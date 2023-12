Eve sigla nuove collaborazioni e partnership per sviluppare l’UAM

Eve Air Mobility e flynas firmano un protocollo d’intesa per promuovere i progressi dell’eVTOL in Arabia Saudita

Eve Air Mobility e flynas, compagnia aerea low cost del Medio Oriente, hanno annunciato la firma di un memorandum of Understanding (MoU) per esplorare il futuro delle electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft operations in Saudi Arabia. I partner esploreranno la possibilità di avviare operazioni eVTOL a Riyadh e Jeddah nel 2026.

“Questa partnership rappresenta non solo una pietra miliare nella nostra visione condivisa per i viaggi aerei sostenibili, ma anche un impegno a dare forma a un panorama dei trasporti più efficiente, ecologico e accessibile”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Non vediamo l’ora di intraprendere questo viaggio rivoluzionario con flynas unendo le forze per far avanzare il futuro della mobilità aerea in Arabia Saudita”.

Bander Almohanna, CEO and Managing Director of flynas, ha dichiarato: “Siamo lieti di esplorare soluzioni sostenibili con Eve Air Mobility come compagnia pionieristica in questo campo, in linea con la strategia di flynas di adottare iniziative con impatto sostenibile sull’ambiente, sulla società ed economia, in parallelo con gli obiettivi nazionali di neutralizzazione delle emissioni di gas serra entro il 2060”.

L’accordo contribuirà all’industria aeronautica dell’Arabia Saudita costruendo e sostenendo il futuro ecosistema locale per i voli elettrici. La partnership contribuirà inoltre agli obiettivi di sostenibilità Vision 2030 e agli ambiziosi obiettivi nel settore dell’aviazione.

Eve Air Mobility collabora con Flexjet per promuovere l’Advance Urban Air Mobility attraverso Innovative Software Simulation

Eve Air Mobility ha raggiunto una pietra miliare fondamentale nel progresso della Urban Air Mobility (UAM) attraverso una partnership di collaborazione con il global private aviation leader Flexjet. Insieme, le aziende hanno condotto una simulazione software iniziale della Urban Air Traffic Management (Urban ATM) solution di Eve. L’iniziativa ha convalidato e perfezionato il software attraverso test degli utenti e feedback sulla sua interfaccia.

Dato che Londra è uno degli helicopter markets più importanti al mondo e un punto chiave per le future operazioni eVTOL, la simulazione si è svolta per quattro giorni questo mese presso il Flexjet Tactical Control Centre at Farnborough Airport, UK, e ha visto il software Urban ATM di Eve seguire in tempo reale i voli in elicottero operati dalla UK helicopter division di Flexjet, svolgendo il tipo di servizi che saranno essenziali per consentire le future operazioni UAM. Flexjet gestisce una flotta di 11 elicotteri nel Regno Unito e il suo gruppo di società è uno degli Eve Urban ATM Fleet Operator customers.

“Questa collaborazione con Flexjet rappresenta un significativo passo avanti nei nostri sforzi per far avanzare la mobilità aerea urbana”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Siamo impegnati ad esplorare soluzioni innovative che miglioreranno le operazioni attuali e contribuiranno al futuro dei voli urbani”.

Eli Flint, Flexjet President of Global Helicopter Operations, ha aggiunto: “Siamo stati lieti di fornire l’esperienza di Flexjet nel Regno Unito nel settore degli elicotteri e di svolgere un ruolo chiave nel forgiare l’ecosistema UAM di domani, contribuendo a informare i movimenti della prossima generazione di velivoli verticali. Flexjet si impegna a far progredire le soluzioni aeronautiche che soddisferanno le esigenze dei nostri clienti nei prossimi anni e siamo entusiasti del potenziale degli eVTOL per voli elettrici a corto raggio senza soluzione di continuità e sostenibili”.

L’iniziativa ha abbracciato vari aspetti delle operazioni, consentendo la dimostrazione del comportamento del prodotto in vari scenari del mondo reale.

L’obiettivo di Eve con questa collaborazione era fornire approfondimenti sui servizi necessari per supportare le future operazioni eVTOL in modo sicuro ed efficiente. Un altro obiettivo era indagare se questi nuovi servizi potessero avere un valore immediato per le operazioni con elicotteri esistenti. Dopo la simulazione, Eve e Flexjet esamineranno i risultati e discuteranno raccomandazioni per miglioramenti, modifiche e potenziali requisiti di integrazione. Le aziende continueranno inoltre a esplorare opportunità per un’ulteriore integrazione degli strumenti software esistenti, migliorando il potenziale della soluzione Urban ATM.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)