’aumento e la chiusura di questo finanziamento quasi-equity che rappresenta un ulteriore passo avanti significativo per rafforzare il bilancio di Air France-KLM a condizioni di finanziamento interessanti. Ciò rappresenta anche una pietra miliare strategica e un chiaro riconoscimento del successo della nostra Flying Blue program miles activity, nonché della sua potenziale scalabilità”.

Jamshid Ehsani, partner di Apollo, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di far parte di questo primo European mileage capital investment con Air France-KLM. La transazione è stata ben accolta dai nostri investitori, sia quelli dell’ampia piattaforma Apollo, sia alcuni investitori terzi selezionati, tra cui fondi sovrani e compagnie assicurative multinazionali”.

La struttura concordata non subirà modifiche sostanziali per i soci Flying Blue. Air France-KLM continuerà a gestire il programma fedeltà Flying Blue, e Air France e KLM manterranno ciascuna il pieno controllo sul database dei clienti Flying Blue. Inoltre, la struttura finanziaria non influirà sugli aspetti sociali dei contratti dei dipendenti di Air France, KLM e Air France-KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)