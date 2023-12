La Net Zero Coalition espande l’adesione a 10 aziende

La Corporate Coalition for Innovation & Technology toward Net Zero (CCITNZ), un’alleanza commerciale intersettoriale dedicata ad aiutare i paesi a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione attraverso l’innovazione e la tecnologia, accoglie l’aggiunta di quattro nuovi membri: Baker Hughes, Boeing, Carrier e United. Annunciate lo scorso anno alla COP27, queste società si uniscono ai membri fondatori Bechtel, GE, GM, Invenergy, Honeywell e Johnson Controls.

“Boeing è impegnata a lavorare insieme in tutti i settori per fornire soluzioni sicure, innovative e basate sui dati per decarbonizzare l’aviazione”, ha affermato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer, Boeing. “Siamo onorati di unirci a questa coalizione in modo che possiamo imparare gli uni dagli altri e implementare tecnologie innovative che alla fine supporteranno gli ambiziosi obiettivi climatici dei nostri stakeholder”.

“United sta intraprendendo azioni coraggiose per combattere il cambiamento climatico e la tecnologia e l’innovazione sono al centro della strategia della nostra compagnia per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050”, ha affermato Lauren Riley, Chief Sustainability Officer, United. “La decarbonizzazione degli aerei presenta una serie di sfide uniche. Ecco perché stiamo utilizzando tutti gli strumenti disponibili: dall’investimento in sustainable aviation fuels, agli aerei elettrici e alimentati a idrogeno, alla tecnologia delle batterie all’avanguardia. Questo approccio su più fronti consente alla compagnia aerea di scommettere sulla tecnologia climatica che sarà pronta nei prossimi decenni, identificando anche la tecnologia che può contribuire più immediatamente a ridurre la nostra impronta di carbonio”.

L’U.S. Center alla COP28 ospiterà una mostra intitolata “U.S. Innovation: Pathways toward Net Zero” dei membri e partner CCITNZ. I membri e i partner di CCITNZ evidenziano inoltre come le partnership pubblico-privato possano incoraggiare lo sviluppo di soluzioni innovative nei settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, dell’agricoltura e di altro tipo per promuovere un progresso sostenibile a lungo termine.

I membri di CCITNZ sono leader nei loro settori e stanno apportando un contributo significativo agli obiettivi della coalizione di promuovere l’innovazione e la tecnologia e servire come risorsa per i governi e le altre parti interessate, mentre cercano di raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione.

Nell’ultimo anno, i membri hanno continuato a portare avanti nuovi progetti e tecnologie. Riguardo le tecnologie aeronautiche:

“Boeing sostiene gli ambiziosi impegni del nostro settore sul clima in modo da poter realizzare insieme un futuro aerospaziale più sostenibile. Presso l’U.S. Center alla COP28, Boeing metterà in evidenza il suo strumento di modellazione delle emissioni disponibile al pubblico, il Cascade Climate Impact Model, che aiuta a valutare i percorsi dell’aviazione verso la decarbonizzazione; i 10 anni del suo flight-test program ecoDemonstrator, così come dei suoi Explorer, appena lanciati che testano le singole tecnologie con i partner; l’X-66, che è stato designato dalla U.S. Air Force come parte del NASA Sustainable Flight Demonstrator (SFD) project, che aiuta gli Stati Uniti a raggiungere l’obiettivo di net-zero aviation GHG emissions; l’ampliamento dei SAF, estendendo gli sforzi in sei continenti, nonché lo sviluppo di Jet Reference Fluids e la collaborazione con i fornitori per raggiungere l’impegno di fornire aerei commerciali compatibili con 100% SAF entro il 2030. Lavorando con i settori dell’aviazione, dell’energia, della politica e della finanza per promuovere un futuro aerospaziale più sostenibile, Boeing sottolineerà inoltre la sua adesione al World Energy Council, essendo la prima azienda aerospaziale ad aderire all’organizzazione”.

“In United crediamo che il settore aereo debba essere più audace quando si tratta di cambiamento climatico. Ecco perché siamo stati la prima compagnia aerea a impegnarsi a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050, senza fare affidamento sulla compensazione delle emissioni di carbonio. La nostra strategia è incentrata su quattro percorsi chiave: ridurre l’impatto ambientale con investimenti nel SAF, innovare per tecnologie di riduzione del carbonio potenzialmente trasformative, eliminare le emissioni di carbonio nell’atmosfera e collaborare con dipendenti, clienti, aeroporti, fornitori, partner industriali e responsabili politici per facilitare un’azione più rapida e la commercializzazione di soluzioni tecnologiche riguardanti il cambiamento climatico. Attraverso i nostri due fondi di venture capital, United è diventata la prima compagnia aerea a investire in aerotaxi elettrici, la prima a investire in aeroplani elettrici, la prima a investire in hydrogen-powered engines e ha investito nella produzione di sustainable fuel più di qualsiasi altra compagnia aerea, con più di 5 miliardi di galloni”.

“GE Aerospace evidenzierà come l’azienda sta inventando il futuro del volo offrendo una maggiore efficienza nei consumi rispetto alla generazione precedente con il motore GE9X, sostenendo il passo del settore verso l’approvazione e l’adozione di 100% SAF e sviluppando un hybrid electric propulsion system“.

“Honeywell è pioniera nel settore dei viaggi sostenibili rendendo più efficienti le sue aircraft auxiliary power units (131-9 APU) ampiamente adottate e costruendo hydrogen fuel cells per uncrewed aerial vehicles. Inoltre, l’electric propulsion system di Honeywell sarà un fattore fondamentale per l’emergente settore della Advanced Air Mobility industry“.

(Ufficio Stampa Boeing – GE)